10. den v Madridu: O finále se utkají Sabalenková se Sakkariovou a Šwiateková s Kuděrmetovovou

V rámci 10. hracího dne letošního ročníku Mutua Madrid Open se rozhodne o finalistkách ženské dvouhry a také zbylých semifinalistech mužské části turnaje. O postup do sobotního finále se utkají předloňská šampionka Aryna Sabalenková s Marií Sakkariovou a světová jednička Iga Šwiateková s Veronikou Kuděrmetovovou. Teprve o semifinále budou bojovat Stefanos Tsitsipas s Janem-Lennardem Struffem a Zhizhen Zhang s Aslanem Karacevem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Sakkariová (9-Řec.) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Kuděrmetovová (12-) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Zhizhen Zhang (Čína) - Karacev (-) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ) Struff (Něm.) - Tsitsipas (4-Řec.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)



• Semifinále žen •

Maria Sakkariová (9.) - Aryna Sabalenková (2.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

První semifinále letošního ročníku Mutua Madrid Open obstarají Maria Sakkariová, která v tomto dějišti už dvakrát vylepšila své maximum, a předloňská šampionka Aryna Sabalenková. Poprvé se potkávají mimo tvrdé povrchy. Ve vzájemné bilanci vede 5-3 Sabalenková, jež vyhrála poslední souboj v semifinále v březnu v Indian Wells.

Sedmadvacetiletá Sakkariová se pokusí vylepšit svou hrozivou bilanci 7-20 v semifinálových duelech, letos v této fázi neuspěla v Linci, Dauhá ani Indian Wells. Rodačka z Atén se může stát první řeckou finalistkou této akce. Na dosah má své osmé kariérní finále a stále čeká na druhý triumf na nejvyšším okruhu (Rabat 2019). Konkrétně na podnicích WTA 1000 má v semifinále úspěšnost 2-5.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková naopak vyhrála všechna čtyři letošní semifinálová utkání. V této fázi má na rozdíl od soupeřky pozitivní bilanci celkově (22-12) i na prestižních "tisícovkách" (5-4). Rodačka z Minsku je jedinou běloruskou šampionkou v historii Mutua Madrid Open, finále tu hrála už jen Viktoria Azarenková a ta v letech 2011-12 neuspěla.

Sabalenková měla před necelými dvěma měsíci v Kalifornii jasně navrch a suverénní vítězství by mohla slavit i v Madridu. Běloruska má totiž letos fenomenální formu, kdežto Sakkariová dorazila se sérií tří porážek, prohrává v této sezoně i s žebříčkově níže postavenými soupeřkami a ani ve španělské metropoli nepůsobí zrovna přesvědčivě. K tomu můžeme přičíst její mizernou semifinálovou úspěšnost.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Sakkariová nemůže být s dosavadním průběhem sezony spokojená. Na Australian Open vypadla už ve třetím kole po porážce s Lin Zhu, prohrála všechna tři letošní semifinále a po dalším neúspěšném pokusu o finále v Indian Wells ztroskotala v Miami hned na Biance Andreescuové. Do antukového jara vstoupila na silně obsazeném podniku ve Stuttgartu a v prvním kole uhrála jen pět gamů s Karolínou Plíškovou.

Cesta turnajem

V Madridu má za sebou čtyři zápasy a pravidelně střídala dvousetovou a třísetovou výhru. Na úvod si poradila s kvalifikantkou Arantxou Rusovou, pak po obratu zdolala domácí divokou kartu Rebeku Masárovou, v osmifinále přehrála poslední domácí naději Paulu Badosaovou a ve čtvrtfinále otočila téměř tříhodinový maraton s Irinou Beguovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Hlavní soutěž hraje popáté a teprve podruhé se dostala přes druhé kolo. Jejím předchozím maximem bylo předloňské osmifinále.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 24-28)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 2-5)

Bilance v semifinále: 0-3 (kariérní 7-20)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: volný los, Rusová (6-4 6-4), Masárová (3-6 6-3 6-3), (26) Badosaová (6-4 6-4), (31) Beguová (6-7 6-4 6-2)

Aktuální forma

Sabalenková je letos takřka k nezastavení, na všech sedmi turnajích včetně Madridu postoupila minimálně do čtvrtfinále a má v probíhající sezoně famózní bilanci 27 výher a pouhých čtyř porážek. Po triumfu v Adelaide ovládla i Australian Open a získala svůj první grandslamový titul. Finále hrála také v kalifornském Indian Wells a na antukové generálce ve Stuttgartu, kde se do závěrečného kola dostala třetím rokem po sobě.

