12. den US Open: Alcaraze čeká souboj šampionů s Medveděvem, Shelton se pokusí zaskočit Djokoviče

Semifinále dvouhry mužů

Ben Shelton (47.) - Novak Djokovič (2.) | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ)

Ben Shelton posbíral většinu svých největších úspěchů hlavně díky dělovému servisu, ovšem na letošním US Open ukazuje, že má i další zbraně. V průběhu aktuálního ročníku závěrečného grandslamu sezony odehrál 17 setů a pouze dva z nich rozhodoval tie-break. Svou sílu ukázal mimo jiné také tím, že dokázal vyřadit celodvorcové hráče Aslana Karaceva, Tommyho Paula a Francese Tiafoea.

Dvacetiletý talentovaný Američan, který před startem letošního roku absolvoval jen jednu hlavní soutěž na grandslamech, prožívá zatím nejlepší sezonu kariéry. Zatímco na turnajích ATP se mu vůbec nedaří, na grandslamech, tedy hlavně těch hardových, září. Letos se zúčastnil 18 podniků ATP a dohromady posbíral jen sedm vítězství v hlavních soutěžích, nicméně na grandslamech celkem 10 a uhrál čtvrtfinále na Australian Open a teď semifinále na US Open.

Po skalpu krajana Tiafoea se stal nejmladším domácím semifinalistou US Open od roku 1992. V živém žebříčku mu patří 17. pozice, přitom teprve před zhruba 13 měsíci se stal profesionálem a ještě loni v květnu figuroval mimo TOP 500 pořadí. V pátek odehraje své vůbec první semifinále na nejvyšším okruhu.

V soubojích se zástupci TOP 10 má úspěšnost 2:5, loni v Cincinnati si vyšlápl na Caspera Ruuda a ve čtvrtfinále letošního US Open porazil Tiafoea. Ve všech pěti prohraných duelech s takto vysoko postavenými soupeři si vynutil rozhodující set či alespoň tie-break.

Ben Shelton - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (SF)

Bilance: 19:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:11

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:5 (kariérní 2:5)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Ben Shelton - US Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Atlanta (1K), Washington (2K), Toronto (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Cachín (1:6, 6:3, 6:2, 6:4), Thiem (7:6, 1:0 skreč), Karacev (6:4, 3:6, 6:2, 6:0), (14) Paul (6:4, 6:3, 4:6, 6:4), (10) Tiafoe (6:2, 3:6, 7:6, 6:2)

Novak Djokovič měl podobně jako ve třetím kole potíže na servisu, ale na konečném skóre se to tentokrát nijak neprojevilo. Domácí jedničku Taylora Fritze přehrál snadno 6:1, 6:4, 6:4, ačkoli Američan prošel do čtvrtfinále bez ztráty setu, v předchozích čtyřech utkáních dohromady jen jednou zaváhal na podání a vypracoval si ve čtvrtfinále o tři brejkboly více. Šestatřicetiletý Srb narazí ve třetím zápase po sobě na soupeře s dělovým servisem, avšak slabším returnem (Borna Gojo, Fritz a Shelton).

V letošním roce nepředvádí stabilně svůj nejlepší tenis a zaznamenal překvapivé porážky třeba s Dušanem Lajovičem a Lorenzem Musettim. Obzvláště na grandslamech však exceluje a i díky tomu zvládl 23 z posledních 24 zápasů napříč všemi úrovněmi, podlehl jen Carlosovi Alcarazovi v těsné pětisetové bitvě ve finále Wimbledonu. Na majorech letos vyhrál 25 z 26 duelů a s 23 tituly je mužským rekordmanem, o jednu trofej před Rafaelem Nadalem.

US Open pro něj bylo v posledních letech velkým zklamáním. Při obhajobě v roce 2019 vzdal kvůli zranění osmifinále, o rok později v něm byl kvůli nešťastnému incidentu diskvalifikován a předloni nezvládl tíhu okamžiku, jasně prohrál finále s Daniilem Medveděvem a nezkompletoval kalendářní Grand Slam. Navíc se loni v New Yorku nemohl kvůli odmítavému postoji k očkování na Covid vůbec představit. Další zklamání může přidat letos, pokud nevyužije snazší cesty do finále, než kterou má jeho největší současný rival Alcaraz, a nebude v neděli slavit triumf.

Už postupem do druhého kola si zajistil návrat na post světové jedničky, ale jasným cílem je získat čtvrtý titul z US Open a dorovnat absolutní rekordmanku v počtu grandslamových trofejí Margaret Courtovou. Ve Flushing Meadows, kde naposledy kraloval v roce 2018, má velmi dobrou semifinálovou úspěšnost 9:3.

S Američany vyhrál už 30 soubojů po sobě, poslední porážku okusil ve Wimbledonu 2016 proti Samovi Querreymu. Ve formátu na tři vítězné sety prohrál ve své kariéře pouze se třemi levorukými tenisty, a to Rafaelem Nadalem, Jürgenem Melzerem (French Open 2010) a Fernandem Verdaskem (US Open 2005).

