1. den v Miláně: Na programu jsou první zápasy skupin

V rámci prvního hracího dne Next Gen ATP Finals jsou na programu první zápasy obou skupin. Turnaj mistrů do 21 let rozehrají Brandon Nakashima s Juanem Manuelem Cerúndolem, nasazenou jedničku Carlose Alcaraze vyzve Holger Rune a večerní souboje obstarají Sebastian Korda s Hugem Gastonem a Lorenzo Musetti se Sebastianem Báezem.