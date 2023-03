1. den v Indian Wells: Do turnaje vstoupí Lehečka, Linda Fruhvirtová a Nosková

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku BNP Paribas Open vstoupí do hlavní soutěže trio českých zástupců. Jiří Lehečka zahájí svůj debut na prvním Masters sezony proti Francouzi Arthurovi Rinderknechovi, Linda Fruhvirtová bude čelit Egypťance Majar Šarífové a Linda Nosková odstartuje svou premiéru na turnaji soubojem s Rumunkou Irinou Beguovou.

Linda Nosková (54.) - Irina Beguová (38.) | Stadium 4 (20:00 SEČ)

Linda Nosková odstartuje svou premiéru na "pátém grandslamu" v Indian Wells prvním střetnutím se zkušenou Irinou Beguovou, která bude v kalifornské poušti hrát již podeváté v kariéře.

Nosková zazářila hned v prvním lednovém týdnu v Adelaide, kde se z kvalifikace probila až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu, a to i díky výhrám nad Darjou Kasatkinovou, Viktorií Azarenkovou či Ons Džabúrovou. Na následujících třech akcích však přišla zklamání, na Australian Open vypadla hned v prvním kole kvalifikace s Katherine Sebovovou, ve čtvrtfinále v Lyonu nepotvrdila roli favoritky proti Camile Osoriové a v Linci prohrála úvodní kolo s Alison Van Uytvanckovou.

Beguová v Adelaide přehrála Jelenu Ostapenkovou a Veroniku Kuděrmetovovou a v semifinále ji zastavila pozdější šampionka Aryna Sabalenková. Po skvělém vystoupení na jedné z generálek se začala trápit. Na Australian Open skončila ve druhém kole na raketě Laury Siegemundové, v Linci nestačila jasně na Claru Tausonovou a přes první kolo se nepodívala ani v Dubaji, kde potkala pozdější vítězku Barboru Krejčíkovou.

Obě aktérky si svůj dosavadní nejlepší letošní výsledek připsaly hned na prvním turnaji, shodně v australském Adelaide. Nosková si od té doby vede přece jen o poznání lépe a měla by vylepšit svou kariérní úspěšnost 6-4 se zástupkyněmi Top 50 žebříčku, pět ze šesti skalpů zaregistrovala v aktuální sezoně. Česká teenagerka ovšem měsíc nehrála.

Tip na vítězku: Linda Nosková

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (F)

Bilance: 10-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 5-1 (kariérní 6-4)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Linda Nosková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Irina Beguová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 4-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 98-83)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Irina Beguová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Dubaj (1K)



Linda Fruhvirtová (53.) - Majar Šarífová (52.) | Stadium 3 (21:30 SEČ)

Linda Fruhvirtová zahájí svůj debut v hlavní soutěži BNP Paribas Open premiérovým soubojem se svou žebříčkovou sousedkou Majar Šarífovou. Egypťanka účinkuje v kalifornské poušti už potřetí a může vyrovnat své maximum.

Fruhvirtová korunovala loňskou životní sezonu senzačním triumfem na podniku WTA v indickém Čennaí. Pak se ale nějakou dobu hledala a sérii vyřazení v prvním kole přerušila až na lednovém Australian Open, kde se při své premiéře probojovala až do osmifinále. Přes úvodní soupeřku přešla i na následujících dvou akcích v Hua Hinu a Dubaji, ve dvou setech porazila Bethanii Mattekovou-Sandsovou a Danielle Collinsovou.

Šarífová je jasně nejúspěšnější na nejpomalejším povrchu, i proto má letos negativní bilanci 4-6. Na čtyřech z pěti úvodních letošních turnajů se nedostala přes první kolo hlavní soutěže a první solidnější výsledek si připsala až na tom posledním před týdnem v Monterrey. V mexické metropoli jí vzdala Camila Osoriová a pak odvrátila mečboly Xinyu Wang, ve čtvrtfinále byla nad její síly Caroline Garciaová.

Na antuce by asi byla favoritkou Šarífová, nicméně na tvrdém povrchu by měla mít navrch česká teenagerka. Fruhvirtová se v posledních týdnech prezentovala solidní formou a očekává se, že si s antukovou specialistkou poradí. Egypťanka má s hráčkami od 50. do 100. místa žebříčku bilanci 14-22, konkrétně na betonech 3-15, přičemž jen jeden skalp si připsala bez nutnosti odvracet mečbol nebo bez skreče.

Tip na vítězku: Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 5-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-2 (kariérní 8-8)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Dubaj (2K)

Majar Šarífová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (ČF)

Bilance: 4-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-4 (kariérní 14-22)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Majar Šarífová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Mérida (1K), Monterrey (ČF)



Jiří Lehečka (47.) - Arthur Rinderknech (72.) | Stadium 4 (23:00 SEČ)

Jiřího Lehečku čeká premiéra na úvodním podniku Masters sezony. Nejlepší Čech v žebříčku ATP vyzve v prvním kole Arthura Rinderknecha. S Francouzem, který v Indian Wells debutoval loni a skončil hned na úvod, se utká poprvé.

Lehečka si na loňském Turnaji mistrů do 21 let zahrál finále a od té doby exceluje. V United Cupu si vyšlápl na Alexandera Zvereva, na Australian Open se i díky skalpům Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, v Davis Cupu přispěl dvěma suverénními výhrami k postupu na finálový turnaj a v Dauhá byl několikrát jediný míček od svého prvního finále na nejvyšší tour. V Dubaji se loučil hned na úvod po těsné prohře se Zverevem.

Rinderknech se letos trápí, před Indian Wells odehrál 12 zápasů a sedm z nich nezvládl. Konkrétně na hlavním okruhu jich absolvoval šest a z vítězství se radoval pouze proti nezkušenému Lucovi Nardimu v domácí hale v Montpellieru. V evropských halách pokračoval i v následujících týdnech, v Rotterdamu ztroskotal hned na Jurijovi Rodionovovi a v Marseille na Leandrovi Riedimu a na domácím challengeru uhrál semifinále, v němž jasně nestačil na mladého krajana Lucu Van Asscheho.

Lehečka si letos vede podstatně lépe než soupeř, který má negativní bilanci a na kontě jen pět výher, přičemž tři z nich vybojoval na challengerech. Talentovaný český mladík je zaslouženě jasným favoritem a bylo by překvapením, kdyby současné formy nevyužil a do dalšího kola se nepodíval. Rinderknech totiž v posledních týdnech prohrával s papírově mnohem slabšími protivníky.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-5

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-1 (kariérní 16-13)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Dauhá (SF), Dubaj (1K)

Arthur Rinderknech - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru na individuálních turnajích

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 1-3

Bilance proti hráčům Top 50: 1-2 (kariérní 19-24)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Arthur Rinderknech - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Marseille (1K), Pau challenger (SF)