Zverev hrál pařížské semifinále se zraněním. Přípravu na Wimbledon odkládá

Němec Alexander Zverev přiznal, že do semifinálového duelu s Casperem Ruudem na Roland Garros nastoupil se zraněním stehenního svalu. Norskému soupeři na pařížské antuce podlehl 3:6, 4:6, 0:6 a rok po těžkém úrazu kotníku se nedočkal vysněného postupu do finále. Nyní se po poradě s lékaři rozhodl odložit vstup do travnaté části sezony.