11. den v Madridu: 19letý Alcaraz ve finále vyzve obhájce titulu Zvereva

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Alcaraz (7-Šp.) - Zverev (2-Něm.) | Manolo Santana Stadium (18:30 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Koolhof/N. Skupski (7-Niz./Brit.) - Cabal/Farah (5-Kol.) | Manolo Santana Stadium (15:30 SELČ)



• Finále mužů •

Carlos Alcaraz (9.) - Alexander Zverev (3.) | Manolo Santana Stadium (18:30 SELČ)

Carlos Alcaraz se nedávno stal nejmladším šampionem Masters v Miami a nyní je nejmladším finalistou podniku stejné kategorie v Madridu. Na domácí půdě v nedělním finále vyzve dvojnásobného šampiona a obhájce titulu Alexandera Zvereva. Oba předchozí souboje se uskutečnily loni na tvrdém povrchu, v Acapulku i ve vídeňské hale měl jasně navrch Zverev, v ani jednom ze čtyř setů neztratil více než tři gamy.

Devatenáctiletý Alcaraz zvládl včetně Turnaje mistrů pro mladíky všech pět finálových zápasů na nejvyšším okruhu, a to dokonce bez ztráty setu. Letos se radoval na antuce v Rio de Janeiru, na tvrdém povrchu v Miami, kde si zahrál své jediné předchozí finále na Masters, a také na cihle v Barceloně. V Madridu je rodák z El Palmaru třetím domácím finalistou, v roce 2003 (tehdy ještě na hardu v hale) triumfoval jeho kouč Juan Carlos Ferrero a pětkrát se ve španělské metropoli radoval jeho idol Rafael Nadal, čtyřikrát na antuce.

Pětadvacetiletého Zvereva čeká jubilejní 30. finále (19-10) a desáté na Masters (5-4). V Madridu, pokud prošel dál než do čtvrtfinále, v obou případech získal titul, ve finále ročníku 2018 porazil Dominica Thiema a v tom loňském Mattea Berrettiniho. Letos absolvoval zatím jen jeden souboj o titul a v montpellierské hale jasně nestačil na Alexandera Bublika. Rodák z Hamburku je jediným německým finalistou a zároveň šampionem Mutua Madrid Open.

Výsledek posledního zápasu letošního ročníku madridského Masters už žebříčkové postavení ani jednoho z finalistů nijak nezmění. Zverev bude v pondělí nadále na postu světové trojky, Alcaraz vylepší své maximum z deváté na šestou příčku.

Alcaraz má letos naprosto fenomenální formu a na svůj věk ve finálových duelech disponuje dechberoucí úspěšností. Navíc vyhrál posledních šest soubojů s kolegy z Top 10. Zverevovi podmínky v Madridu evidentně velmi sedí, při všech pěti startech prošel minimálně do čtvrtfinále a dvakrát v tomto dějišti zvedl nad hlavu trofej pro vítěze.

Alcaraze tedy ani ve finále rozhodně nečeká jednoduchý zápas ani soupeř a asi by nebylo tak velkým překvapením, pokud by Zverev využil fantastické madridské bilance 19 výher a pouhých dvou porážek. Alcaraz ale finále zvládá s přehledem, zdá se být psychicky velmi odolný a vzhledem k senzačním letošním výkonům ho musíme favorizovat. Se Zverevem sice ve dvou duelech dohromady uhrál jen deset gamů, nicméně tentokrát je v pozici, kdy má famózní formu on.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz prožívá naprosto fenomenální sezonu, což potvrzuje bilance 27 výher a pouhých tří porážek, dvě z nich mu uštědřili hráči Top 10. Jediné větší zaváhání předvedl na Masters v Monte Carlu hned v úvodním zápase se Sebastianem Kordou, na druhou stranu ovládl antukové podniky ATP 500 v Rio de Janeiru a Barceloně a také Masters v Miami.

