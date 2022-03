10. den v Miami: Semifinále obstarají Bencicová s Ósakaovou a Šwiateková s Pegulaovou. Medveděva vyzve obhájce Hurkacz

V rámci desátého hracího dne Miami Open poznáme finalistky letošního ročníku. O postup do závěrečného kola se utkají Belinda Bencicová s Naomi Ósakaovou a Iga Šwiateková s domácí Jessicou Pegulaovou. Muži semifinálové obsazení teprve zkompletují, Daniila Medveděva vyzve obhájce titulu Hubert Hurkacz a Carlos Alcaraz se utká s Miomirem Kecmanovičem.

• Semifinále žen •

Belinda Bencicová (28.) - Naomi Ósakaová (77.) | Stadium (21:00 SELČ)

První finálové místo obsadí lepší ze souboje bývalých hráček Top 10 mezi vítězkou posledních olympijských her Belindou Bencicovou a bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou. Obě aktérky jsou v Miami v semifinále poprvé a zaútočí na první letošní finále. Bencicová vyhrála všechny tři předchozí duely na hlavní tour, dva na amerických betonech a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Pětadvacetiletá Bencicová bude usilovat o své 14. kariérní finále, třetí na nejprestižnějších akcích WTA. V semifinálových bojích má bilanci 14-8, loni zvládla všechny tři a v této fázi naposledy neuspěla na Turnaji mistryň 2019 (skreč). V semifinále turnajů WTA 1000 je poprvé od Madridu 2019. Jedinou švýcarskou finalistkou turnaje je Martina Hingisová (triumfy 1997 a 2000).

O rok mladší Ósakaová má na dosah první finále od loňského triumfu na Australian Open, celkově jedenácté a čtvrté na podnicích této kategorie. Od startu sezony 2019 odehrála sedm semifinálových duelů a prohrála pouze předloni v Brisbane v bitvě s Karolínou Plíškovou. V případě postupu se stane druhou japonskou finalistkou Miami Open (Kimiko Dateová, 1995).

Bencicová i Ósakaová v Miami po nepříliš povedeném vstupu do sezony chytly vynikající formu a mezi nejlepší kvarteto prošly suverénně. Ósakaová se prezentuje o něco lepšími výkony, hlavně na servisu, a je mírnou favoritkou, proti Collinsové spáchala pouhé tři nevynucené chyby za celý zápas a včetně es nastřílela 25 winnerů. Bencicová však rozhodně není bez šance, což potvrzuje fakt, že ani v jednom předchozím střetnutí na nejvyšším okruhu nebyla favoritkou.

Tip na vítězku: Naomi Ósakaová

Aktuální forma

Bencicová do Miami dorazila s letošní bilancí 5-5, jen dvěma čtvrtfinálovými účastmi (Sydney a Petrohrad) a sérií tří porážek. Teprve až na Floridě dokázala poprvé v aktuální sezoně porazit tři soupeřky v řadě a částečně si tak spravit chuť po okamžitém vyřazení v Dauhá (Clara Tausonová) i Indian Wells (Kaia Kanepiová).

Cesta turnajem

V Miami už je zpět ve své nejlepší formě. Zlatá medailistka z posledních olympijských her nedala šanci Martě Kosťukové, Heather Watsonové, Aljaksandře Sasnovičové ani Darje Savilleové, všem povolila maximálně pět gamů.

Historie na Miami Open

Hlavní soutěž absolvuje pošesté a do druhého týdne se v minulosti probojovala jen při debutu v roce 2015, kdy skončila v osmifinále.

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-2 (kariérní 77-39)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-2)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 14-8)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Belinda Bencicová - Miami Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Kosťuková (6-3 6-1), Watsonová (6-4 6-1), Sasnovičová (6-2 6-3), Savilleová (6-1 6-2)

Aktuální forma

Ósakaová absolvuje teprve sedmý turnaj po incidentu na French Open a čtvrtý v letošní sezoně. Na generálce v Melbourne nenastoupila k semifinálovému utkání a na Australian Open její obhajoba titulu skončila již ve třetím kole. V Indian Wells otočila utkání s rozjetou Sloane Stephensovou, jenže v dalším kole se nechala rozhodit divačkou a s Veronikou Kuděrmetovovou uhrála jen čtyři gamy.