Cesta turnajem

V Madridu nejdříve oplatila nedávnou porážku Soraně Cirsteaové, následně si poradila s Camilou Osoriovou a v osmifinále suverénně zastavila senzační jízdu teprve 16leté Mirry Andrejevové. Set ztratila až ve čtvrtfinále, po parádním obratu ovšem rozjetou Majar Šarífovou přehrála.

Historie na Mutua Madrid Open

Za sebou má čtyři starty. Tři z nich zakončila v prvním kole, ovšem předloni tu ve finále porazila Ashleigh Bartyovou a slavila svůj jediný dosavadní triumf na antuce.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (F)

Bilance: 27-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-2 (kariérní 24-26)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 5-4)

Bilance v semifinále: 4-0 (kariérní 22-12)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Stuttgart (F)

Cesta turnajem: volný los, Cirsteaová (6-4 6-3), Osoriová (6-4 7-5), M. Andrejevová (6-3 6-1), Šarífová (2-6 6-2 6-1)



Iga Šwiateková (1.) - Veronika Kuděrmetovová (13.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

Světová jednička Iga Šwiateková vypadla při jediném předchozím startu v Madridu v osmifinále, ovšem letos v tomto dějišti nadále plní roli největší adeptky na triumf. Dnes se utká s Veronikou Kuděrmetovovou, která nastoupí ke svému největšímu semifinále v kariéře. Ve vzájemné bilanci dominuje 3-0 Šwiateková. Polka dohromady ztratila jen osm gamů a v Indian Wells 2021 a letos v Dauhá vždy jen jeden. Poprvé změří síly mimo venkovní betony.

Jednadvacetiletá Šwiateková disponuje vynikající semifinálovou bilancí 16-5, přičemž třetí z pěti porážek si připsala na loňském Australian Open, od té doby to má 12-2. První nezdar v této fázi podniků WTA 1000 (celková bilance 6-1) zaregistrovala až v posledním případě v Indian Wells proti pozdější šampionce Jeleně Rybakinové. Rodačka z Varšavy se může stát první polskou finalistkou v historii madridské akce.

Šestadvacetiletá Kuděrmetovová si zahraje své první semifinále na turnajích vyšších než WTA 500 a má naopak v semifinálových duelech vysoce negativní úspěšnost 3-10. Navíc prohrála posledních pět a na finálovou účast čeká přes rok. Rusko má na Mutua Madrid Open daleko bohatší historii, rodačka z Kazaně stále může navázat na šampionky Marii Šarapovovou a Dinaru Safinovou a finalistku Světlanu Kuzněcovovou.

Šwiateková na Kuděrmetovovou umí a nic by se nemělo měnit ani na antuce, na které v pandemické době neskutečným způsobem dominuje. Polka vyhrála 45 z posledních 48 duelů na nejpomalejším povrchu. Kuděrmetovová má velice solidní bilanci s hráčkami elitní desítky (13-16), jenže v semifinále se jí vůbec nedaří. Navíc bude v této fázi čelit vítězce dvou z posledních tří ročníků French Open a má za sebou čtyři vyčerpávající třísetové bitvy.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková nedominuje tak jako loni, kdy předvedla sérii 37 vítězství, ale i tak se řadí mezi největší favoritky, hlavně na antukových turnajích. Po nezdaru v osmifinále Australian Open obhájila triumf v Dauhá, došla do finále v Dubaji a zahrála si semifinále v Indian Wells. Kvůli zranění musela vynechat Miami, ovšem do antukového jara naskočila ve skvělé formě, když obhájila titul ve Stuttgartu.

Cesta turnajem

V Madridu si suverénně poradila s lucky loserem Julií Grabherovou i nasazenou Bernardou Peraovou. Ve dvou setech mohla porazit také Jekatěrinu Alexandrovovou, ale ve druhé sadě nevyužila mečbol a nakonec s loňskou semifinalistkou potřebovala tři sety. Ve čtvrtfinále deklasovala Petru Martičovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Jedinou předchozí účast absolvovala předloni, v osmifinále byla nad její síly tehdejší světová jednička Ashleigh Bartyová.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T)

Bilance: 24-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 9-2 (kariérní 41-17)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1-1 (kariérní 6-1)

Bilance v semifinále: 3-1 (kariérní 16-5)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (T)

Cesta turnajem: volný los, Grabherová (6-3 6-2), (28) Peraová (6-3 6-2), (16) Alexandrovová (6-4 6-7 6-3), (27) Martičová (6-0 6-3)

Aktuální forma

Kuděrmetovová si letos vede celkem nestabilně, obzvláště ve srovnání s předchozí sezonou. V té aktuální sice uhrála čtvrtfinále a semifinále v Adelaide a semifinále v Dauhá, jenže na dalších sedmi akcích neporazila více než jednu soupeřku. Do Madridu dorazila s bilancí 10-9 a sérií čtyř porážek, na antuce neuspěla proti Dianě Šnajderové v Charlestonu ani Cori Gauffové ve Stuttgartu.

