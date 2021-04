12. den v Miami: O trofej budou bojovat Bartyová a Andreescuová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry žen • Bartyová (1-Austr.) - Andreescuová (8-Kan.) | Grandstand (19:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Evans/N. Skupski (Brit.) - Mektič/M. Pavič (2-Chorv.) | Grandstand (21:30 SELČ)



• Finále dvouhry žen •

Ashleigh Bartyová (1.) - Bianca Andreescuová (9.) | Grandstand (19:00 SELČ)

Ženská dvouhra letošního Miami Open vyvrcholí premiérovým soubojem mezi poslední šampionkou prestižního floridského podniku a světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou, jež ještě nikdy v kariéře titul neobhájila, a světovou devítkou Biancou Andreescuovou, která předloni v kalifornském Indian Wells ovládla druhý podnik slavného Sunshine Doublu.

Čtyřiadvacetiletá Bartyová má ve finálových bojích úspěšnost 9-5, konkrétně na WTA 1000 pak 1-2. Letos v jediném dosavadním uspěla, když ovládla domácí generálku v Melbourne, kde se na kurty vracela po téměr roční pauze. Dnes se může stát devátou tenistkou se dvěma triumfy v historii turnaje a teprve šestou hráčkou, jež v Miami dokázala obhájit titul. Stále platí, že je jedinou australskou šampionkou Miami Open.

Dvacetiletá Andreescuová je zase první kanadskou finalistkou v historii turnaje. Všechna čtyři předchozí finále na hlavní tour si zahrála během své životní sezony 2019. V tom premiérovém v Aucklandu neuspěla, ovšem pak ovládla tisícovky v Indian Wells a Torontu a ještě grandslamové US Open.

Bartyová měla už po vyřazení Naomi Ósakaové ve čtvrtfinále jistotu, že setrvá na postu světové jedničky. