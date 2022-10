1. den v Guadalajaře: Kvitová a Linda Fruhvirtová vstoupí do hlavní soutěže. Obě mají americkou soupeřku

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (16-ČR) - Peraová (USA) | Akron Tennis Stadium (23:00 SELČ) | PREVIEW LS L. Fruhvirtová (ČR) - Stephensová (USA) | Grandstand Caliente (úterý 1:30 SELČ) | PREVIEW LS • Šlágr dne • Bencicová (10-Švýc.) - Fernandezová (Kan.) | Akron Tennis Stadium (úterý 2:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (21.) - Bernarda Peraová (42.) | Akron Tennis Stadium (23:00 SELČ)

Petra Kvitová na druhé akci po sobě potkává v prvním kole Bernardu Peraovou. Na Američanku narazila na úvod v Ostravě a ve třech setech ji přetlačila. Jednalo se o premiérový vzájemný souboj.

Kvitová letošní sezonu pořádně nastartovala až na konci června, do té doby posbírala jen dvě vítězné série a stejný počet čtvrtfinálových účastí. Teď má ovšem na kontě triumf na trávě v Eastbourne, finále na "tisícovce" v Cincinnati, osmifinále grandslamového US Open a domácí čtvrtfinále v ostravské hale. Navíc zvládla 16 z posledních 21 zápasů. Poprvé v kariéře si zahraje některý z mexických turnajů WTA.

Peraová v červenci zlomila pořádně dlouhou krizi, a dokonce předvedla vítěznou sérii čítající 16 duelů, která zahrnovala první triumfy na nejvyšší tour (Budapešť a Hamburk) a finále na 125k v Concordu. Po semifinále v Clevelandu však životní formu ztratila a na následujících čtyřech akcích nepřešla přes úvodní kolo hlavní soutěže, v San Diegu prohrála finále kvalifikace s hráčkou třetí stovky Robin Montgomeryovou.

Kvitová je favoritkou, nicméně s Peraovou měla v Ostravě velké potíže a jinak tomu asi nebude v náročných mexických podmínkách. Američanka už nemá životní formu ani není tak nebezpečná jako před pár měsíci, ale i tak bude těžkou soupeřkou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 26-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-10

Bilance proti hráčkám Top 50: 12-14 (kariérní 298-176)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (OF)

Petra Kvitová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Ostrava (ČF)

Bernarda Peraová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Budapešť (T); Cleveland (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (SF)

Bilance: 33-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-5 (kariérní 8-31)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Bernarda Peraová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Tallinn (1K), Ostrava (1K), San Diego (Q)



Linda Fruhvirtová (77.) - Sloane Stephensová (50.) | Grandstand Caliente (úterý 1:30 SELČ)

Linda Fruhvirtová má za sebou zvládnutou dvoukolovou kvalifikaci a pokusí se na ni navázat proti grandslamové šampionce Sloane Stephensové, která v únoru v Guadalajaře ovládla podnik WTA 250. O 12 let starší Američanku vyzve poprvé.

Fruhvirtová letos zaznamenala další obrovský progres, suverénně nejvíce se jí daří právě na venkovních betonech. Na US Open poprvé prošla grandslamovou kvalifikací a připsala si i první vítězství v hlavních soutěžích akcí velké čtyřky. Následoval senzační triumf v Čennaí a premiérový posun do Top 100 pořadí. Na dalších dvou turnajích však nepřešla přes první kolo, v Soulu (Yanina Wickmayerová) i v Monastiru (Petra Martičová) vypadla se zkušenými soupeřkami.

Stephensová prožívá další nepovedenou sezonu. V letošním roce má dokonce negativní zápasovou bilanci 15-16, nicméně právě v Guadalajaře v únoru triumfovala, získala první trofej po čtyřech letech a na French Open došla až do čtvrtfinále. Na dalších akcích vypadávala v úvodních kolech, na tvrdých površích však měla v poslední době smůlu na los, ve druhém kole narazila dvakrát na Igu Šwiatekovou, Marii Sakkariovou a Arynu Sabalenkovou.

Fruhvirtová v posledních zápasech nepůsobila přesvědčivě, přesto se jí může podařit Stephensovou na rozdíl od mladší sestry Brendy, která na ni v Guadalajaře narazila v únoru, porazit. Američanka se však v posledních měsících na betonech zvedla a coby zkušená grandslamová šampionka nebude jednoduchou překážkou.

Tip na vítězku: Sloane Stephensová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Čennaí (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Čennaí (T)

Bilance: 31-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-6

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-5 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (Q), US Open (2K)

Linda Fruhvirtová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Čennaí (T), Soul (1K), Monastir (1K)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (T)

Bilance: 15-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-5 (kariérní 97-51)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Sloane Stephensová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Parma (2K), San Diego (2K)



• Šlágr dne •

Belinda Bencicová (14.) - Leylah Fernandezová (41.) | Akron Tennis Stadium (úterý 2:00 SELČ)

Pondělní šlágr obstarají Belinda Bencicová a finalistka loňského US Open Leylah Fernandezová, která oba své tituly z turnajů WTA získala na mexické půdě (Monterrey 2021-22). Potkávají se potřetí, předloni v BJK Cupu i letos po bitvě na French Open se radovala Kanaďanka.

Bencicová prožívá povedenou sezonu, na kontě má čtyři semifinálové účasti, jednu z nich přetavila v premiérový triumf na antukových dvorcích (Charleston) a finále si zahrála i na trávě (Berlín). Na poslední letošní podnik série WTA 1000 se připravovala na halových akcích v Tallinnu a Ostravě, v semifinále v Estonsku prohrála bitvu s Barborou Krejčíkovou, v Česku nenastoupila k utkání druhého kola právě se svou poslední přemožitelkou.

Fernandezová po nevydařeném vstupu do sezony našla formu právě v Mexiku a obhájila titul v Monterrey. Pak ještě došla do osmifinále v Indian Wells, ale následovalo další nepovedené období, které zlomila postupem do čtvrtfinále květnového French Open. V něm se však zranila a skoro tři měsíce nehrála. Na následujících čtyřech turnajích slavila jen dvě výhry, a to proti žebříčkově podstatně níže postaveným hráčkám.

Fernandezová se po zdravotní pauze zatím do své nejlepší formy nerozehrála, nicméně v Mexiku se jí daří dlouhodobě. Bencicová zase z posledního turnaje odstoupila kvůli zranění a otázkou je, zda už bude fit. Pokud ano, mohla by na Fernandezovou poprvé najít recept.

Tip na vítězku: Belinda Bencicová

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Berlín (F); Tallinn, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 37-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-8

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-12 (kariérní 106-99)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Belinda Bencicová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Tallinn (SF), Ostrava (2K)

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (T)

Bilance: 18-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-8

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-3 (kariérní 8-8)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (ČF), Wimbledon (-), US Open (2K)

Leylah Fernandezová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: San Diego (1K)