Cesta turnajem

Na Floridě si zatím vede naprosto suverénně. V úvodním kole nenabídla brejkbol Astře Sharmaové, podání neztratila ani s Angelique Kerberovou, ve třetím kole měla po odstoupení Karolíny Muchové volno, zatím jediné zaváhání na servisu předvedla v osmifinále s Alison Riskeovou a ve čtvrtfinále po fantastickém výkonu zničila finalistku letošního Australian Open Danielle Collinsovou.

Historie na Miami Open

Při úvodních čtyřech startech se nedokázala dostat přes úvodní kola, loni skončila ve čtvrtfinále po výprasku od Marie Sakkariové.

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (SF)

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-1 (kariérní 59-46)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 10-4)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Naomi Ósakaová - Miami Open

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-3 6-4), (13) Kerberová (6-2 6-3), Muchová (bez boje), Riskeová (6-3 6-4), (9) Collinsová (6-2 6-1)



Jessica Pegulaová (21.) - Iga Šwiateková (2.) | Stadium (pátek 3:00 SELČ)

Jessica Pegulaová se jako další pokusí vyzrát na vítězku obou letošních akcí WTA 1000 a momentálně 15 zápasů neporaženou Igu Šwiatekovou. S budoucí světovou jedničkou se zatím utkala jen jednou a před třemi lety ve Washingtonu ji po obratu porazila.

Osmadvacetiletá Pegulaová podnikne další útok na první finále mimo nejmenší turnaje WTA 250, celkově čtvrté a první od předloňského ledna. V soubojích o finále má kariérní úspěšnost 3-3, na "tisícovkách" jediné předchozí loni v Montréalu prohrála. Spojené státy mají na Miami Open mnohem bohatší historii než Polsko, turnaj má pět různých domácích šampionek a celkem 14krát zůstala trofej na americké půdě.

Dvacetiletá Šwiateková zvládla všechna tři předchozí semifinále na největších podnicích WTA a pokaždé nakonec triumfovala. V této fázi má na rozdíl od Pegulaové pozitivní bilanci 6-3, letos 2-2. Ve čtvrtek bude útočit na své sedmé kariérní finále. V Miami stále může navázat na triumf Agnieszky Radwaňské před deseti lety.

Obě aktérky do semifinále prošly suverénně a bez ztráty setu, ani jedné ze soupeřek v rámci jakékoli sady nepovolily více než čtyři gamy. Šwiateková má mnohem větší zkušenosti s velkými zápasy, ačkoli je o osm let mladší, a letos předvádí stabilní a fantastickou fazónu. Pegulaová se naopak vyrovnanou formou pochlubit nemůže, poslední dvě protivnice jí vzdaly, takže by jí mohla chybět zápasová praxe. Od Šwiatekové se očekává, že znovu potvrdí roli velké favoritky.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Pegulaová letos sbírá největší úspěchy na nejprestižnějších akcích. Zatímco na Australian Open (ČF) a v Dauhá (OF) se dostala do závěrečných kol, na generálce v Melbourne, v Sydney, Dubaji a Indian Wells dohromady zvládla jediný zápas. Na Floridu tak dorazila s nepříliš lichotivou bilancí sedmi výher a šesti porážek.

Cesta turnajem

Po krachu v Indian Wells formu zase našla. V Miami v úvodních kolech přejela Sloane Stephensovou i Jelenu Rybakinovou a v osmifinále nadělila kanára Anhelině Kalininové, která pak vzdala. Další usnadnění přišlo ve čtvrtfinále, když po pěti gamech skrečovala Paula Badosaová.

