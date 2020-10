11. den na French Open: Na programu jsou zbylá čtvrtfinále, o postup budou bojovat Kvitová nebo Djokovič

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (7-ČR) - Siegemundová (Něm.) | Court Philippe Chatrier (12:00 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry žen • Collinsová (USA) - Keninová (4-USA) | Court Philippe Chatrier (13:30 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Rubljov (13-Rus.) - Tsitsipas (5-Řec.) | Court Philippe Chatrier (15:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Carreño (17-Šp.) | Court Philippe Chatrier (17:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (11.) - Laura Siegemundová (66.) | Court Philippe Chatrier (12:00 SELČ)

Petra Kvitová dnes bude bojovat o vyrovnání svého pařížského maxima z roku 2012 a také první semifinále na grandslamech od loňského Australian Open, kde ve finále padla s Naomi Ósakaovou. Ani v pátém zápase na letošním French Open nepotká nasazenou soupeřku, dnes bude čelit na antuce výborně hrající Lauře Siegemundové. Němka, kterou v jediném dosavadním souboji smetla, nikdy předtím na grandslamech neprošla dále než do třetího kola.

Kvitová má na letošním French Open velmi dobrou formu, jenže tou se prezentuje i nebezpečná Siegemundová, pro níž je antuka suverénně nejoblíbenějším povrchem. Kvitovou dnes nejspíše čeká nejtěžší soupeřka na turnaji, ale jedinečnou šanci postoupit do semifinále by si neměla nechat utéct.

Tip: Kvitová ve třech setech

Aktuální forma

Kvitová před pauzou startovala na čtyřech turnajích a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Po restartu sezony se ovšem další takové účasti dočkala až na French Open. Na generálce v New Yorku totiž ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové a na US Open vypadla v osmifinále se Shelby Rogersovou.

Cesta turnajem

Svůj první a nejspíše i poslední letošní turnaj na antuce odstartovala dvousetovým vítězstvím nad domácí Océane Dodinovou a bez ztráty setu si poradila také s antukářkou Jasmine Paoliniovou a teenagerkou Leylah Fernandezovou a poprvé po pěti letech postoupila do osmifinále French Open. V něm nedala šanci Shuai Zhang a pokračuje bez ztráty jediné sady.

Historie na French Open

Kvitová v minulosti na French Open startovala desetkrát a jen čtyřikrát se probojovala do druhého týdne. Nejlepšího výsledku dosáhla před osmi lety postupem do semifinále. Loňský ročník kvůli zranění levého předloktí vynechala.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 19-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-1 (kariérní 149-43)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 6-6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (osmifinále)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 27-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dodinová (6-3 7-5), Paoliniová (6-3 6-3), Fernandezová (7-5 6-3), Shuai Zhang (6-2 6-4)

Aktuální forma

Siegemundové, bývalé 27. hráčce světa, se po ošklivém zranění před třemi lety v Norimberku nedaří tak jako dřív. Před French Open se letos pouze jednou na hlavním okruhu dostala do čtvrtfinále, na které dosáhla na úvodním podniku v Aucklandu, na další sérii dvou výher v hlavních soutěžích čekala až do French Open.

Cesta turnajem

Na pařížské antuce ovšem i přes letošní trápení dosáhla životního výsledku. Dvaatřicetiletá Němka vyřadila Kristinu Mladenovicovou, po obratu Julii Görgesovou a Petru Martičovou a ve svém prvním osmifinále na grandslamech Paulu Badosaovou.

Historie na French Open

Siegemundová hraje hlavní soutěž French Open počtvrté. Během předchozích tří účastí vyhrála jediný zápas, a to loni, kdy ve druhém kole nestačila na Belindu Bencicovou.

Laura Siegemundová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-1 (kariérní 5-14)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Laura Siegemundová - French Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Mladenovicová (7-5 6-3), Görgesová (1-6 6-1 6-3), (13) Martičová (6-7 6-3 6-0), Badosaová (7-5 6-2)



• Čtvrtfinále dvouhry žen •

Danielle Collinsová (57.) - Sofia Keninová (6.) | Court Philippe Chatrier (13:30 SELČ)

Sofia Keninová je poprvé v kariéře v antukovém čtvrfinále na hlavní tour a podruhé v kariéře v grandslamovém čtvrtfinále. Všichni víme, jak to dopadlo na letošním Australian Open při její premiéře mezi nejlepší osmičkou, 21letá Američanka si nakonec došla pro titul. O pět let starší Danielle Collinsová bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je semifinále loňského Australian Open, a stejně jako její soupeřka na vůbec první antukové semifinále na hlavním okruhu. Všechny tři předchozí souboje bez ztráty setu vyhrála Collinsová.

Collinsovou určitě bude hnát jasně pozitivní bilance s Keninovou, starší z Američanek má navíc v Paříži výbornou formu. Keninová se ale zápas od zápasu lepší, za poslední dobu má lepší výsledky a mohla by Collinsovou konečně poprvé porazit.