Cesta turnajem

Ani v Madridu nehraje v nejlepší formě, ale klíčové momenty zvládá na výbornou. Všechny tři sety potřebovala s domácí kvalifikantkou Nurií Párrizasovou i nasazenými krajankami Anastasií Potapovovou a Darjou Kasatkinovou, přičemž proti poslední jmenované likvidovala dva mečboly, a také ve čtvrtfinále s loňskou finalistkou Jessicou Pegulaovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Semifinále je jejím novým maximem, při dvou ze tří předchozích účastí nepřešla přes první kolo hlavní soutěže a předloni vypadla v osmifinále.

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 14-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-2 (kariérní 13-16)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 3-10)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Veronika Kuděrmetovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Charleston (2K), Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: volný los, Párrizasová (6-3 4-6 6-2), (21) Potapovová (7-6 5-7 6-3), (8) Kasatkinová (7-5 1-6 7-6), (3) Pegulaová (6-4 0-6 6-4)



• Čtvrtfinále mužů •

Zhizhen Zhang (99.) - Aslan Karacev (121.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Málokdy se vidí, aby se do čtvrtfinále na Masters dostali 99. a 121. hráč světa. Zhizhen Zhanga i Aslana Karaceva dnes čeká premiérové čtvrtfinále na nejprestižnějších akcích ATP a vítěz znovu vylepší své maximum na této úrovni. Na jediný dosavadní souboj došlo loni v hale v Astaně, po obratu zvítězil první čínský čtvrtfinalista na Masters.

Oba aktéři vlastně prožívají první letošní výrazně povedenější turnaj. Zhang neměl před cestou do Madridu na kontě jediný skalp Top 30, přesto tu porazil Denise Shapovalova, Camerona Norrieho i Taylora Fritze, všechny tři po obratu a v tie-breaku rozhodujícího setu. Bývalá světová čtrnáctka Karacev odehrál včetně kvalifikace už šest utkání, ztratil jediný set, je tedy suverénnější a mohl by navázat na výhru nad Daniilem Medveděvem.

Tip na vítěze: Aslan Karacev

Aktuální forma

Zhang zvládl jen jeden z úvodních sedmi letošních zápasů. Ačkoli se objevoval i na challengerech a v Madridu posbíral už čtyři výhry, není letos v pozitivních číslech (12 výher a stejný počet porážek). Přes první kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu se dokázal probojovat až právě na probíhajícím Masters v Madridu.

Cesta turnajem

V Caja Mágica prožívá životní turnaj. Vstoupil do něj dvousetovým vítězstvím nad Jurijem Rodionovem a pak po obratu a v tie-breaku rozhodujícího dějství udolal Denise Shapovalova, Camerona Norrieho i Taylora Fritze. Proti poslednímu jmenovanému odvrátil tři mečboly.

Historie na Mutua Madrid Open

Debut.

Zhizhen Zhang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 12-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 9-9 (kariérní 163-158)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Zhizhen Zhang - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Houston (1K), Sarasota challenger (2K), Tallahassee challenger (ČF)

Cesta turnajem: Rodionov (7-6 6-4), (21) Shapovalov (6-7 6-4 7-6), (11) Norrie (2-6 7-6 7-6), (8) Fritz (3-6 7-6 7-6)

Aktuální forma

Karacev zahájil sezonu postupem do semifinále v Puné, ovšem na dalších šesti turnajích včetně jednoho challengeru nedokázal postoupit přes první kolo hlavní soutěže. O něco lépe si vedl semifinalista předloňského Australian Open na své poslední akci v Mnichově, kde pokračoval v antukovém jaru, prošel kvalifikací, vyřadil Daniela Altmaiera a ve druhém kole nestačil na pozdějšího finalistu Botice van de Zandschulpa.