Historie na Miami Open

Turnaje se účastní potřetí. Debut v roce 2019 pro ni skončil hned v prvním kole, loni v osmifinále nevyužila šest mečbolů proti Marii Sakkariové.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 9-13)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Miami Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Stephensová (6-1 6-4), (17) Rybakinová (6-3 6-4), Kalininová (6-0 skreč), (5) Badosaová (4-1 skreč)

Aktuální forma

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale pod vedením nového kouče se okamžitě rozjela a prožívá jedno z nejlepších období své kariéry. V Adelaide a na Australian Open uhrála semifinále, v Dubaji v tie-breaku rozhodující sady podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a suverénně ovládla úvodní letošní akce WTA 1000 v Dauhá a Indian Wells.

Cesta turnajem

V Miami v brutální formě pokračuje, ve čtyřech zápasech dohromady ztratila jen 15 gamů. Po demolici Viktorije Golubicové si zajistila post světové jedničky a šanci nedala domácím Madison Brengleové a Cori Gauffové ani poslední české naději Petře Kvitové. Letos má fenomenální bilanci 24-3.

Historie na Miami Open

V hlavní soutěži debutovala loni, ve třetím kole prohrála s Anou Konjuhovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 24-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 24-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 13-3 (kariérní 30-21)

Bilance v semifinále WTA 1000: 2-0 (kariérní 3-0)

Bilance v semifinále: 2-2 (kariérní 6-3)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - Miami Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Golubicová (6-2 6-0), Brengleová (6-0 6-3), (14) Gauffová (6-3 6-1), (28) Kvitová (6-3 6-3)



• Čtvrtfinále mužů •

Daniil Medveděv (2.) - Hubert Hurkacz (10.) | Stadium (19:00 SELČ)

Daniila Medveděva už dělí jen jedna výhra od návratu na tenisový trůn. O post světové jedničky a první semifinále v Miami bude usilovat proti obhájci titulu Hubertovi Hurkaczovi. Všechny tři předchozí souboje se odehrály loni a byly velmi těsné, pokaždé rozhodovala závěrečná sada. Medveděv vede 2-1.

Medveděv si v Miami zatím vede celkem s přehledem, a pokud formu udrží, měl by se v pondělí do čela žebříčku vrátit. Hurkacz letos nepůsobí příliš přesvědčivě, ale na ruského favorita dle vzájemné bilance umí a může ho znovu minimálně potrápit. Na posledních dvou akcích ovšem ztroskotal na ruské dvojce Andrejovi Rubljovovi a nejspíše recept na ruskou jedničku nenajde.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv se mohl na Australian Open stát prvním hráčem v historii, který by okamžitě navázal na premiérový grandslamový triumf. Ve finále však zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby se trápí. V semifinále v Acapulku na španělského matadora nestačil znovu a v Indian Wells se loučil už po druhém zápase, když neudržel vedení setu proti Gaëlovi Monfilsovi.

Cesta turnajem

V Miami zatím postupuje bez ztráty setu, postupně si poradil s bývalou světovou jedničkou Andym Murray, Pedrem Martínezem a nebezpečným Jensonem Brooksbym.

Historie na Miami Open

V Miami startuje počtvrté a každou účastí se zlepšoval. Při debutu v roce 2018 vypadl ve druhém kole, pak hrál osmifinále ročníku 2019 a loni skončil ve čtvrtfinále.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F); Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F); Acapulko (SF)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 29-26)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 8-2)

Grandslamy: Australian Open (F)

Daniil Medveděv - Miami Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, A. Murray (6-4 6-2), Martínez (6-3 6-4), Brooksby (7-5 6-1)

Aktuální forma

Hurkacz si rozhodně nemůže dosavadní průběh letošní sezony pochvalovat, pouze na jedné ze čtyř předchozích akcí prošel do čtvrtfinále a na Australian Open se loučil již ve druhém kole. Na posledních dvou turnajích už si vedl podstatně lépe, v Dubaji prohrál semifinálovou bitvu s Andrejem Rubljovem a na ruskou dvojku nestačil ani v osmifinále v Indian Wells.