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Bilance: 43:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 25:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 25:4 (kariérní 705:184)

Bilance v semifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 35:11)

Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 133:47)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 86:13

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 9:3

Generálka: Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Müller (6:0, 6:2, 6:3), Zapata (6:4, 6:1, 6:1), (32) Djere (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3), Gojo (6:2, 7:5, 6:4), (9) Fritz (6:1, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Djokovič je mnohými považován za nejlepšího hráče na returnu všech dob a se soupeři disponujícími dělovým servisem si obvykle dokáže bez větších problémů poradit. V minulosti měl však potíže s jedním levorukým hráčem, který má silné podání a solidní hru na síti. A to s Jiřím Veselým, jenž dokonce vyhrál obě střetnutí. Shelton by se mohl u bývalé české jedničky inspirovat, protože mají celkem podobný herní styl.

Carlos Alcaraz (1.) - Daniil Medveděv (3.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Podle výsledku obou letošních soubojů je evidentní, že Carlosovi Alcarazovi defenzivní hra Daniila Medveděva sedí. Medveděv si asi přál, aby se co nejdříve mohl střetnout s Alcarazem znovu a ideálně právě v New Yorku, kde mu povrch velmi vyhovuje. Pro Medveděva bude páteční semifinálový duel na US Open velmi důležitý, protože další porážka by mohla dost negativně ovlivnit jeho sebevědomí a tím i šance získat v budoucnu další grandslamový titul.

Pár dní před startem US Open vyjádřil Medveděv obdiv ohledně vznikající rivality mezi Alcarazem a Novakem Djokovičem. Zároveň ale vyslovil nespokojenost s tím, že se mluví právě o těchto dvou jako o největších favoritech každého turnaje. Medveděv, který byl největší hrozbou Djokoviče na hardových grandslamech v posledních letech, by určitě rád tuto rivalitu narušil a zase si ukrojil kus slávy pro sebe. Jedinečnou šanci má v následujícím utkání.

"Každý tady mluví o očekávaném finále mezi Alcarazem a Djokovičem. To mi nevadí, jejich zápasy jsou pro tenis skvělé. Ale byl bych rád, kdyby se zase mluvilo i o mně. To je můj cíl pro letošní US Open," řekl před vstupem do turnaje.

Carlos Alcaraz měl po zveřejnění losu velmi těžkou cestu do finále. Skvělé výkony a selhání největších hrozeb mu však umožnilo projít do semifinále bez větších komplikací. Nejvýše nasazený se vyhnul soubojům s neoblíbeným Cameronem Norriem i rivalem Jannikem Sinnerem a ve čtvrtfinále potkal vyčerpaného Alexandera Zvereva, který měl za sebou pětisetovou a téměř pětihodinovou bitvu se Sinnerem a nebyl stoprocentně fit.

Po poslední výhře se stal nejmladším hráčem od Novaka Djokoviče v roce 2007, který postoupil do třech grandslamových semifinále v jedné sezoně. Na majorech má kariérní úspěšnost téměř 84%, v tomto ohledu je v open éře před dosažením 21 let lepší pouze legendární Björn Borg.

Do semifinále se probojoval už při čtvrtém grandslamovém vystoupení v řadě a dvakrát to dotáhl k titulu, loni na US Open a nedávno ve Wimbledonu. V této fázi ztroskotal pouze na letošním French Open. Tehdy čelil Djokovičovi, vůbec nezvládl tíhu role favorita a od začátku třetího setu nemohl kvůli křečím způsobeným nervozitou vůbec vzdorovat.

US Open je v posledních letech nejotevřenějším grandslamem a v poslední době je velmi těžké tady obhájit titul. Jako poslední to dokázal Roger Federer, který v letech 2004-08 ovládl pět ročníků po sobě. Dvě finále v řadě tu naposledy hrál Djokovič v letech 2015-16.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Cincinnati (F); Miami (SF)

Bilance: 58:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 21:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:2 (kariérní 20:11)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 2:1)

Bilance v semifinále: 8:2 (kariérní 16:7)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 16:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Köpfer (6:2, 3:2 skreč), Harris (6:3, 6:1, 7:6), (26) Evans (6:2, 6:3, 4:6, 6:3), Arnaldi (6:3, 6:3, 6:4), (12) Zverev (6:3, 6:2, 6:4)

Daniil Medveděv prohrával ve čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem ve všech setech o brejk. Vzhledem k brutálním podmínkám si musel oddechnout, že krajanovi nakonec nepovolil ani jednu sadu. V New Yorku totiž panovalo obrovské horko a extrémní vlhkost a každý další set mohl ohrozit jeho vystoupení v pátečním semifinále. "Jednou tady někdo z hráčů umře. To budou koukat," prohlásil 27letý Rus během zápasu.

