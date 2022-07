'Maruška' se dočkala! Bouzková 'doma' na Livesport Prague Open slaví první triumf na okruhu WTA

Marie Bouzková během jara začala spolupracovat s novým trenérem Theodorem Devotym a pod bývalým koučem Radka Štěpánka začala velmi rychle sbírat životní úspěchy.



Ve Wimbledonu se poprvé dostala přes 2. kolo grandslamu a nakonec dokráčela až do čtvrtfinále. A hned na další akci si došla pro premiérový titul na okruhu WTA. Slaví ho v rodné Praze na Livesport Prague Open na tvrdém povrchu ve Stromovce, kde v pěti duelech neztratila ani set.



Finále si dnes Bouzková zahrála počtvrté v kariéře. Zatímco v Monterrey 2020, Melbourne 2021 a Guadalajaře 2022 vždy padla v třísetové bitvě (se Svitolinovou, Kasatkinovou a Stephensovou), v Praze zápas o titul proti Anastasii Potapovové ovládla a zvítězila jednoznačně 6-0 6-2.

Statistiky zápasu

Potapovová - Bouzková 0 esa 0 5 dvojchyby 0 65 %

1. podání 'in' 60 %

38 %

úsp. 1. podání 67 %

24 %

úsp. 2. podání 50 %

12 winnery 0 44 nevyn. chyby 8 2/3 brejkboly 7/10 32 celkem bodů 57 čas: 1:10

Bouzková na o tři roky mladší Potapovovou vlétla a od prvních výměn čerpala energii z vyprodaného publika. Téměř nechybovala a naopak svou hrou nutila k chybám soupeřku. V prvním setu soupeřce nepovolila ani game a podruhé na turnaji a poosmé na okruhu WTA nadělila kanára.



V úvodu druhého dějství sice česká tenistka dvakrát nepotvrdila brejk, ale na třetí pokus uspěla a po drobném klopýtnutí už bez problémů dotáhla zápas do vítězného konce. Soupeřce sebrala sedm z osmi servisů a vyhrála i druhý vzájemný zápas.



Ojedinělou statistikou bylo, že Bouzková v jednoznačném zápasu nezahrála ani jeden přímý vítězný úder. Taktiku ale měla skvěle nastavenou, udělala jen osm nevynucených chyb, soupeřku dokázala rozpohybovat a také kvůli tomu Potapovová spáchala během 70 minut 44 nevynucených chyb.







"Chci moc poděkovat všem, co sem příliš fandit. Bylo to neskutečný. Nikdy bych si nepředstavila, že svůj první titul vyhraju doma. Bez vás by to nebylo možný, takže vám strašně moc děkuju," řekla věčně usměvavá 'Maruška' během slavnostního ceremoniálu.



"Děkuju řediteli panu Malému a prezidentu panu Kaderkovi za organizaci super turnaje a podporu českých hráček. Je to opravdu super, že tu máme takové zázemí pro tenis. Je to pro nás neskutečný, jsem strašně ráda, že jsem vyhrála právě tady. Chci poděkovat rodičům, malému bráchovi, Theovi a všem, kdo mi tu fandili. Nemohu to ani slovy popsat, jak strašnou radost teď mám," usmívala se Bouzková.



"Splnil se mi sen a hrozně si to užívám. Je to má první vítězná řeč, takže se omlouvám, jestli není úplně nejlepší. Byl to neskutečně zorganizovaný turnaj a už teď vím, že se sem příští rok zase těším," dodala.

"A dream for me to win my first title here at home." @MarieBouzkova | #PragueOpen pic.twitter.com/T8SxuoXCcP — wta (@WTA) July 31, 2022



Díky triumfu se Bouzková posune na 46. místo světového žebříčku a vyrovná tak své dosavadní maximum.



Pokud najde síly, měla by se rychle přesunout do zámoří. V příští týdnu ji totiž čeká turnaj WTA 250 ve Washingtonu, kde má v prvním kole čelit nasazené dvojce a vítězce loňského US Open Britce Emmě Raducanuové.



V osmileté historii Livesport Prague Open byla ve finále už posedmé minimálně jedna Češka. Bouzková se stala celkově již devátou českou finalistkou a pátou šampionkou, když navázala na triumfy Karolíny Plíškové (2015), Lucie Šafářové (2016), Petry Kvitové (2018) a Barbory Krejčíkové (2021). Poraženými finalistkami byly Lucie Hradecká (2015), Kristýna Plíšková (2017), Karolína Muchová (2018) a Tereza Martincová (2021).



Potapovová, která ve čtvrtfinále deklasovala světovou dvojku Anett Kontaveitovou, hrála finále rovněž počtvrté v kariéře, jediný titul získala letos v dubnu na antuce v Istanbulu.



V Praze si náladu po nepovedeném singlovém finále spravila ve čtyřhře, ve které získala svůj celkově třetí titul a první po třech letech. Ve Stromovce zvítězila s krajankou Janou Sizikovovou po finálovém skalpu dalších Rusek Angeliny Gabujevové a Anastasie Zacharovové.