Cesta turnajem

V Madridu prožívá znovuzrození a zajistil si návrat do Top 100 pořadí. Včetně kvalifikace tu zvládl už šest zápasů a ztratil v nich dohromady jediný set. V hlavní fázi porazil Lasla Djereho, Botice van de Zandschulpa, Alexe de Minaura a bývalou světovou jedničku Daniila Medveděva.

Historie na Mutua Madrid Open

Při předloňském debutu prošel do osmifinále, loni se loučil hned v prvním kole.

Aslan Karacev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Puné (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 14-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-3 (kariérní 31-34)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Aslan Karacev - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Marrákeš (1K), Mnichov (2K)

Cesta turnajem: Djere (7-6 7-5), (23) van de Zandschulp (6-2 7-5), (16) de Minaur (6-3 4-6 6-4), (2) Medveděv (7-6 6-4)



Jan-Lennard Struff (65.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Lucky loser Jan-Lennard Struff se bude snažit na třetí pokus postoupit do semifinále turnajů Masters. I tentokrát narazí v této fázi největších podniků ATP na někoho z Top 10, a sice bývalého finalistu a loňského semifinalistu Stefanose Tsitsipase. Ve vzájemné bilanci má navrch 4-2 nejlepší řecký tenista.

Struff, který bude usilovat o své první semifinále na akcích vyšších než ATP 250, hraje ve skvělé formě, ale papírové předpoklady mu moc šancí nedávají. Němec přitom v posledních čtyřech soubojích s Tsitsipasem získal alespoň set a na antuce to s ním má 1-1. Problémem je hlavně jeho mizerná bilance 11-32 se zástupci Top 10. Favorizovaný Tsitsipas je nicméně v Madridu a obecně v letošní sezoně na své poměry velmi zranitelný, takže nějakou šanci by si Struff vypracovat mohl.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Struff si v posledních letech procházel krizí, ovšem letos je zase zpět ve formě. V aktuálním roce posbíral už 32 výher, což je více než v posledních třech sezonách. Přes první kolo hlavní soutěže na nejvyšší tour se poprvé dostal na Masters v Indian Wells a to samé se mu povedlo i na podniku stejné kategorie v Miami. Zatímco v Mnichově i Marrákeši ztroskotal v prvním kole, na Masters v Monte Carlu to dotáhl z kvalifikace až do čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Ve finále kvalifikace jasně prohrál s Aslanem Karacevem, ale dostal druhou šanci. V hlavní fázi dokonale využil příznivého losu a postupně vyřadil Lorenza Sonega, Bena Sheltona, Dušana Lajoviče a Pedra Cachína, poslední tři jmenované ve třech setech.

Historie na Mutua Madrid Open

V Madridu startuje počtvrté a nikdy předtím nepřešel přes druhé kolo.

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (ČF)

Bilance: 32-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 10-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 11-32)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jan-Lennard Struff - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Marrákeš (1K), Monte Carlo (ČF), Mnichov (1K)

Cesta turnajem: Sonego (6-3 6-1), (32) Shelton (4-6 7-6 7-5), Lajovič (6-7 6-3 6-3), Cachín (7-6 6-7 6-3)

Aktuální forma

Tsitsipas nemůže být s dosavadním průběhem sezony spokojený, stále totiž čeká na první grandslamový titul i premiérový triumf na akcích ATP 500. Po nezdaru ve finále Australian Open se i kvůli zranění ramene trápil výsledkově i výkonnostně a znovu se chytl až na oblíbené antuce. Obhajobu na Masters v Monte Carlu zakončil ve čtvrtfinále porážkou s Taylorem Fritzem a v Barceloně prohrál i své desáté finále na "pětistovkách", tentokrát s Carlosem Alcarazem.

Cesta turnajem

V Madridu měl zpočátku velké potíže, když potřeboval všechny tři sety proti trápícímu se Dominicovi Thiemovi i Sebastiánovi Báezovi. V osmifinále s domácím Bernabém Zapatou byl naopak suverénní.

Historie na Mutua Madrid Open

Za sebou má čtyři účasti a při posledních třech prošel alespoň do osmifinále. Loni vypadl v semifinále a jeho maximem je finále ročníku 2019.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (F)

Bilance: 23-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-1 (kariérní 85-37)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 12-5)

Grandslamy: Australian Open (F)

Stefanos Tsitsipas - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Generálka: Monte Carlo (ČF), Barcelona (F)

Cesta turnajem: volný los, Thiem (3-6 6-1 7-6), (25) Báez (7-5 3-6 6-3), Zapata (6-3 6-1)