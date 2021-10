12. den v Indian Wells: O titul se utkají Badosaová s Azarenkovou a Norrie s Basilašvilim

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Badosaová (21-Šp.) - Azarenková (27-Běl.) | Stadium 1 (22:00 SELČ) • Finále mužů • Norrie (21-Brit.) - Basilašvili (29-Gruz.) | Stadium 1 (pondělí 1:00 SELČ)



• Finále žen •

Paula Badosaová (27.) - Viktoria Azarenková (32.) | Stadium 1 (22:00 SELČ)

Letošní finále ženské dvouhry má velmi překvapivé složení, od Pauly Badosaové, jež své největší úspěchy posbírala na antuce a v kalifornské poušti v hlavní soutěži debutuje, ani Viktorie Azarenkové, kterou letos trápí častá zranění, se postup do závěrečné fáze "pátého grandslamu" nečekal. Zatímco bývalá světová jednička Azarenková má už dva grandslamové tituly a může se stát první držitelkou tří titulů z tohoto turnaje, Badosaová absolvuje své teprve druhé a zároveň největší finále v kariéře. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Třiadvacetiletá Badosaová si na nejvyšším okruhu o trofej zahrála jen letos v květnu na akci WTA 250 v Bělehradu, ve finále jí vzdala Ana Konjuhová. Rodačka z amerického New Yorku je teprve druhou španělskou finalistkou v historii BNP Paribas Open, v letech 1992 a 1996 o titul neúspěšně bojovala Conchita Martínezová.

Dvaatřicetiletá Azarenková se po mateřské pauze do finále dostala čtyřikrát, předloni v Monterrey ani loni na US Open a v Ostravě úspěšná nebyla, ale na loňském přeloženém Western & Southern Open se z titulu radovala, když před finále odstoupila Naomi Ósakaová. Ve finálových bojích má bilanci 21-19 (na WTA 1000 úspěšnost 8-3), dvacet titulů získala na tvrdém povrchu, z toho devět na americké půdě.

Konkrétně v Indian Wells je ve finále potřetí, v roce 2012 smetla Marii Šarapovovou, o čtyři roky později, kdy ovládla i Miami a zkompletovala Sunshine Double, přehrála Serenu Williamsovou. Rodačka z Minsku je jedinou zástupkyní své země ve finále "pátého grandslamu".

Azarenková si v pondělí polepší minimálně na 26. místo, v případě triumfu se vrátí do elitní dvacítky a bude světovou devatenáctkou. Badosaová si postupem do finále zajistila debut v Top 20, v novém vydání žebříčku bude nejhůře sedmnáctá, pokud získá titul, posune se na 11. příčku za Naomi Ósakaovou. Navíc má stále velkou šanci se kvalifikovat na Turnaj mistryň, titul z Indian Wells by ji v letošní race katapultoval na osmou pozici.

Azarenková má podstatně více zkušeností s těmito zápasy a obě předchozí finále na tomto prestižním turnaji zvládla ve dvou setech. Badosaová se v Indian Wells rozehrála do fantastické formy a jasně ukazuje, že úspěchy hodlá sbírat i mimo svůj nejoblíbenější povrch. Šance jsou velmi vyrovnané, obě finalistky vyřadily nebezpečné soupeřky a ztratily jediný set. Hlavně díky zkušenostem je mírnou favoritkou o devět let starší Běloruska.

Tip: Azarenková ve třech setech

Aktuální forma

Badosaová letos excelovala hlavně na nejpomalejším povrchu, antukové jaro zakončila s bilancí 17-3, v Bělehradu vybojovala svůj první titul a na French Open se poprvé dostala do čtvrtfinále grandslamů. Na venkovních betonech bylo jejím letošním maximem čtvrtfinále z olympiády a Cincinnati. Po vypadnutí ve druhém kole US Open se představila v Ostravě, i z českého halového podniku odjížděla s bilancí 1-1.

