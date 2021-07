NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Berrettini (7-It.) - Hurkacz (14-Pol.) | Centre Court (14:30 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Shapovalov (10-Kan.) | Centre Court (16:30 SELČ)



Matteo Berrettini (9.) - Hubert Hurkacz (18.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Matteo Berrettini ve Wimbledonu pokračuje v suverénních výkonech, je prvním italským semifinalistou Wimbledonu v otevřené éře tenisu a vyrovnal své grandslamové maximum (US Open 2019). Jeho poslední překážkou v cestě do finále bude teprve druhý polský semifinalista podniků velké čtyřky Hubert Hurkacz, který se na grandslamech vůbec poprvé dostal do druhého týdne a dnes může navázat na senzační skalp Rogera Federera. Vzájemná bilance je vyrovnaná.

Pětadvacetiletý Berrettini bude útočit na své čtvrté letošní a celkově osmé finále, první na grandslamech. Posledním italským finalistou grandslamů je Adriano Panatta, který v roce 1976 ovládl antukové French Open. O rok mladší Hurkacz má za sebou tři finále, všechna odehrál na venkovních betonech a pokaždé uspěl. V případě vítězství bude prvním polským grandslamovým finalistou.

Oba aktéři mají pro hru na trávě obrovské zbraně, hrají velmi agresivně, skvěle servírují a jednotlivé sety může rozhodnout jediné zaváhání. Berrettini je celkem jasným favoritem, ovšem Hurkacz má na kontě skalpy Federera a Daniila Medveděva a jasně ukázal, že mu tráva v All England Clubu sedí. Na trávě letos neporažený Berrettini to nejspíše nebude mít vůbec jednoduché, nicméně se závěrečnými koly na grandslamech i turnajích obecně má více zkušeností.

Tip: Berrettini ve čtyřech setech

Aktuální forma

Berrettini se letos až na jednu výjimku na všech turnajích dostal minimálně do osmifinále. Na kontě má dva tituly, přemožitele nenašel na antuce v Bělehradu a vyhrál generálku v londýnském Queen's Clubu, kde v pěti zápasech ztratil jediný set a slavil svůj pátý triumf.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si bez větších potíží poradil s Guidem Pellou, Boticem van de Zandschulpem, Aljažem Bedenem, Iljou Ivaškou i Félixem Augerem-Aliassimem a protáhl svou neporazitelnost na deset zápasů.

Historie ve Wimbledonu

Berrettini hraje svůj třetí Wimbledon a každou účastí se zlepšuje. Při svém debutu v roce 2018 vypadl ve druhém kole, předloni v osmifinále po výprasku od Rogera Federera.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad (vítěz); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (vítěz)

Bilance: 31-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 10-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 4-0 (kariérní 9-4)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

Matteo Berrettini - Wimbledon

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Queens (vítěz)

Cesta turnajem: Pella (6-4 3-6 6-4 6-0), van de Zandschulp (6-3 6-4 7-6), Bedene (6-4 6-4 6-4), Ivaška (6-4 6-3 6-1), (16) Auger-Aliassime (6-3 5-7 7-5 6-3)

Aktuální forma

Hurkacz letos sbírá velké úspěchy, ale mezi nimi má období, kdy se mu absolutně nedaří. Na začátku roku ovládl akci v Delray Beach, pak se mu nedařilo a na přelomu března a dubna v Miami senzačně vybojoval svůj premiérový triumf na podnicích Masters. Od té doby odehrál šest turnajů a připsal si jedinou výhru. Na generálkách ve Stuttgartu i Halle prohrál hned s prvním soupeřem.

Cesta turnajem

Do Wimbledonu dorazil se sérií šesti porážek, i tak bez ztráty setu přehrál Lorenza Musettiho, Marcose Girona a Alexandera Bublika. V osmifinále v pětisetové bitvě rozložené do dvou dnů zdolal světovou dvojku Daniila Medveděva a ve čtvrtfinále ve třech setech přehrál dalšího z největších favoritů a osminásobného šampiona Rogera Federera.

