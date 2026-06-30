Zbytečná provokace a předem prohraná válka? Vondroušové hrozí konec kariéry, říká komentátor
Šampionka Wimbledonu 2023, finalistka Roland Garros 2019 a olympijského turnaje v Tokiu 2021. Taky ale hráčka, která řadu podniků vynechala kvůli zraněním a na další spoustě by měla chybět z důvodu trestu za odmítnutí podstoupit dopingový test. 3. prosince 2025 poslala Markéta Vondroušová pryč komisařku, která zazvonila na zvonek jejího pražského bytu ve večerních hodinách. Sice mimo vyhrazený čas, který hráčka zadala v aplikaci ADAMS, problém ale nastal, když Češka podepsala komisařce formulář o odmítnutí testu. V takových situacích uděluje ITIA stejně vysoké tresty jako v případech pozitivního nálezu.
"Kdyby neotevřela a nevyšla ven, tak by se nic nestalo, protože komisařka přišla mimo slot, který hráči udávají v aplikaci. Byla by to chyba komisařky, která by musela počkat na další den. Jenže Markéta se s ní potkala. Trochu mi to z její strany přišlo jako provokace, mám pocit, že si v hlavě nastavila, že bude sama bojovat s větrnými mlýny, tedy organizací, která má hodně lidí, peněz i vlivu, a že je porazí. Pustila se do těžkého boje, nepamatuju si, že by si Federer, Nadal, Djokovič, Murray nebo Williamsová stěžovali, že je někdo otravuje," přemýšlí Svačina.
Verdikt Vondroušovou šokoval, proto hned neoznámila, zda se odvolá k mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). Spolu se svým právníkem Janem Exnerem chce nejprve počkat na písemné oznámení rozhodnutí. Čtyřletý trest by jí vypršel krátce před 31. narozeninami.
"Vím o hodně případech, kdy do toho sportovní soud sáhnul a tresty snížil třeba na polovinu. Šance je velká, kolem 50 %, možná i víc, že se trest nakonec sníží třeba na 2 roky. S tím už se dá pracovat, když je teď Vondroušové 27 let. Pokud naopak soud potvrdí trest na 4 roky, bude to odstrašující případ pro všechny, budou se bát dalších 20 let a tato kauza už asi nenastane," dodává.
V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Chovají se dopingoví komisaři arogantně?
Jak na kauzu reagují současní a bývalí tenisté?
Je na místě srovnání s nízkými tresty pro Jannika Sinnera a Igu Šwiatekovou?
Jaké jsou šance Češek bez Vondroušové ve finále Poháru Billie Jean Kingové?
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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