Cesta turnajem

V Indian Wells začala třísetovým vítězstvím nad Dajanou Jastremskou. Od té doby už set neztratila, smetla Cori Gauffovou a po dalších výborných výkonech přehrála favorizované Barboru Krejčíkovou, finalistku posledního ročníku Angelique Kerberovou a Ons Džabúrovou, která má letos na kontě nejvíce výher na tour.

Historie na BNP Paribas Open

Badosaová v hlavní soutěži "pátého grandslamu" debutuje.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston 1, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (finále)

Bilance: 40-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-7

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 8-3 (kariérní 12-5)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Paula Badosaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-0

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Ostrava (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (6-4 2-6 6-2), (15) Gauffová (6-2 6-2), (3) Krejčíková (6-1 7-5), (10) Kerberová (6-4 7-5), (12) Džabúrová (6-3 6-3)

Aktuální forma

Azarenková se na konci loňské sezony dostala do své nejlepší formy, jenže letos se trápí zdravotně. V letošní sezoně absolvovala 13 turnajů a z pěti z nich musela v průběhu odstoupit. Do konce nedohrála ani poslední generálku v Chicagu, kde nenastoupila k osmifinále.

Cesta turnajem

V kalifornské poušti jí na úvod vzdala Magda Linetteová, poté si po skvělých výkonech a bez ztráty setu poradila v souboji dvojnásobných grandslamových vítězek se svou dlouholetou rivalkou Petrou Kvitovou, krajankou Aljaksandrou Sasnovičovou, která si vyšlápla na dvě grandslamové šampionky, i domácí Jessicou Pegulaovou. Do rozhodující sady musela až v semifinále, v němž zdolala Jelenu Ostapenkovou.

Historie na BNP Paribas Open

Azarenková je se dvěma triumfy nejúspěšnější hráčkou poslední dekády tohoto turnaje a díky letošnímu výsledku se dostala přes hranici 30 výher. Dále než do druhého kola "pátého grandslamu" postoupila poprvé od triumfu v roce 2016, ve finále je potřetí.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 28-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 18-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 7-0 (kariérní 62-22)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 8-3)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 21-19)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)

Viktoria Azarenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 33-8

Nejlepší výsledek: triumf (2012, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve finále: 2-0

Generálka: Chicago 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Linetteová (7-5 3-0 skreč), (7) Kvitová (7-5 6-4), Sasnovičová (6-3 6-4), (19) Pegulaová (6-4 6-2), (24) Ostapenková (3-6 6-3 7-5)



• Finále mužů •

Cameron Norrie (26.) - Nikoloz Basilašvili (36.) | Stadium 1 (pondělí 1:00 SELČ)

Ještě více nečekané finále bude mít dvouhra mužů. Cameron Norrie i Nikoloz Basilašvili absolvují své vůbec první finále mimo menší akce ATP 250 a ATP 500, na Masters nikdy předtím nepostoupili dál než do osmifinále. Jediný dosavadní souboj letos v rotterdamské hale suverénně ovládl Norrie. Poprvé v historii se o titul z Masters utkají hráči figurující mimo Top 25.

Šestadvacetiletý Norrie si před startem letošní sezony zahrál jen jedno finále (Auckland 2019), letos jich ovšem absolvoval už pět a v Los Cabos slavil jediný dosavadní titul. Velká Británie má ve finále BNP Paribas Open zastoupení poprvé od roku 2009, kdy Andy Murray nestačil na Rafaela Nadala. Ve finále byli také Tim Henman (2002 a 2004) a Greg Rusedski (1998), ale ani oni úspěšní nebyli. Rodák z jihoafrického Johannesburgu tak může být prvním britským šampionem tohoto prestižního podniku.

Devětadvacetiletý Basilašvili už několikrát přepisoval historii gruzínského tenisu a nyní znovu, jelikož je prvním zástupcem své země ve finále nejprestižnějších turnajů ATP. Rodák z Tbilisi zvládl posledních pět finále, letos triumfoval na hardu v Dauhá a antuce v Mnichově. O titul si zahraje poosmé v kariéře.