Historie ve Wimbledonu

Hurkacz hraje Wimbledon potřetí a také se s každou účastí se zlepšuje. V roce 2018 skončil hned v prvním kole, předloni ve třetím kole, v němž sebral set pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Delray Beach (vítěz)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)

Bilance: 20-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 4-1 (kariérní 9-10)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Hubert Hurkacz - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Halle (1. kolo)

Cesta turnajem: Musetti (6-4 7-6 6-1), Giron (6-3 6-2 6-4), Bublik (6-3 6-4 6-2), (2) Medveděv (2-6 7-6 3-6 6-3 6-3), (6) Federer (6-3 7-6 6-0)



Novak Djokovič (1.) - Denis Shapovalov (12.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Největší favorit, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič bude pokračovat ve svém útoku na 20. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, proti Denisovi Shapovalovovi. Zatímco Djokoviče čeká už 41. grandslamové semifinále, šampion juniorky z roku 2016 Shapovalov bude hrát semifinále grandslamů poprvé v kariéře. Všech šest předchozích soubojů vyhrál Djokovič.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič bude usilovat o své páté letošní, 121. kariérní a sedmé wimbledonské finále. Shapovalov si dosud zahrál finále třikrát, to největší předloni na Masters v Paříži, v němž prohrál právě s Djokovičem. Dvaadvacetiletý mladík se může stát prvním kanadským finalistou grandslamů od Wimbledonu 2016 (Milos Raonic).

Djokovič ani nemusel předvádět to nejlepší, přesto to na všech pět předchozích soupeřů bohatě stačilo. Shapovalov nehraje v All England Clubu vyrovnaně, problémy měl s Philippem Kohlschreiberem i Karenem Chačanovem a naopak jasně přehrál Andyho Murrayho a Roberta Bautistu. Kanadský ranař má hru na to, aby největšího favorita Djokoviče zastavil, jenže v zápase půjde hlavně o to, jak ho zvládne psychicky. Shapovalovovi se právě v semifinálových bojích vůbec nedaří (bilance 2-11). Djokovič ve vzájemné bilanci dominuje, umí svůj výkon pozvednout, když potřebuje, a měl by Shapovalova porazit i posedmé.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Aktuální forma

Vítězi obou letošních grandslamů Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce.

Cesta turnajem

Do Wimbledonu vstoupil prohraným setem, pak však už set neztratil a vyřadil domácího mladíka Jacka Drapera, v repríze finále 2018 Kevina Andersona, kvalifikanta Denise Kudlu, Christiana Garína a Mártona Fucsovicse.

Historie ve Wimbledonu

Djokovič se Wimbledonu účastní pošestnácté a pouze třikrát nepostoupil do druhého týdne. Celkem šestkrát se v All England Clubu probojoval až do finále a pětkrát v něm uspěl, naposledy předloni proti Rogerovi Federerovi, přestože čelil dvěma mečbolům.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 32-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 5-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 3-0 (kariérní 114-27)

Bilance v semifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 29-11)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 77-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Bilance v semifinále: 6-3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Draper (4-6 6-1 6-2 6-2), Anderson (6-3 6-3 6-3), Kudla (6-4 6-3 7-6), (17) Garín (6-2 6-4 6-2), Fucsovics (6-3 6-4 6-4)

Aktuální forma

Shapovalov se letos prezentuje nevyrovnanou formou, na všech površích se dočkal jednoho solidního výsledku, když hrál semifinále na hardu v Dubaji, finále na antuce v Ženevě a semifinále na trávě v londýnském Queen's Clubu (porážka s Cameronem Norriem). Na nejrychlejším povrchu se představil ještě ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Marinem Čiličem.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu měl namále hned v prvním kole, v němž až v pěti setech zdolal veterána Philippa Kohlschreibera. Ve druhém kole měl po odstoupení Pabla Andújara volno a pak suverénně přehrál domácího Andyho Murrayho a Roberta Bautistu. Ve čtvrtfinále zvládl další pětisetovou bitvu, tentokrát s Karenem Chačanovem.

Historie ve Wimbledonu

Shapovalov ve Wimbledonu účinkuje počtvrté a v minulosti se dočkal jediné výhry. Předloni skončil hned v prvním kole po šokující porážce s Ričardasem Berankisem.

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (finále); Queens, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (semifinále)

Bilance: 22-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 8-20)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (nehrál)

Denis Shapovalov - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Queens (semifinále)

Cesta turnajem: Kohlschreiber (6-4 4-6 6-3 5-7 6-4), Andújar (bez boje), Murray (6-4 6-2 6-2), (8) Bautista (6-1 6-3 7-5), (25) Chačanov (6-4 3-6 5-7 6-1 6-4)