Proti většině rivalů má psychicky navrch, což je patrné z jeho soubojů například se Stefanosem Tsitsipasem, Rubljovem, Jannikem Sinnerem a Alexanderem Zverevem. Proti Alcarazovi je ovšem přesně v opačné pozici a teď je to on, kdo nutně potřebuje uspět a vzepřít se papírovým předpokladům. V semifinále Wimbledonu i ve finále na Masters v Indian Wells schytal od mladého Španěla výprask a jeho taktika se ukázala jako naprosto neefektivní. Bude tak zajímavé pozorovat, zda svou strategii v tomto duelu změní.

Dvojnásobný finalista Australian Open se potřebuje před tímto utkáním inspirovat. A kde jinde než ve výsledcích na hardových grandslamech, na nichž patří v posledních letech k nejlepším. Třeba na US Open si už dvakrát zahrál finále, v roce 2019 nebyl daleko od senzačního obratu z 0:2 na sety proti Rafaelovi Nadalovi a předloni dominoval proti nervóznímu Novakovi Djokovičovi a získal svůj jediný dosavadní grandslamový titul.

Bývalý lídr žebříčku má solidní bilanci 5:5 se světovými jedničkami. Všech pět vítězství si 27letý Rus připsal proti Djokovičovi v letech 2019-23, tedy v období, kdy Srbovi dokázal málokdo vzdorovat, obzvláště na těch největších akcích.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Wimbledon, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Dauhá (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 54:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 32:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:4 (kariérní 36:36)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 4:2)

Bilance v semifinále: 6:2 (kariérní 33:13)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (SF)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 28:5

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 2:1

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Balázs (6:1, 6:1, 6:0), O'Connell (6:2, 6:2, 6:7, 6:2), Báez (6:2, 6:2, 7:6), (13) De Minaur (2:6, 6:4, 6:1, 6:2), (8) Rubljov (6:4, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 2:1. Španělský supertalent je zaslouženě v každém zápase kromě těch s Novakem Djokovičem favoritem, a to bez ohledu na povrch. Medveděv není na rozdíl od rekordmana v počtu grandslamových trofejí výjimkou. Pokud by však našel formu z let 2019-21, kdy během sezony amerických betonů exceloval, pak by mohl být mnohem více konkurenceschopný než v nedávném semifinále ve Wimbledonu.

Finále čtyřhry mužů

/ R. Bopanna / M. Ebden - / R. Ram / J. Salisbury | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Rajeev Ram a Joe Salisbury se mohou stát prvním párem po více než 100 letech, který na US Open dosáhne na hattrick v mužské čtyřhře. Jako poslední tento úspěch zaregistrovali domácí tenisté Maurice McLoughlin a Tom Bundy v letech 1912-14. Vítězům posledních dvou ročníků stojí v cestě zkušení veteráni Rohan Bopanna a Matthew Ebden. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Bopanna s Ebdenem odehráli první společný zápas až letos a na kontě mají dvě trofeje (Dauhá a Indian Wells) a bilanci 32:15. Po cestě do finále měli potíže pouze v osmifinále, v němž zdolali až v super tie-breaku rozhodujícího setu Juliana Cashe a Henryho Pattena. Třiačtyřicetiletý Ind je v této disciplíně ve finále grandslamů teprve podruhé, přesně před 13 lety neuspěl právě na US Open. Na kontě má 24 deblových trofejí. Pětatřicetiletý Australan jich vlastní sice jen devět, nicméně triumfoval loni ve Wimbledonu a finále mu teď chybí už jen na French Open.

Cesta turnajem

1K: O'Connell/Vukic (6:4, 6:2)

2K: Golubjov/Safiullin (6:3, 6:3)

OF: Cash/Patten (6:4, 6:7, 7:6)

ČF: (15) Lammons/Withrow (7:6, 6:1)

SF: Herbert/Mahut (7:6, 6:2)

Ram se Salisburym(https://www.tenisportal.cz/par/ram-05113/salisbury/) spolu absolvují už pátou sezonu. Doteď stihli posbírat 10 titulů, ovládnout poslední dva ročníky US Open a ještě kralovat na Australian Open 2020. Devětatřicetiletý Američan se může pochlubit sbírkou 27 deblových vavřínů, tři má z grandslamů a všechny vybojoval se Salisburym. Jednatřicetiletý Brit zatím slavil triumf 13krát a také on vlastní tři grandslamové trofeje z této disciplíny. Oba navíc dvakrát triumfovali ve smíšené čtyřhře, jejich soupeři to dokázali každý jednou.

Cesta turnajem

1K: Bolelli/Vavassori (6:3, 7:6)

2K: McLachlan/Nišioka (6:3, 7:6)

OF: McDonald/Mies (6:3, 3:6, 6:2)

ČF: (5) M. González/Molteni (6:4, 6:3)

SF: (2) Dodig/Krajicek (7:5, 3:6, 6:3)