Norrie své momentální žebříčkové maximum vylepší minimálně na 17. příčku, v případě triumfu si ještě o jedno místo polepší. Navíc se může výrazně přiblížit premiérové účasti na Turnaji mistrů. Bývalý 16. hráč světa Basilašvili má jistý posun na 27. pozici, titulem by se vyšvihl na post světové osmnáctky.

Oba aktéry čeká největší zápas kariéry a bude důležité, kdo jako první setřese nervozitu a vyrovná se s tlakem, protože takto jedinečná šanci získat prestižní titul už se nemusí opakovat. Letos si přece jen o něco lépe vede Norrie a hlavně předvádí vyrovnanější výkony, což by mu mohlo pomoct. Na druhou stranu je tu Basilašviliho aktuální neporazitelnost ve finálových utkáních. Vzájemná bilance nejspíše nic neřeší, toto střetnutí bude mít úplně jiný náboj.

Tip: Norrie ve třech setech

Aktuální forma

Norrie prožívá jasně nejlepší rok své kariéry. V letošní sezoně má za sebou už desáté čtvrtfinále, ve finále je pošesté (dělí se o rekord s Novakem Djokovičem) a v Los Cabos získal svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Poslední finále absolvoval na generálce v San Diegu, kde mimo jiné porazil Denise Shapovalova a Andreje Rubljova, ve finále byl ale bez šance proti rozjetému Casperovi Ruudovi.

Cesta turnajem

V Indian Wells musel v úvodních třech zápasech do rozhodující sady. Jihoafrický rodák postupně zdolal Tennyse Sandgrena, Roberta Bautistu a Tommyho Paula. Ve čtvrtfinále naopak deklasoval mizerně hrajícího Diega Schwartzmana a v semifinále nedal šanci nejzkušenějšímu z letošních semifinalistů Grigorovi Dimitrovovi.

Historie na BNP Paribas Open

V kalifornské poušti si odbývá svou třetí účast, obě předchozí pro něj skončily v úvodním kole.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (triumf); San Diego, Queens, Lyon, Estoril (finále); Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (triumf); San Diego (finále); Delray Beach (semifinále)

Bilance: 50-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 24-11

Bilance proti hráčům Top 31-50: 5-3 (kariérní 18-12)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 1-4 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Cameron Norrie - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: San Diego (finále)

Cesta turnajem: volný los, Sandgren (6-4 5-7 6-0), (15) Bautista (6-4 5-7 6-3), Paul (6-4 4-6 6-2), (11) Schwartzman (6-0 6-2), (23) Dimitrov (6-2 6-4)

Aktuální forma

Basilašvili letos triumfoval na venkovních betonech v Dauhá a antuce v Mnichově. Na 15 turnajích ovšem ztroskotal na úvodním protivníkovi. Vyrovnanou formu nemá ani v posledních týdnech, v Cincinnati prohrál v prvním kole, na US Open a v hale v Métách zvládl dva zápasy a na poslední generálce v San Diegu byl nad jeho síly hned Lorenzo Sonego.

Cesta turnajem

V Indian Wells si na úvod poradil s domácím kvalifikantem Christopherem Eubanksem, poté měl namále proti Albertovi Ramosovi, který dokonce podával na postup, a v osmifinále přehrál trápícího se Karena Chačanova. Ve čtvrtfinále překvapil třísetovým vítězstvím nad nasazenou dvojkou Stefanosem Tsitsipasem. V semifinále zastavil domácí naději Taylora Fritze.

Historie na BNP Paribas Open

Hlavní soutěž "pátého grandslamu" absolvuje počtvrté, při předchozích startech se nedočkal jediné výhry.

Nikoloz Basilašvili - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov, Dauhá (triumf); Halle, Cagliari (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 34-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-10

Bilance proti hráčům Top 21-30: 3-4 (kariérní 10-12)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 2-0 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Nikoloz Basilašvili - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Méty (čtvrtfinále), San Diego (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Eubanks (6-4 6-3), Ramos (4-6 7-6 6-2), (24) Chačanov (6-4 7-6), (2) Tsitsipas (6-4 2-6 6-4), (31) Fritz (7-6 6-3)