Yue Yuan získala v Austinu první titul, v čínském finále přehrála krajanku Xiyu Wang

Yue Yuan (25) se na druhý pokus dočkala svého premiérového triumfu na nejvyšším okruhu. Číňanka porazila ve finálovém derby na podniku série WTA 250 v texaském Austinu 6:4, 7:6 krajanku Xiyu Wang (22) a zajistila si premiérový posun do nejlepší padesátky světového hodnocení.

Xiyu Wang – Yue Yuan 4:6, 6:7

Yue Yuan figurovala ještě loni v říjnu mimo TOP 140 žebříčku. Krátce poté však zazářila postupem do finále na dvěstěpadesátce v jihokorejském Soulu, v němž jasně nestačila na Jessicu Pegulaovou. Své druhé kariérní finále na nejvyšším okruhu, v němž potkala krajanku Xiyu Wang, už ale zvládla.

Ve finálovém derby v texaském Austinu se obě Číňanky trápily na servisu a Yuan byla až do stavu 6:4, 5:2 jasně lepší v klíčových momentech. Starší z čínských tenistek si ovšem cestu k vítězství ještě pořádně zkomplikovala, když druhou sadu dvakrát nedopodávala a na returnu promarnila tři mečboly v řadě. Set nakonec vydřela až v tie-breaku, zkrácenou hru vyhrála 7:4 a potřebovala v ní čtyři mečboly.

Yuan, která na posledních třech turnajích nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, si zajistila už postupem do finále debut v TOP 60 žebříčku. Díky triumfu se poprvé posune do nejlepší padesátky, konkrétně na 49. pozici. Do texaského podniku vstoupila ztraceným setem, nicméně od té doby už do rozhodující sady ani jednou nemusela a v semifinále deklasovala Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou.

Rovněž Wang si zahrála své druhé finále na akcích WTA. Loni na domácí půdě v Guangzhou deklasovala v souboji o titul Magdu Linetteovou. Ani ona nedorazila do Austinu v dobré formě, na posledních pěti podnicích slavila dohromady jen jednu výhru v hlavních losech. V Texasu ovšem neztratila po cestě do finále set a v semifinále vyřadila nasazenou jedničku Anhelinu Kalininovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Austinu