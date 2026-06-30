Zkáza favoritů! Čtvrtina nasazených hráčů ve Wimbledonu bleskově dohrála
Více než čtvrtina nasazených hráčů letošní tenisové slavnosti byla vyřazena v prvním kole. Je to jen potvrzení trendu posledních let. Neexistují snadné zápasy, konkurence a kvalita všech hráčů se zvyšuje a travnaté kurty pomáhají překvapivým výsledkům.
Celkem 10 vyřazených nasazených je v mužské části pavouka. Největším překvapením je bezpochyby konec turnajové pětky Bena Sheltona, který podlehl Otto Virtanenovi. Končí ale i čerstvě korunovaný šampion turnaje v Queen's Clubu Francisco Cerúndolo.
Také prohra Andreje Rubljova s Romanem Safiullinem v tiebreaku páté sady ze dvou mečbolů byla kuriózní i významná, stejně jako prokletí Uga Humberta, jenž se Zizou Bergsem prohrál ve finále v Eastbourne i dva dny poté v prvním kole Wimbledonu.
Číslo 10 nemusí být konečné, v úterý totiž ještě dohrávají své zápasy Flavio Cobolli (který vede 2:0 nad Marianem Navonem) a také Frances Tiafoe (2:1 nad Térencem Atmanem).
Přehled vyřazených nasazených mužů
Ben Shelton (4), Casper Ruud (11), Andrej Rublev (12), Luciano Darderi (14), Francisco Cerúndolo (18), Cameron Norrie (26), Ugo Humbert (27), Tomás Martín Etcheverry (29), Alejandro Tabilo (30) a Matteo Arnaldi (32).
V ženské části pavouka nevypadají konce předních hráček tak dramaticky, šest ze sedmi je totiž ze třetí desítky. Mimo hru je ale vedle Eliny Svitolinové třeba Donna Vekičová, která před dvěma lety došla až do semifinále. Vekičové se ale také možná stalo osudným (stejně jako Cerúndolovi) vítězství v Queen's Clubu těsně před startem Wimbledonu.
Přehled vyřazených nasazených žen
Elina Svitolinová (8), Leylah Fernandezová (22), Maja Chwalinská (23), Clara Tausonová (24), Anastasia Potapovová (27), Ann Liová (28) a Donna Vekičová (31).
Pro kontext je potřeba se podívat i do let minulých. Před rokem byla zkáza favoritů ještě větší: v prvním kole skončilo hned 13 nasazených mužů a 10 žen! Naopak před 10 lety, kdy byla špička daleko víc vzdálená širšímu poli hráčů a hráček, prohráli v prvním kole jen čtyři nasazení muži a tři ženy.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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