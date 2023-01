10. den v Melbourne: Poslední česká naděje Plíšková se o semifinále utká s Linetteovou. Djokoviče vyzve Rubljov

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (30-ČR) - Linetteová (Pol.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) • Další čtvrtfinále žen • Sabalenková (5-) - Vekičová (Chorv.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (3:00 SEČ) • Čtvrtfinále mužů • Shelton (USA) - Paul (USA) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) Rubljov (5-) - Djokovič (4-Srb.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (31.) - Magda Linetteová (45.) | Rod Laver Arena (1:00 SELČ)

Karolína Plíšková dál živí naději na premiérový grandslamový titul a dnes má velkou šanci vyrovnat své melbournské maximum, protože ani ve čtvrtfinále nenarazí na zástupkyni Top 20 žebříčku. O první semifinále na majorech od finálové účasti ve Wimbledonu 2021 se utká se svou vrstevnicí Magdou Linetteovou, která se do druhého týdne podniků velké čtyřky probojovala vůbec poprvé. Třicetileté Polce může oplatit pár měsíců starou porážku z BJK Cupu, ve vzájemné bilanci vede 7-2 a šest ze sedmi výher slavila po jednoznačném průběhu.

Česká "Ace Queen" si užívá návrat formy a i to, že není po propadu do čtvrté desítky rankingu tolik na očích. Ale hlavně hraje tam, kde to má nejraději. "Loňský rok byl pro mě těžký. Lidi, co mě sledují, tak vědí, že jsem vlastně nikdy nebyla zraněná. Ale hlavně mi chyběla Austrálie, to je moje oblíbená země a moc ráda tu hraju turnaje," vyprávěla na tiskovkách po svých zápasech. Za pravdu jí dávají fakta, třikrát vyhrála generálku v Brisbane a na grandslamu v Melbourne hrála dvakrát čtvrtfinále (2017, 2018) a jednou semifinále (2019).



Další polské eso v rukávu

Linetteovou chválí média po celém světě, postupem mezi osm nejlepších v Melbourne dosáhla ve svých 30 letech osobního maxima. Cestou do čtvrtfinále porazila tři hráčky z Top 20 - Jekatěrinu Alexandrovovou, Anett Kontaveitovou a v osmifinále i vítězku loňského Turnaje mistryň Caroline Garciaovou. Ač figuruje na 45. místě světového žebříčku, vítězství nad aktuálně čtvrtou hráčkou světového rankingu nevypadalo jako náhoda.

Lichotivá slova o své krajance říká i bývalá světová dvojka Agnieszka Radwaňská. "Fyzicky byla Magda vždy dobře připravená, její výsledky mě nepřekvapují. Když jde na kurt, vidíte na ní, jak si věří, že vyhraje. Od začátku do konce hraje svůj nejlepší agresivní tenis. Od prvního kola hraje opravdu fenomenálně,” tvrdí vítězka Turnaje mistryň z roku 2015.

Právě duel s Garciaovou byl pro Linetteovou dosavadním vrcholem. Francouzskou hráčku zlomila v tie-breaku první sady, i když v ní prohrávala 0-3 a 3-5. "Myslím, že to byl zatím nejlepší zápas, který jsem tu odehrála. Hlavně první set mi vyšel skvěle. Cítím tu dobře míče, to mi pomáhá a jsem za to ráda," vyprávěla Linetteová.

Pro Polsko je zpráva o úspěšném tažení Magydy Linetteové velmi příjemná. Iga Šwiateková i Hubert Hurkacz sice v Melbourne už dohráli, ale v rukávu se objevilo nové eso.

A Plíšková svou soupeřku nepodceňuje: "Tento týden jsem Magdu trochu sledovala, myslím, že svou hru opravdu hodně zlepšila. Začala si věřit. To je na ní samozřejmě vidět. Je to bojovnice, hraje opravdu dobrou hru od základní čáry. Nemůžu jí dát čas na hru, kterou chce hrát," ví česká tenistka. Už se navíc dobře znají, na grandslamech spolu hrály dvakrát na US Open a loni to bylo v úvodním kole obrovské drama.

Sama Plíšková ale tuší, že má letos zbraně i na to, aby šla pavoukem ještě dál. Během čtyř zápasů neztratila set a zapsala dva kanáry. "Pokud budu hrát jako dnes, bylo by pro kohokoliv těžké se mnou hrát," vyprávěla po osmifinálovém souboji s Číňankou Shuai Zhang. Tu vyřídila díky 12 esům a 33 vítězným úderům. "Bylo těžké dostat se zpátky do formy, ale jsem ráda, že hraju zase na úrovni, na které chci být. Vždycky je skvělé dostat se do druhého týdne na grandslamu a doufám, že si to ještě trochu prodloužím," říkala po osmifinále.