Cesta turnajem

Za obhajobou vykročil dvousetovou výhrou nad Arthurem Rinderknechem a pak zvládl "tříseťák" s Aslanem Karacevem, v osmifinále si poradil s Lloydem Harrisem.

Historie na Miami Open

Na Floridě premiérově účinkoval v roce 2019 a skončil ve třetím kole. Loňský ročník senzačně vyhrál a získal svou nejcennější trofej.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (SF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 10-17)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Hubert Hurkacz - Miami Open

Kariérní bilance: 11-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Rinderknech (7-6 6-2), (29) Karacev (7-5 4-6 6-3), Harris (7-6 6-2)



Carlos Alcaraz (16.) - Miomir Kecmanovič (48.) | Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Carlos Alcaraz před dvěma týdny v Indian Wells zvládl své premiérové čtvrtfinále na Masters a o vyrovnání svého maxima na největších podnicích ATP se utká s Miomirem Kecmanovičem, který obě předchozí čtvrtfinále na této úrovni (Indian Wells) prohrál. Osmnáctiletý Španěl a o čtyři roky starší Srb se potkávají poprvé.

Alcaraz má letos naprosto fenomenální formu, je takřka k nezastavení a zvládl posledních 15 soubojů se soupeři figurujícími mimo Top 20. Kecmanovič se sice herně letos oproti loňsku výrazně zvedl, ale bylo by velkým překvapením, kdyby jízdu španělského teenagera na Floridě ukončil.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz zářil už loni, kdy ovládl Umag a Turnaj mistrů pro mladíky, a ve fenomenální formě pokračuje letos. V aktuální sezoně má za sebou 17 zápasů a prohrál pouhé dva, a to ve třetím kole Australian Open v tie-breaku rozhodující sady s Matteem Berrettinim a v semifinále v Indian Wells s tehdy letos neporaženým Rafaelem Nadalem. Navíc v Rio de Janeiru získal svou největší trofej.

Cesta turnajem

V Miami ve skvělých výkonech pokračuje, bez ztráty setu přehrál Mártona Fucsovicse, grandslamového šampiona Marina Čiliče i světovou pětku Stefanose Tsitsipase.

Historie na Miami Open

Na turnaji debutoval loni a vypadl hned v prvním kole po porážce s Emilem Ruusuvuorim.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 15-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčům Top 50: 10-2 (kariérní 24-10)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (SF)

Cesta turnajem: volný los, Fucsovics (6-3 6-2), (21) Čilič (6-4 6-4), (3) Tsitsipas (7-5 6-3)

Aktuální forma

Kecmanovič prožil nejhorší sezonu kariéry, během níž zvládl jen 17 ze 44 zápasů. Letos však ukazuje svůj potenciál a už stihl překonat loňský počet výher. Na Australian Open si postupem do osmifinále vylepšil své grandslamové maximum a na posledních třech akcích v Rio de Janeiru, Santiagu a na Masters v Indian Wells došel až do čtvrtfinále. Na semifinálovou účast čeká od loňského března.

Cesta turnajem

V Miami si rovněž vede výborně, ve dvou setech porazil Jacka Socka, zástupce Top 10 Félixe Augera-Aliassimeho i Sebastiana Kordu a v osmifinále po obratu vyřadil šampiona předchozího podniku v Indian Wells Taylora Fritze.

Historie na Miami Open

Hlavní soutěž hraje počtvrté, jeho předchozím maximem bylo druhé kolo.

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Santiago, Rio de Janeiro (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (ČF)

Bilance: 19-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčům Top 20: 3-3 (kariérní 4-17)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Miomir Kecmanovič - Miami Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Sock (7-6 6-4), (7) Auger-Aliassime (6-4 6-2), Korda (7-6 6-3), (11) Fritz (3-6 6-1 6-4)