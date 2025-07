Stovka pro Djokoviče! Je privilegium být v takové pozici, říká legenda

WIMBLEDON - Novak Djokovič (38) dosáhl dalšího milníku své výjimečné kariéry. V sobotu si připsal 100. vítězství ve Wimbledonu, když bez větších potíží přehrál krajana Miomira Kecmanoviče (25) po setech 6:3, 6:0, 6:4 a posedmnácté v kariéře postoupil do osmifinále nejslavnějšího turnaje světa.

Kecmanovič - Djokovič 3:6, 0:6, 4:6

Osmatřicetiletý Djokovič podal na centrálním dvorci svůj dosud nejlepší výkon v letošním ročníku a od úvodních výměn měl zápas s Kecmanovičem pevně v rukou. Dominoval od základní čáry, předváděl přesné voleje a diváky bavil i efektními zákroky u sítě. Po hodině a 47 minutách si tak zajistil místo ve druhém týdnu londýnského grandslamu.



Vítězstvím proti Kecmanovičovi si Djokovič zlepšil bilanci vzájemných zápasů na 4:0 a současně si připsal i osmé vítězství proti krajanům na grandslamech. Zároveň se stal teprve druhým mužem historie, který ve Wimbledonu dosáhl na 100 výher – více jich má pouze osminásobný šampion Roger Federer (105).



"Jsem velmi vděčný a považuji za privilegium být v takové pozici," reagoval Djokovič na otázku ohledně jubilejního triumfu. "Říkal jsem to už mnohokrát – tenis ze mě udělal to, čím jsem. Dal mi do života spoustu věcí, které si mohu užívat. Neberu nic jako samozřejmost, zvlášť v tomto věku. Pořád se cítím silný, snažím se držet krok s mladšími hráči."

Milestone met. The journey continues...



Novak Djokovic has become just the 3rd player to record 100 match-wins at Wimbledon, after 9-time champion Martina Navratilova and 8-time champion Roger Federer #Wimbledon pic.twitter.com/5pEXE0pE4t — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

"Wimbledon je můj oblíbený a zároveň vysněný turnaj, stejně jako pro většinu tenistů. Když vyrůstáte, sníte o tom, že si tady jednou zahrajete a třeba i vyhrajete. Jsem šťastný, že se mi to podařilo už několikrát. Každý moment, který tady napíšu do historie, je skvělý."



V počtu postupů do osmifinále je Djokovič hned za Federerem – švýcarská legenda hrála druhý týden Wimbledonu osmnáctkrát, Djokovič se do něj nyní probojoval posedmnácté.



O čtvrtfinále si v pondělí zahraje s Alexem de Minaurem. Australan loni do souboje s Djokovičem kvůli zranění nenastoupil, letos si však účast zajistil výhrou nad dánským kvalifikantem Augustem Holmgrenem 6:4, 7:6(5), 6:3.



Djokovič má v letošní sezoně bilanci 24 výher a 8 porážek a ve Wimbledonu usiluje o rekordní 25. grandslamový titul. Zároveň by se v případě triumfu vyrovnal Federerovi v počtu wimbledonských trofejí – obě legendy by měly po osmi.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Po ztraceném setu v úvodním kole proti Alexandru Müllerovi zvládl Djokovič další zápasy bez větších komplikací. Daniela Evanse přehrál s přehledem a Kecmanovićovi nedal nejmenší šanci.



"Nikdy není jednoduché hrát proti kamarádovi,“ řekl Djokovič na adresu svého srbského kolegy. "Miomir je skvělý člověk, znám ho už řadu let a hráli jsme proti sobě na různých površích. Spíš než soupeři jsme přátelé a spoluhráči.“



Djokovič si první brejk připsal v osmém gamu úvodní sady a to mu stačilo k zisku úvodního dějství. Druhý set měl jednoznačný průběh a ve třetím se rozhodovalo už v úvodu, kdy šel favorit do vedení 5:1.



Kecmanović pak už skóre jen upravil na přece jen pro něj přijatelnější rozdíl, na jednoznačném vítězství čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona to už nic změnit nemohlo.

