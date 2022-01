10. den v Melbourne: O místo v semifinále budou bojovat Medveděv, Tsitsipas či Šwiateková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Collinsová (27-USA) - Cornetová (Fr.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Šwiateková (7-Pol.) - Kanepiová (Est.) | Rod Laver Arena (3:00 SEČ) • Čtvrtfinále mužů • Sinner (11-It.) - Tsitsipas (4-Řec.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ) Auger-Aliassime (9-Kan.) - Medveděv (2-Rus.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)



• Čtvrtfinále žen •

Danielle Collinsová (30.) - Alizé Cornetová (61.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Alizé Cornetová v pondělí stanovila nový rekord, když až při své 63. účasti na grandslamech poprvé postoupila do čtvrtfinále. O znovu vylepšení svého maxima se utká s bývalou semifinalistkou Danielle Collinsovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Cornetová už si letos v Melbourne Parku vyšlápla na dvě favoritky a teď má v cestě další. Collinsová ovšem hraje opravdu výborně, a pokud neposbírá příliš velký počet nevynucených chyb, pak by měla senzační jízdu soupeřky ukončit. Cornetová bude bojovat o každý míč, což může Collinsové pobyt v Rod Laver Areně dost znepříjemnit.

Tip na vítězku: Danielle Collinsová

Aktuální forma

Collinsová se loni trápila zdravotně, přesto si zahrála svá první dvě finále na nejvyšším okruhu a v obou případech triumfovala (Palermo a San José). Sezonu zakončila se skvělou bilancí 37-15 a výborně si vede i letos, přestože před startem úvodního grandslamu neabsolvovala žádný přípravný zápas.

Cesta turnajem

Na Australian Open si suverénně poradila s Caroline Dolehideovou i Anou Konjuhovou a pak po obratu a téměř třech hodinách vyřadila skvěle hrající teenagerku Claru Tausonovou i nasazenou Elise Mertensovou.

Historie na Australian Open

V hlavní soutěži debutovala v roce 2019 a postupem do semifinále šokovala celý tenisový svět. Při následujících dvou startech pro ni bylo konečnou druhé kolo.

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 34-22)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Danielle Collinsová - Australian Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dolehideová (6-1 6-3), Konjuhová (6-4 6-3), Tausonová (4-6 6-4 7-5), (19) Mertensová (4-6 6-4 6-4)

Aktuální forma

Cornetová byla za celý loňský rok jen třikrát v semifinále, jejím nejlepším výsledkem byla finálová účast v Chicagu. Na grandslamech se nedostala přes druhé kolo a na obou letošních generálkách ztroskotala hned na úvodní soupeřce.

Cesta turnajem

O to je její jízda na Australian Open překvapivější. Po "povinném" vítězství nad Viktorijí Tomovovou si vyšlápla na chybující Garbiñe Muguruzaovou, ve třetím kole zlikvidovala manko setu a dvou brejků proti Tamaře Zidanšekové a v osmifinále překvapivě ovládla třísetovou bitvu s bývalou finalistkou Simonou Halepovou.

Historie na Australian Open

V Melbourne Parku účinkuje již posedmnácté a teprve podruhé se dostala do druhého týdne. Jejím předchozím maximem bylo osmifinále z roku 2009.

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-1 (kariérní 70-150)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Alizé Cornetová - Australian Open

Kariérní bilance: 22-16

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo), Adelaide 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Tomovová (6-3 6-3), (3) Muguruzaová (6-3 6-3), (29) Zidanšeková (4-6 6-4 6-2), (14) Halepová (6-4 3-6 6-4)



Iga Šwiateková (9.) - Kaia Kanepiová (115.) | Rod Laver Arena (3:00 SEČ)

Kaia Kanepiová teprve před pár dny a až v 36 letech zkompletovala účasti ve druhém týdnu všech grandslamových turnajů a teď je čtvrtfinalistkou všech podniků velké čtyřky. V následujícím zápase podnikne sedmý útok na premiérové semifinále. V cestě jí bude stát o 16 let mladší grandslamová šampionka Iga Šwiateková, která je v Melbourne rovněž nejdále v kariéře. Hráčky se potkávají poprvé.

