10. den v Římě: Medveděv se o semifinále utká s rozjetým Hanfmannem, Tsitsipas změří síly s neoblíbeným Čoričem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále mužů • Hanfmann (Něm.) - Medveděv (3-) | PREVIEW LS | Center Court (15:00 SELČ) Tsitsipas (5-Řec.) - Čorič (15-Chorv.) | PREVIEW LS | Center Court (20:30 SELČ)



Yannick Hanfmann (101.) - Daniil Medveděv (3.) | Center Court (15:00 SELČ)

Yannick Hanfmann nastoupí ke svému největšímu čtvrtfinále v kariéře a premiérovému na turnajích Masters. V něm vyzve Daniila Medveděva, který je na antuce teprve popáté v kariéře ve čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a bude usilovat na tomto povrchu o první semifinále od Barcelony 2019. Hráči se potkávají poprvé.

Medveděv je celkem jasným favoritem, ovšem na antuce je velmi zranitelný, kdežto pro Hanfmanna se naopak jedná o nejsilnější povrch. Německý kvalifikant dokázal v Římě vyřadit už dva členy TOP 10, Taylora Fritze a Andreje Rubljova, který je na cihle úspěšnější než Medveděv. Hanfmann je na vlně, a pokud se nenechá strhnout atmosférou svého největšího zápasu, pak by si mohl vypracovat nějaké šance.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Hanfmann je jasným antukovým specialistou, na nejpomalejším povrchu posbíral 23 z 28 letošních výher. Po březnovém čtvrtfinále v Santiagu se rozjel, v Houstonu se podíval až do semifinále a na předchozím Masters v Madridu došel z kvalifikace až mezi nejlepší dvaatřicítku. V souboji o osmifinále nevyužil příznivého losu a prohrál s lucky loserem Danielem Altmaierem.

Cesta turnajem

Po úspěšné kvalifikaci přehrál ve dvou setech Nicoláse Jarryho, šampiona antukového podniku v Santiagu, i zástupce elitní desítky Taylora Fritze. Ve třetím kole si poradil s Marcem Cecchinatem a další třísetovou bitvu zvládl v osmifinále se světovou šestkou Andrejem Rubljovem.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Debut.

Yannick Hanfmann - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Houston (SF)

Bilance: 28:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 23:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 3:5)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Yannick Hanfmann - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Mnichov (2K), Madrid (3K)

Cesta turnajem: Jarry (6:4, 6:4), (9) Fritz (6:4, 6:1), Cecchinato (6:4, 4:6, 6:3), (6) Rubljov (7:6, 4:6, 6:3)

Aktuální forma

Medveděv si ještě na začátku sezony procházel zhruba roční krizí, ale od půlky února začal excelovat a zvládl 26 z následujících 27 duelů. Během fenomenálního období dobyl Rotterdam, Dauhá, Dubaj a Miami a hrál finále i v Indian Wells. Solidně si vede také na antuce, ačkoli se na ní v posledních letech ohromně trápil. V Monte Carlu došel do čtvrtfinále a v Madridu do osmifinále.

Cesta turnajem

V závěrečných kolech nechybí ani v Římě. Postupně si poradil s Emilem Ruusuvuorim, po obratu s Bernabém Zapatou a v osmifinále s bývalým šampionem Alexanderem Zverevem.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při ani jednom ze tří předchozích startů nevyhrál zápas.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (ČF)

Bilance: 36:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 5:1 (kariérní 184:66)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:1 (kariérní 11:4)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Daniil Medveděv - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (ČF), Madrid (OF)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (6:4, 6:2), (31) Zapata (3:6, 6:1, 6:3), (19) Zverev (6:2, 7:6)



Stefanos Tsitsipas (5.) - Borna Čorič (16.) | Center Court (20:30 SELČ)

Loňský finalista Stefanos Tsitsipas potká ve čtvrtfinále svého velmi neoblíbeného protivníka Bornu Čoriče, který může navázat na dva týdny starou semifinálovou účast v Madridu. Ve vzájemné bilanci vede 3:2 Čorič. Chorvat vyhrál všechny tři dohrané souboje na vyřazovacích turnajích.

Tsitsipas mohl klidně ve vzájemné bilanci vést. Na US Open 2020 ale nedotáhl náskok 5:1 včetně mečbolů, loni ve finále na Masters v Cincinnati nezužitkoval skvělý start v podobě vedení 3:0 a neradoval se ani na konci sezony 2022 ve Vídni, ačkoli jeho soupeř ztrácel o set a brejk. Herně má Tsitsipas navrch, což by se mělo potvrdit hlavně na antuce, ovšem z Čoriče musí mít mentální blok, přestože ho letos porazil v týmovém United Cupu.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas se letos pravidelně dostává do závěrečných kol a i na čtvrtém turnaji v rámci antukového jara prošel alespoň do čtvrtfinále. I tak ale musí být zklamaný. Na Australian Open prohrál finále s Novakem Djokovičem, od února do konce března se trápil s ramenem, obhajobu v Monte Carlu zakončil porážkou s Taylorem Fritzem ve čtvrtfinále, v Barceloně prohrál i 10. finále na podnicích ATP 500 a v Madridu skončil ve čtvrtfinále na lucky loserovi Janovi-Lennardovi Struffovi.

Cesta turnajem

V Římě si zatím vede velmi solidně a stále neztratil set. Po Nunovi Borgesovi nezaváhal ani proti domácím zástupcům Lorenzovi Sonegovi a Lorenzovi Musettimu.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Za sebou má pět startů a třikrát se podíval minimálně do čtvrtfinále. Jeho maximem je loňské finále, v němž podlehl Novakovi Djokovičovi.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (F)

Bilance: 26:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 12:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 6:5 (kariérní 65:59)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:2 (kariérní 12:6)

Grandslamy: Australian Open (F)

Stefanos Tsitsipas - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Monte Carlo (ČF), Barcelona (F), Madrid (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Borges (6:3, 6:3), Sonego (6:3, 7:6), (18) Musetti (7:5, 7:5)

Aktuální forma

Čorič se loni v březnu vrátil po roční zdravotní pauze, dlouho se trápil, ovšem v srpnu senzačně ovládl Masters v Cincinnati a získal svůj největší titul. Postupně se vrátil do TOP 20 žebříčku. V úvodních čtyřech měsících aktuální sezony se však ohromně trápil a prohrál sedm z 10 úvodních turnajových zápasů. Na poslední akci v Madridu přijel se sérií pěti porážek, ale chytl se a vypadl až v semifinále s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem.

Cesta turnajem

V Římě mohl ztroskotat hned po úvodním utkání, v němž čelil mečbolu Thiaga Monteira. Následně si ve dvou setech poradil s Robertem Carballésem a v osmifinále po obratu ukončil senzační tažení kvalifikanta Fábiána Marozsána.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Čtyři z předchozích pěti účastí v hlavní fázi zakončil v prvním či druhém kole. Jeho předchozím nejlepším výsledkem bylo osmifinále z roku 2019.

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 14:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 18:38)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 4:5)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Borna Čorič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (1K), Banja Luka (2K), Madrid (SF)

Cesta turnajem: volný los, Monteiro (4:6, 7:6, 7:6), Carballés (7:6, 6:1), Marozsán (3:6, 6:4, 6:3)