Když se před Australian Open rozneslo, že se bude hrát míčky, které dobře létají při tvrdých a plochých úderech, bylo to pro Plíškovou dobré znamení. Její základní hrou jsou spíše údery bez rotace. "Ano, cítím, že jsou tady mé údery čisté. Je to o načasování, někdy se to tak prostě sejde," přiznává česká tenistka, která na letošním grandslamu hraje s minimem nevynucených chyb oproti předchozím vystoupením.



Druhá šance trenérovi

Před Australian Open udělala Karolína Plíšková ještě jednu podstatnou změnu. Poprvé v kariéře dala druhou šanci trenérovi, se kterým se rozešla. Po jejím boku tak opět stojí Sascha Bajin: "Měli jsme spolu opravdu úspěšné období, věřím mu. I proto jsem ho vzala zpět. Měl nabídky od jiných hráček ze špičky, ale asi věděl, že ve mně pořád něco je. Věřím, že nás čeká spousta dalších turnajů a že spolu konečně něco pěkného vyhrajeme."

Na to, zda to může být i grandslamová trofej, která jako jedna z mála na seznamu úspěchů chybí, odpovídá Plíšková nerada. Na svém profilu na webové stránce WTA však má uvedeného jako svého oblíbeného spisovatele mystického filozofa Paula Coelha. A jeden z jeho citátů zní v tomto ohledu velmi nadějně. "Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

Plíšková má na letošním Australian Open výbornou formu, snaží se hrát agresivně, soupeřku chce dostat okamžitě pod tlak a hlavně skvěle servíruje. Pokud si udrží výkonnost z předchozích zápasů, měla by postoupit do dalšího kola. Linetteová však nebude jednoduchou soupeřkou, což potvrzují poslední dva souboje. V BJK Cupu měla jasně navrch a na loňském US Open padla s Plíškovou až 8-10 v tie-breaku rozhodujícího setu. Navíc v posledních dnech přemohla tři nasazené hráčky, včetně světové čtyřky Caroline Garciaové.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Aktuální forma

Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla, na kurty se vrátila až v březnu a sezona pro ni rozhodně povedená nebyla. Navíc ji zakončila čtyřmi porážkami v řadě a s nelichotivou bilancí 21-21. Po celý loňský rok střídala lepší a horší období a pouze dvakrát se podívala do semifinále. Nedařilo se jí ani v úvodu letošního roku, na obou podnicích v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open ovšem už při osmém startu v řadě prošla do třetího kola a po cestě do osmifinále bez ztráty setu a po velmi solidních výkonech přehrála Xiyu Wang, Julii Putincevovou a Varvaru Gračovovou. Ve skvělé formě pokračuje ve druhém týdnu, v osmifinále povolila jen čtyři gamy světové dvaadvacítce a bývalé čtvrtfinalistce Shuai Zhang.

Historie na Australian Open

Do druhého týdne se podívala až při pátém startu v hlavní soutěži a po čtvrtfinále v letech 2017-18 uhrála v roce 2019 semifinále. Obě následující účasti zakončila ve třetím kole, loni do Melbourne Parku nedorazila.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-2 (kariérní 192-155)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-6)

Karolína Plíšková - Australian Open

Kariérní bilance: 26-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1-2

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6-1 6-3), Putincevová (6-0 7-5), Gračovová (6-4 6-2), (23) Shuai Zhang (6-0 6-4)

Aktuální forma

Linetteová prožívá v posledním půlroce skvělé období a na tvrdých površích na své poměry exceluje. V Čennaí, na WTA 125k v Tampiku a na domácí akci W100 prošla až do finále a dále uhrála čtvrtfinále na Livesport Prague Open, v Clevelandu a Soulu. Navíc si na listopadovém finálovém turnaji BJK Cupu vyšlápla na Karolínu Plíškovou a Madison Keysovou. Letos pomohla své zemi do semifinále United Cupu a na generálce v Hobartu vypadla hned v prvním kole.

Cesta turnajem

Na Australian Open válí, po Majar Šarífové vyřadila nasazené Anett Kontaveitovou a Jekatěrinu Alexandrovovou. Tím to neskončilo, v osmifinále si vyšlápla na jednu z největších favoritek a světovou čtyřku Caroline Garciaovou, proti níž zaregistrovala svůj čtvrtý skalp Top 10.

