Siniakovou čeká první finále v mixu. S Verbeekem si zahraje o wimbledonský titul

WIMBLEDON - Kateřina Siniaková (29) si i letos zahraje o wimbledonskou trofej. Česká tenistka se spoluhráčem Semem Verbeekem (31) postoupili do finále smíšené čtyřhry po výhře 6:3, 7:5 nad osmou nasazenou maďarsko-chorvatskou dvojici Tímeou Babosovou (32) a Mateem Pavičem (32). Pro Siniakovou to bude vůbec první finále mixu v kariéře.

Babosová/Pavič – Siniaková/Verbeek 3:6, 5:7

Kateřina Siniaková ve Wimbledonu skončila ve dvouhře už ve druhém kole, stále však pokračuje v ženské čtyřhře i mixu. Po boku Nizozemce Sema Verbeeka v semifinále přehrála maďarsko-chorvatskou dvojici Tímeu Babosovou a Mateho Paviče a zahraje si o wimbledonský titul. Poprvé je v grandslamovém finále ve smíšené čtyřhře a stala se první Češkou od roku 2011, které se to povedlo právě na londýnském grandslamu.

Česko-nizozemské duo začalo zápas proti nasazeným osmičkám skvěle a dostalo se do vedení 3:0. Na podání bylo naprosto suverénní až do deváté hry, ve které muselo odvracet tři brejkboly v řadě. Po pěti získaných fiftýnech však dokázalo sadu ukončit. Druhé dějství bylo daleko vyrovnanější a až do koncovky nenabídlo žádné ztracené podání. Až v jedenácté hře využili Sniaková s Verbeekem druhý brejkbol a v dalším gamu zápas ukončili.

Katka Siniaková a Sem Verbeek jsou ve finále Wimbledonu!



Kateřina Siniaková je zároveň 1. Češkou od roku 2011, která si v All England zahraje o titul z Mixu. pic.twitter.com/9Mw1JoQEwQ — Zdeněk Perutka (@perdazd) July 8, 2025

Dvojice začala turnaj vydřenou výhrou nad nasazenými jedničkami a od té chvíle už neztratila ani set a od trofeje je nyní dělí jediná výhra. O tu budou usilovat proti vítězům duelu mezi Joe Salisburym, Luisou Stefaniovou a Marcelem Arevalem, Shuai Zhang.

Pro ženskou deblovou jedničku pokračuje turnaj i v její oblíbené disciplíně. S Američankou Taylor Townsendovou pokračují v obhajobě loňského titulu a zítra je čeká čtvrtfinále. V něm se Siniaková opět utká s Babosovou a její parťačkou Luisou Stefaniovou.

Výsledky smíšené čtyřhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.