Zablokovala se mi kyčel, omlouval Medveděv skreč v Madridu. Vážnost zranění má odhalit MRI

Daniil Medveděv rozšířil tři týdny před Roland Garros společnost elitních tenistů, které trápí zdravotní potíže. Osmadvacetiletý Rus vzdal čtvrteční čtvrtfinále turnaje v Madridu s Jiřím Lehečkou po prvním setu za stavu 4:6 kvůli zablokované kyčli. Novinářům řekl, že podstoupí magnetickou rezonanci. Jak dlouho bude mimo hru, zatím netuší.

Vítěz US Open z roku 2021 si vyžádal ošetření za stavu 3:2. "Bylo to, když podával. Nevím, jestli jsem to ucítil při returnu nebo drop shotu, ale při jednom pohybu, když jsem se snažil rychle vyběhnout, jsem ucítil, že se mi zablokovala kyčel," popsal Medveděv. "Nemohl jsem zasprintovat, jako bych měl svalovou křeč nebo trhlinu," doplnil.

Čtvrtý hráč světa, který plnil na turnaji roli nasazené trojky, se pokoušel po krátké pauze pokračovat. V deváté hře ale Lehečka prolomil jeho servis a set doservíroval.

"Fyzioterapeuta jsem se ptal, jestli by se to mohlo zhoršit. Řekl mi, že kdyby to byla trhlinka, tak ano, ale pokud by šlo jen o křeč, tak ne. Snažil jsem se dál hrát, ale hlava mi nedovolila jet naplno. Na konci setu jsem zkusil zasprintovat k síti, ale cítil jsem bolest, takže jsem si řekl, že není třeba pokračovat," řekl Medveděv.

Ruský tenista nyní podstoupí magnetickou rezonanci. Nejistá je i jeho účast příští týden v Římě, kde by měl obhajovat titul. "Jestli je to něco na pět dní, nebo dva týdny, nemám tušení," řekl.

Šestinásobný grandslamový finalista je tak dalším hráčem ze světové čtyřky, kterého v Madridu limitovaly zdravotní potíže. Krátce před ním odstoupil rovněž kvůli zranění kyčle vítěz letošního Australian Open Ital Jannik Sinner. Domácí Španěl a turnajová dvojka Carlos Alcaraz, jenž vypadl ve čtvrtfinále s Rusem Andrejem Rubljovem, měl zase problémy s pravým předloktím a už se odhlásil z Říma.

Le message de Jiri Lehecka pour Daniil Medvedev, contraint à l'abandon. pic.twitter.com/GiIpFLz25q — Tennis Legend (@TennisLegende) May 2, 2024

Ruského tenistu podpořil i Lehečka, který po utkání napsal na kameru vzkaz "Brzy se uzdrav Daniile". Českého hráče čeká v pátečním semifinále od 20:00 Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Hlavní soutěž Roland Garros začne v Paříži 26. května.