Historie na Australian Open

Hlavní soutěž absolvuje posedmé, při všech předchozích účastech vypadla v prvním týdnu a jejím maximem bylo třetí kolo z roku 2018.

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-1 (kariérní 41-80)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Magda Linetteová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: United Cup (3-1), Hobart (1K)

Cesta turnajem: Šarífová (7-5 6-1), (16) Kontaveitová (3-6 6-3 6-4), (19) Alexandrovová (6-3 6-4), (4) Garciaová (7-6 6-4)



• Další čtvrtfinále žen •

Aryna Sabalenková (5.) - Donna Vekičová (64.) | Rod Laver Arena (3:00 SELČ)

Jedna z největších favoritek Aryna Sabalenková bude o své čtvrté grandslamové semifinále a vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky usilovat v souboji letos neporažených hráček s Donnou Vekičovou, která je na majorech takto daleko podruhé (US Open 2019) a dál se zatím nedostala. Pro 24letou Bělorusku není o dva roky starší Chorvatka oblíbenou soupeřkou, ve vzájemné bilanci s ní prohrává 1-5 a nestačila na ni ani v posledním střetnutí nedávno v San Diegu.

Sabalenková má jedinečnou šanci vedení Vekičové ve vzájemné bilanci snížit. V letošní sezoně totiž hraje výborně, všechny čtyři zápasy v Melbourne Parku zakončila s vysoce pozitivním poměrem vítězných úderů a nevynucených chyb, dohromady pouze třikrát zaváhala na vlastním servisu (vždy jednou v posledních třech utkáních) a v této fázi grandslamů je neporažena (3-0), dokonce neztratila set. Vekičová sice letos neokusila porážku, nicméně její soupeřky byly slabší, z Top 50 potkala jen Alizé Cornetovou a Ljudmilu Samsonovovou. S hráčkami Top 10 se na grandslamech potkala osmkrát a porazit zvládla jen Sloane Stephensovou ve Wimbledonu 2018.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Sabalenková se v úvodních měsících loňské sezony trápila s obrovským počtem dvojchyb a na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna. V uplynulém roce si zahrála třikrát finále (Stuttgart, Hertogenbosch a Turnaj mistryň), ale pokaždé se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Zatímco loni na žádný titul nedosáhla, letošní tenisový rok odstartovala triumfem. V Adelaide neztratila ve čtyřech duelech jediný set a získala svou 11. trofej, první od předloňského května.

Cesta turnajem

V dominanci pokračuje v Melbourne, kde nedala šanci Tereze Martincové, dvojnásobné grandslamové čtvrtfinalistce Shelby Rogersové, své bývalé deblové parťačce Elise Mertensové ani sedm zápasů neporažené Belindě Bencicové.

Historie na Australian Open

Letošním postupem do čtvrtfinále vylepšila své zdejší maximum, tím předchozím bylo osmifinále posledních dvou ročníků. Jedná se o její šestý start v hlavní fázi tohoto turnaje.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 66-29)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-0)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 12-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Martincová (6-1 6-4), Rogersová (6-3 6-1), (26) Mertensová (6-2 6-3), (12) Bencicová (7-5 6-2)

Aktuální forma

Vekičová si před rokem prošla další zdravotní pauzou a návrat jí dlouho nevycházel. Od půlky září se ovšem rozjela a zvládla 16 z 19 utkání. Toto povedené období zahrnuje čtvrtfinále v Tallinnu, postup z kvalifikace až do finále v San Diegu, druhé kolo na WTA 1000 v Guadalajaře, tři vítězství v United Cupu (María Carléová, Alizé Cornetová a Despina Papamichailová) a její působení na letošním Australian Open.

Cesta turnajem

V prvním týdnu měla v Melbourne Parku potíže akorát v úvodním kole s kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou (porazila ji až v tie-breaku třetího setu), pak smetla nasazenou Ljudmilu Samsonovovou i Nurii Párrizasovou. Další komplikace musela řešit v osmifinále s teprve 17letou Lindou Fruhvirtovou, dokonce v rozhodujícím dějství prohrávala o brejk.

Historie na Australian Open

V minulosti se na úvodním grandslamu sezony představila 10krát a jejím předchozím maximem bylo předloňské osmifinále.