Kanepiová znovu po roce v Austrálii exceluje, v posledním utkání těsně zvládla bitvu ranařek s Arynou Sabalenkovou. Pokud má dostatek sil a ukočíruje své údery, pak má velkou šanci se svým agresivním pojetím hry poprvé ve čtvrtfinále grandslamů uspět. Šwiateková však letos ve všech směrech působí velmi solidně, má rovněž vynikající formu a je favoritkou.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiatekové se povedla další sezona. Podstatně silnější měla první půlku, ve které triumfovala v Římě a australském Adelaide. Jako jediná se na všech grandslamech zúčastnila druhého týdne. V posledních měsících roku sice přišel pokles formy, ale v Austrálii hraje znovu po roce skvěle. Na generálce v Adelaide porazila Leylah Fernandezovou a Viktorii Azarenkovou a uhrála semifinále.

Cesta turnajem

V Melbourne Parku smetla Harriet Dartovou, Rebeccu Petersonovou i rozjetou Darju Kasatkinovou. Největší potíže měla v osmifinále se Soranou Cirsteaovou, zvítězila až po obratu.

Historie na Australian Open

V Melbourne hraje počtvrté a při posledních dvou startech vypadla v osmifinále. Letos tak své maximum vylepšila.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 7-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 81-16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Iga Šwiateková - Australian Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide (semifinále)

Cesta turnajem: Dartová (6-3 6-0), Petersonová (6-2 6-2), (25) Kasatkinová (6-2 6-3), Cirsteaová (5-7 6-3 6-3)

Aktuální forma

Kanepiová si loni v Melbourne zahrála finále generálky a třetí kolo Australian Open, jenže pak zase ztratila formu a vypadla z elitní stovky světového hodnocení. V jednom z největších tenisových areálů si znovu po roce vede skvěle, ve druhém kole přípravného turnaje sehrála vyrovnanou bitvu s Anou Konjuhovou a teď vylepšila své maximum na Australian Open.

Cesta turnajem

V prvním kole úvodního grandslamu sezony si vyšlápla na bývalou šampionku Angelique Kerberovou a pak přehrála Marii Bouzkovou a domácí překvapení Maddison Inglisovou. V osmifinále v tie-breaku rozhodující sady ve skvělé bitvě udolala světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Historie na Australian Open

V Melbourne Parku startuje pošestnácté a poprvé se dostala dál než do třetího kola.

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 14-39)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-6)

Kaia Kanepiová - Australian Open

Kariérní bilance: 14-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Melbourne 1 (2. kolo)

Cesta turnajem: (16) Kerberová (6-4 6-3), Bouzková (6-2 7-6), Inglisová (2-6 6-2 6-0), (2) Sabalenková (5-7 6-2 7-6)



• Čtvrtfinále mužů •

Jannik Sinner (10.) - Stefanos Tsitsipas (4.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)

Jannik Sinner podstatně vylepšil své maximum v Melbourne Parku a o první semifinále na největších akcích si 20letý Ital zahraje s dvojnásobným semifinalistou Stefanosem Tsitsipasem. Třiadvacetiletý Řek je v této fázi grandslamů neporažen (4-0) a se Sinnerem má pozitivní bilanci 2-1. Poprvé se potkávají mimo antukové dvorce.

Tsitsipas po operaci lokte a vlastně už přes půl roku není v ideální formě. Toho by měl letos neporažený Sinner využít, favoritem je vzhledem k výsledkům v posledních měsících zaslouženě. Tsitsipas má však s velkými zápasy mnohem více zkušeností, v čemž bude mít výhodu, takže svou neporazitelnost může klidně prodloužit.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Aktuální forma

Sinner loni neměl nejvyrovnanější formu, přesto svou sbírku trofejí rozšířil o čtyři kousky, poprvé se dostal do nejlepší desítky žebříčku a jako náhradník si zahrál dva zápasy na Turnaji mistrů. Osmifinalista loňského French Open a US Open letos ještě neokusil hořkost porážky. V ATP Cupu si poradil s Maxem Purcellem, Arthurem Rinderknechem i Romanem Safjullinem.

Cesta turnajem

Na Australian Open nezaváhal proti Joaovi Sousovi, Stevovi Johnsonovi, Tarovi Danielovi (jediný set v letošní sezoně) ani domácí naději Alexovi de Minaurovi.

Historie na Australian Open

Při předchozích dvou startech vypadl v úvodních dvou kolech.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 6-12)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Jannik Sinner - Australian Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 3-0)

Cesta turnajem: J. Sousa (6-4 7-5 6-1), Johnson (6-2 6-4 6-3), Daniel (6-4 1-6 6-3 6-1), (32) de Minaur (7-6 6-3 6-4)

Aktuální forma

Tsitsipas měl v první půlce sezony 2021 famózní formu, ale po prohraném finále na French Open, ve kterém neudržel vedení 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi, je v krizi. Navíc na konci sezony musel podstoupit operaci lokte a návrat mu zatím příliš nevychází. V ATP Cupu prohrál s Diegem Schwartzmanem a nezvládl ani čtyřhru proti nezkušené gruzínské dvojici.