Tip: Keninová ve třech setech

Aktuální forma

Collinsová měla velmi solidní vstup do sezony, když se dostala do čtvrtfinále v Brisbane, semifinále v Adelaide a druhého kola Australian Open. Po pauze ovšem na domácích betonech prohrála obě utkání.

Cesta turnajem

Znovu se chytla až na French Open, kde vyřadila Mónicu Niculescuovou, Claru Tausonovou, ve třetím kole překvapivě i jednu z největších favoritek Garbiñe Muguruzaovou, přestože v rozhodující sadě prohrávala o dva brejky, a v osmifinále po třísetové bitvě další nasazenou protivnici Ons Džabúrovou.

Historie na French Open

Collinsová hraje své třetí French Open. Při předchozích dvou startech vyhrála jediný zápas, a to loni, kdy ve druhém kole nestačila na pozdější šampionku Ashleigh Bartyovou.

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 4-10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Danielle Collinsová - French Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Niculescuová (2-6 6-2 6-1), Tausonová (6-2 6-3), (11) Muguruzaová (7-5 2-6 6-4), (30) Džabúrová (6-4 4-6 6-4)

Aktuální forma

Keninová se od senzačního triumfu na Australian Open hodně trápí, přestože o měsíc později po vydřených výhrách ovládla slabě obsazený halový podnik v Lyonu. Po pauze startovala na amerických betonech ve Flushing Meadows na generálce i US Open a vyhrála jen tři zápasy, na antukové generálce v Římě dokonce v úvodním utkání neuhrála jediný game s Viktorií Azarenkovou.

Cesta turnajem

Na French Open úvodními dvěma koly prošla s problémy, když musela do rozhodující sady proti Ljudmile Samsonovové i Aně Bogdanové, ve třetím kole smetla kvalifikantku Irinu Baraovou. V osmifinále suverénně otočila souboj s domácí Fionou Ferrovou a ukončila její sérii osmi antukových vítězství.

Historie na French Open

Keninová v areálu Rolanda Garrose startuje v hlavní soutěži potřetí. Při své předloňské premiéře vypadla v prvním kole, loni prohrála až v osmifinále s pozdější vítězkou Ashleigh Bartyovou.

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 22-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-1 (kariérní 30-20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (vítězka), US Open (osmifinále)

Sofia Keninová - French Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Samsonovová (6-4 3-6 6-3), Bogdanová (3-6 6-3 6-2), Baraová (6-2 6-0), Ferrová (2-6 6-2 6-1)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Andrej Rubljov (12.) - Stefanos Tsitsipas (6.) | Court Philippe Chatrier (15:00 SELČ)

Andreje Rubljova a Stefanose Tsitsipase dnes čeká premiérové čtvrtfinále na French Open. Zatímco Rubljov bude bojovat o své první semifinále na akcích velké čtyřky, Tsitsipas už se jednou na grandslamech mezi nejlepší kvarteto probojoval (Australian Open 2019). Aktéři tohoto utkání se potkávají po necelých dvou týdnech, Rubljov zvítězil ve finále poslední generálky v Hamburku a s Tsitsipasem vyhrál i třetí vzájemný souboj na turnajích.

Tsitsipas i Rubljov byli v úvodním kole velmi blízko vyřazení, od té doby je o něco přesvědčivější Tsitsipas a tentokrát by mohl slavit první skalp Rubljova na turnajích. Postup Rubljova by ale nebyl nijak velkým překvapením, šance na postup jsou totiž velmi vyrovnané.

Tip: Tsitsipas v pěti setech

Aktuální forma

Rubljov letos hraje fantasticky, ruský mladík na začátku roku vyhrál 11 zápasů v řadě, bral dva tituly a jeho vítězná série skončila až v osmifinále Australian Open. Další skvělý výsledek zaznamenal postupem do čtvrtfinále US Open. Na antuce startoval v Římě, kde sice vypadl již ve druhém kole, ovšem poté ovládl generálku v Hamburku.

Cesta turnajem

V Paříži mu hrozil konec hned v úvodním kole, v němž prohrával 0-2 na sety a 2-5 se Samem Querreym, po úspěšném obratu si poradil s Alejandrem Davidovichem Fokinou, Kevinem Andersonem i Mártonem Fucsovicsem, se kterým měl ale nečekané potíže.

Historie na French Open

Rubljov hraje French Open po třech letech a teprve podruhé účinkuje v hlavní soutěži, v roce 2017 vypadl hned v prvním kole.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (vítěz)

Bilance: 29-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 7-14)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - French Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Hamburk (vítěz)

Cesta turnajem: Querrey (6-7 6-7 7-5 6-4 6-3), Davidovich Fokina (7-5 6-1 3-6 6-1), Anderson (6-3 6-2 6-3), Fucsovics (6-7 7-5 6-4 7-6)

Aktuální forma

Tsitsipas se po restartu sezony vrátil semifinálovou účastí na přesunutém Masters v New Yorku, ovšem následující dva turnaje pro něj byly obrovským zklamáním. Na US Open ve třetím kole proti Bornovi Čoričovi neudržel jasné vedení a nevyužil šest mečbolů a na římském Masters se loučil hned po úvodním zápase. Podstatně lépe si vedl na poslední generálce v Hamburku, kde až ve finále prohrál právě s Rubljovem.