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 10-27)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Donna Vekičová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: United Cup (3-0)

Cesta turnajem: Selechmetěvová (6-2 2-6 7-6), (18) Samsonovová (6-3 6-0), Párrizasová (6-2 6-2), L. Fruhvirtová (6-2 1-6 6-3)



• Čtvrtfinále mužů •

Ben Shelton (89.) - Tommy Paul (35.) | Rod Laver Arena (4:30 SELČ)

Dlouhých 14 let čekaly Spojené státy na semifinálovou účast ve dvouhře mužů na Australian Open a toto čekání překvapivě ukončí 20letý Ben Shelton, nebo o pět let starší Tommy Paul. Mladší z Američanů dokonce v Melbourne debutuje a sbírá tady své první výhry v hlavních soutěžích grandslamů. Rovněž starší z aktérů je ve čtvrtfinále majorů poprvé. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Shelton je jistě velkým talentem, nicméně v Melbourne Parku měl velmi snadnou cestu do čtvrtfinále (#96 Zhizhen Zhang, #154 Nicolás Jarry, #113 Alexej Popyrin, #67 Jeffrey John Wolf), a přesto musel dvakrát do rozhodující páté sady. Teprve až Paul bude jeho prvním opravdu těžším soupeřem na turnaji. Druhý jmenovaný tady dokázal v uplynulém týdnu vyřadit Alejandra Davidoviche, Jensona Brooksbyho a Roberta Bautistu. Paul disponuje lepší formou a měl by potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Tommy Paul

Aktuální forma

Shelton začal mezi profesionály působit předloni v červnu a teprve až letos startuje mimo domácí turnaje. Loni exceloval na challengerech, v listopadu vyhrál tři během tří týdnů, zajistil si debut v Top 100 pořadí a také mohl přenechat divokou kartu do hlavní soutěže Australian Open krajanovi Christopherovi Eubanksovi, jelikož už ji nepotřeboval. Na generálkách se mu moc nedařilo, v Adelaide vypadl v kvalifikaci a v Aucklandu ve druhém kole po porážce s Quentinem Halysem.

Cesta turnajem

Na Australian Open, kde debutuje v hlavních soutěžích na grandslamech, začal pětisetovou bitvou se Zhizhen Zhangem a pak bez ztráty setu přehrál Nicoláse Jarryho a Alexeje Popyrina. Další maraton absolvoval v osmifinále s krajanem Jeffreym Johnem Wolfem.

Historie na Australian Open

Debut.

Ben Shelton - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčům Top 50: 1-0 (kariérní 2-2)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Ben Shelton - Australian Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (Q), Auckland (2K)

Cesta turnajem: Zhizhen Zhang (4-6 6-3 6-2 2-6 7-6), Jarry (7-6 7-6 7-5), Popyrin (6-3 7-6 6-4), Wolf (6-7 6-2 6-7 7-6 6-2)

Aktuální forma

Paul se v předchozí sezoně celkem 10krát probojoval do čtvrtfinále turnajů ATP, včetně dvou Masters, ale pouze jednou prošel ještě dál. V semifinále v Delray Beach však neuspěl a na finálovou účast čeká od listopadu 2021, kdy ve stockholmské hale slavil svůj jediný dosavadní triumf na této úrovni. Nový tenisový rok odstartoval na druhém podniku v Adelaide, kde si poradil s Christopherem O'Connellem a vzápětí prohrál s Jackem Draperem.

Cesta turnajem

Na Australian Open si zatím vede výborně, Jana-Lennarda Struffa porazil bez ztráty setu, pak v pětisetové bitvě udolal nebezpečného Alejandra Davidoviche a ve třetím kole nepovolil set krajanovi Jensonovi Brooksbymu, přemožiteli nasazené dvojky Caspera Ruuda. V osmifinále si připsal ještě cennější skalp, když vyřadil světovou pětadvacítku Roberta Bautistu.

Historie na Australian Open

V hlavním losu startuje počtvrté, jeho předchozím nejlepším výsledkem byla účast ve třetím kole z roku 2020.