Cesta turnajem

Svůj druhý start v Madridu odstartoval výhrou nad nevyzpytatelným Nikolozem Basilašvilim, v osmifinále ve třech setech zdolal nepříjemného Camerona Norrieho a ve čtvrtfinále si vyšlápl na nejúspěšnějšího hráče turnaje a svého slavného krajana a idola Rafaela Nadala a jako první v historii antukového krále na oranžové drti porazil před dosažením 20. narozenin. Další rekord udělal po skalpu světové jedničky Novaka Djokoviče, jako jediný na jednom antukovém turnaji dokázal vyřadit Djokoviče i Nadala.

Historie na Mutua Madrid Open

V Madridu debutoval loni a ve druhém kole schytal výprask od Rafaela Nadala.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Rio de Janeiro (T)

Bilance: 27-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 14-1

Bilance proti hráčům Top 10: 7-2 (kariérní 10-6)

Bilance ve finále Masters: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance ve finále: 3-0 (kariérní 5-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Basilašvili (6-3 7-5), (9) Norrie (6-4 6-7 6-3), (3) Nadal (6-2 1-6 6-3), (1) Djokovič (6-7 7-5 7-6)

Aktuální forma

Pro Zvereva musí být letošní sezona zatím obrovským zklamáním. Na Australian Open vypadl už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl diskvalifikován, v Indian Wells ztroskotal na úvodním protivníkovi, v Miami se loučil ve čtvrtfinále, v Monte Carlu v semifinále a na domácí akci v Mnichově v roli nasazené jedničky hned v úvodním zápase schytal výprask od pozdějšího šampiona Holgera Runeho.

Cesta turnajem

V Madridu se ovšem stejně jako loni, kdy sezonu zakončil s největším počtem titulů, znovu rozjel. V Caja Mágica začal obratem proti Marinovi Čiličovi a pak mu po prohrané úvodní sadě vzdal Lorenzo Musetti. Ve čtvrtfinále ve dvou setech přehrál Félixe Augera-Aliassimeho a v semifinále ve třech zdolal bývalého finalistu Stefanose Tsitsipase.

Historie na Mutua Madrid Open

I při pátém startu se dostal do čtvrtfinále (2-2), a pokud prošel do dalšího kola, celý turnaj vyhrál.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (F); Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (SF)

Bilance: 21-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 41-45)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 5-4)

Bilance ve finále: 0-1 (kariérní 19-10)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 19-2

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 2-0

Generálka: Monte Carlo (SF), Mnichov (2K)

Cesta turnajem: volný los, Čilič (4-6 6-4 6-4), Musetti (6-3 1-0 skreč), (8) Auger-Aliassime (6-3 7-5), (4) Tsitsipas (6-4 3-6 6-2)



• Finále čtyřhry mužů •

/ W. Koolhof / N. Skupski - / J. Cabal / R. Farah | Manolo Santana Stadium (15:30 SELČ)

Juan Sebastian Cabal a Robert Farah budou o premiérový letošní triumf usilovat proti Wesleymu Koolhofovi a Nealovi Skupskému, kteří se letos radovali už třikrát. Páry se potkávají poprvé.





Koolhof se Skupským se dali dohromady na začátku letošní sezony a už mají na kontě tři triumfy, všechny vybojovali na nejmenších akcích ATP 250. Třiatřicetiletý Koolhof má na kontě deset vavřínů, o rok mladší Skupski o jeden méně. Oba stále čekají na premiérový titul z Masters.

Cesta turnajem

1K: Basilašvili/Bublik (7-5 6-2)

2K: Alcaraz/M. López (6-3 3-6 10-7)

ČF: Brkič/Čačič (6-3 6-7 10-2)

SF: Hurkacz/Isner (7-6 7-5)





Cabal s Farahem už byli světovými jedničkami, ale letos mají nelichotivou bilanci 12-8 a stále čekají na první titul v sezoně. Na antuce se nicméně zlepšili a po Monte Carlu si zahrají finále také v Madridu. Společně triumfovali už 19krát, dvakrát na Masters. Šestatřicetiletý Cabal má doma 20 trofejí, o rok mladší Farah s jiným parťákem titul nezískal.

Cesta turnajem

1K: Klaasen/McLachlan (6-7 7-6 11-9)

2K: Auger-Aliassime/Dimitrov (bez boje)

ČF: (2) Granollers/Zeballos (7-6 6-4)

SF: (8) J. Murray/Venus (7-6 6-3)