Cesta turnajem

Na French Open měl v prvním kole namále, když s Jaumem Munarem prohrával 0-2 na sety. Od té doby další ztrátu setu nepřipustil a poradil si s Pablem Cuevasem, Aljažem Bedenem (skreč) i nasazeným Grigorem Dimitrovem.

Historie na French Open

Tsitsipas hraje své čtvrté French Open a každým rokem se zlepšuje. Při své premiéře v roce 2017 vypadl v prvním kole, o rok později v kole druhém a loni v osmifinále po těsné porážce se Stanem Wawrinkou.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Hamburk, Dubaj (finále); New York (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (finále)

Bilance: 26-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 2-2 (kariérní 13-8)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Stefanos Tsitsipas - French Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Řím (2. kolo), Hamburk (finále)

Cesta turnajem: Munar (4-6 2-6 6-1 6-4 6-4), P. Cuevas (6-1 6-4 6-2), Bedene (6-1 6-2 3-1 skreč), (18) Dimitrov (6-3 7-6 6-2)



Novak Djokovič (1.) - Pablo Carreño (18.) | Court Philippe Chatrier (17:00 SELČ)

Novak Djokovič letos stále nezaznamenal standardní porážku a o protažení své "letošní neporazitelnosti" bude vítěz ročníku 2016, který v Paříži útočí na 18. grandslamový triumf, usilovat proti Pablovi Carreñovi. Právě proti Španělovi, jenž vyrovnal své pařížské maximum a bude usilovat o vyrovnání toho grandslamového, se na nedávném US Open dopustil prohřešku a byl diskvalifikován, jinak s ním všechny tři "standardní souboje" vyhrál.

Djokovič hraje v Paříži v parádní formě, podmínky mu vyhovují a ani velmi dobře hrající Carreño by neměl světovou jedničku a jednoho z největších favoritů ohrozit.

Tip: Djokovič ve třech setech

Aktuální forma

Djokovič letos ještě neokusil standardní porážku. Zkraje roku pomohl Srbsku k triumfu v ATP Cupu, poté ovládl Australian Open, podnik v Dubaji, Masters v New Yorku a na US Open byl při absenci svých největších rivalů jasným favoritem. V osmifinále však spáchal přestupek proti pravidlům a byl diskvalifikován. Na kurty se vrátil triumfem v Římě a získal rekordní 36. trofej z Masters.

Cesta turnajem

Na French Open povolil pouhých pět gamů Mikaelovi Ymerovi, Ričardasovi Berankisovi i lucky loserovi Danielovi Galánovi. V osmifinále si po dalším výborném výkonu bez ztráty setu poradil s Karenem Chačanovem. Letos má, pokud počítáme diskvalifikaci jako porážku, bilanci 35-1.

Historie na French Open

French Open je pro Djokoviče suverénně nejhorším grandslamem. Titul na pařížské antuce slavil jen jednou, v roce 2016 zkompletoval kariérní grandslam. Letos si odbývá svou 16. účast, v minulosti jen dvakrát nedokázal dojít do druhého týdne (2005, 2009), od roku 2010 vždy postoupil minimálně do čtvrtfinále. Loni v semifinále prohrál pětisetovou bitvu s Dominicem Thiemem.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítěz)

Bilance: 35-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 6-0 (kariérní 110-27)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 36-9)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 72-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2016)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 8-4

Generálka: Řím (vítěz)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-0 6-2 6-3), Berankis (6-1 6-2 6-2), Galán (6-0 6-3 6-2), (15) Chačanov (6-4 6-3 6-3)

Aktuální forma

Carreñovým letošním maximem je semifinále. Poprvé v letošní sezoně do něj postoupil v únoru v hale v Rotterdamu, na další takovou účast čekal až do nedávného US Open. Po skončení obvykle závěrečného grandslamu sezony se na French Open připravoval v Římě, kde hned v úvodním zápase schytal výprask od Rafaela Nadala.

Cesta turnajem

V Paříži si zatím vede suverénně, s Johnem Millmanem ani Guidem Pellou neztratil set a krajana Roberta Bautistu porazil ve čtyřech setech. V osmifinále bez ztráty setu zastavil senzační jízdu kvalifikanta Daniela Altmaiera.

Historie na French Open

Carreño v Paříži startuje poosmé, podruhé je ve druhém týdnu a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na turnaji. Loni ve třetím kole prohrál s Benoitem Pairem.

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 16-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 5-32)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (semifinále)

Pablo Carreño - French Open

Kariérní bilance: 14-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Millman (6-3 6-2 7-5), Pella (6-3 6-2 6-1), (10) Bautista (6-4 6-3 5-7 6-4), Altmaier (6-2 7-5 6-2)