Cesta turnajem

Na Australian Open měl po jasném vítězství nad Mikaelem Ymerem potíže s antukářem Sebastiánem Báezem, bouřlivákem Benoitem Pairem i Taylorem Fritzem. S posledním jmenovaným dokonce musel do páté rozhodující sady.

Historie na Australian Open

Tsitsipas při předchozích účastech střídal slabé výsledky s parádními. Debut v hlavní soutěži (2018) pro něj skončil hned v prvním kole, o rok později se dostal až do semifinále, předloni vypadl ve třetím kole a loni vyrovnal své maximum na turnaji.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 23-32)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-0)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 14-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Generálka: ATP Cup (bilance 1-1)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-2 6-4 6-3), Báez (7-6 6-7 6-3 6-4), Paire (6-3 7-5 6-7 6-4), (20) Fritz (4-6 6-4 4-6 6-3 6-4)



Félix Auger-Aliassime (9.) - Daniil Medveděv (2.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Jednadvacetiletý Félix Auger-Aliassime se o vyrovnání svého maxima na grandslamech (semifinále loňského US Open) popere s největším favoritem, loňským finalistou a úřadujícím šampionem US Open Daniilem Medveděvem. Všechny tři předchozí souboje vyhrál 25letý Medveděv, v letošním ATP Cupu dokonce naděloval "kanára".

Auger-Aliassime a Medveděv se potkali dvakrát za poslední půlrok a ruský favorit měl vždy jasně navrch. Kanadský mladík by mohl třeba i získat set, nicméně Medveděv si drží stabilní a skvělou formu a měl by zvládnout i čtvrté vzájemné měření sil.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Auger-Aliassime si loni postupem do čtvrtfinále Wimbledonu a následně semifinále US Open vylepšil grandslamové maximum, letos v ATP Cupu pomohl Kanadě k prvnímu triumfu v týmových soutěžích, ale sám na trofej z nejvyššího okruhu stále čeká. Před dvěma týdny v ATP Cupu porazil Camerona Norrieho, Alexandera Zvereva a Roberta Bautistu.

Cesta turnajem

A solidně si počíná i v Melbourne Parku. Po trápení s Emilem Ruusuvuorim a Alejandrem Davidovichem smetl letos skvěle hrajícího Daniela Evanse a ve čtyřech setech přehrál rozjetého a zkušeného veterána Marina Čiliče.

Historie na Australian Open

Auger-Aliassime na Australian Open startuje počtvrté a každým rokem vylepšil své maximum na turnaji. Po konci v kvalifikaci ročníku 2019 si předloni poprvé zahrál hlavní soutěž a loni v osmifinále neudržel vedení 2-0 na sety proti Aslanovi Karacevovi.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 7-21)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Félix Auger-Aliassime - Australian Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 3-2)

Cesta turnajem: Ruusuvuori (6-4 0-6 3-6 6-3 6-4), Davidovich (7-6 6-7 7-6 7-6), (24) Evans (6-4 6-1 6-1), (27) Čilič (2-6 7-6 6-2 7-6)

Aktuální forma

Medveděv jako jediný loni na grandslamech přemohl Novaka Djokoviče a na US Open se dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Do letošní sezony stejně jako do obou předchozích vstoupil v ATP Cupu. V týmové soutěži nezaváhal s Alexem de Minaurem, Matteem Berrettinim ani Félixem Augerem-Aliassimem, recept na něj dokázal najít pouze Ugo Humbert.

Cesta turnajem

Na Australian Open si postupně poradil s Henrim Laaksonenem, domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem, Boticem van de Zandschulpem a objevem dosavadního průběhu sezony Maximem Cressym.

Historie na Australian Open

Medveděv se Australian Open účastní pošesté, ještě před startem loňského ročníku byla jeho maximem osmifinále z let 2019-20. Loni ho podstatně vylepšil, až ve finálovém souboji podlehl Novakovi Djokovičovi.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 27-24)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-1)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 16-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Laaksonen (6-1 6-4 7-6), Kyrgios (7-6 6-4 4-6 6-2), van de Zandschulp (6-4 6-4 6-2), Cressy (6-2 7-6 6-7 7-5)