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-0 (kariérní 44-28)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Tommy Paul - Australian Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Struff (6-1 7-6 6-2), (30) Davidovich (6-2 2-6 6-7 6-3 6-4), Brooksby (6-1 6-4 6-3), (24) Bautista (6-2 4-6 6-2 7-5)



Andrej Rubljov (6.) - Novak Djokovič (5.) | Rod Laver Arena (9:30 SELČ)

Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na jubilejní 10. triumf na Australian Open a 22. grandslamovou trofej, kterou by dorovnal rekordmana Rafaela Nadala. Nejúspěšnější hráč v historii Australian Open se utká se svým žebříčkovým sousedem Andrejem Rubljovem, který už měl šest příležitostí postoupit do semifinále podniků velké čtyřky a žádnou nevyužil. Za sebou mají tři souboje, na Turnaji mistrů v obou případech dominoval Djokovič, Rubljov se radoval jen loni ve finále v Bělehradu, kde soupeř ještě nebyl v nejlepší formě.

Pokud nebude Djokoviče ani tentokrát limitovat zranění zadního stehenního svalu, pak by neměl v semifinále chybět. Pětadvacetiletý Rus bude jeho asi nejtěžším dosavadním protivníkem na turnaji, nicméně bývalého lídra žebříčku vyzve ve formátu na tři vítězné sety poprvé a bude to mít ještě těžší. Už v předchozím kole proti Holgerovi Runemu bylo vidět, že má problém proti lepším soupeřům udržet stabilní a kvalitní výkon po delší dobu. A Djokovič to bude trestat ještě více než dánský teenager. Navíc tu máme Rubljovovu nulovou úspěšnost ve čtvrtfinále grandslamů (0-6, jeden uhraný set), kdežto 35letý Srb má v této fázi bilanci 42-10 a konkrétně v Melbourne 9-3.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Rubljov má za sebou další povedený rok. Svou sbírku titulů rozšířil o další čtyři kousky, poprvé prošel skupinou Turnaje mistrů a posbíral celkem 10 minimálně semifinálových účastí. Jeho maximem na grandslamech je ovšem už nějakou dobu pořád čtvrtfinále. Před Australian Open se objevil na obou podnicích v Adelaide a měl celkem smůlu na los. Recept nenašel na Roberta Bautistu, který o týden později prošel do finále, ani na obhájce titulu Thanasiho Kokkinakise.

Cesta turnajem

V úvodním týdnu si až na jeden ztracený set s nebezpečným Emilem Ruusuvuorim vedl výborně, na úvod nedal šanci grandslamovému šampionovi Dominicovi Thiemovi a ve třetím kole po famózním výkonu deklasoval Daniela Evanse. V osmifinále byl však dvakrát jediný míček od porážky s Holgerem Runem, ačkoli dvakrát vedl o set. Nervy drásající super tie-break, v němž prohrával už 0-5 a 3-7, vyvrcholil nechytatelným "prasátkem".

Historie na Australian Open

Jedná se o jeho sedmý start a potřetí je ve druhém týdnu. Předloňská a letošní čtvrtfinálová účast je jeho maximem.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 19-27)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-6)

Andrej Rubljov - Australian Open

Kariérní bilance: 16-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Thiem (6-3 6-4 6-2), Ruusuvuori (6-2 6-4 6-7 6-3), (25) Evans (6-4 6-2 6-3), (9) Rune (6-3 3-6 6-3 4-6 7-6)

Aktuální forma

Djokovič odehrál loni kvůli odmítavému postoji k očkování jen 11 turnajů, po deportaci přišel o kompletní australské léto a zúčastnit se nemohl ani sezony amerických betonů včetně US Open. Přesto posbíral pět titulů, posedmé vyhrál Wimbledon a sezonu zakončil prvenstvím na Turnaji mistrů a v Top 5. Od začátku travnaté části sezony prohrál jediný z 35 duelů na individuálních akcích. Do nového roku vstoupil triumfem v Adelaide a ziskem 92. titulu dorovnal Rafaela Nadala. Na australské půdě zvládl už 38 zápasů v řadě, poslední porážku zaznamenal na Australian Open 2018.

Cesta turnajem

V Melbourne si letos až na jeden ztracený set suverénně poradil s Robertem Carballésem, Enzem Couacaudem i Grigorem Dimitrovem. V osmifinále zničil Alexe de Minaura, domácí naději povolil po fenomenálním představení jen pět gamů.

Historie na Australian Open

S devíti triumfy je nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne startuje poosmnácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne. Dvakrát slavil hattrick, naposledy v letech 2019-21. Loni se kvůli chybějícímu očkování zúčastnit nemohl.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 9-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 241-107)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 42-10)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 86-8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 9-3

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Carballés (6-3 6-4 6-0), Couacaud (6-1 6-7 6-2 6-0), (27) Dimitrov (7-6 6-3 6-4), (22) de Minaur (6-2 6-1 6-2)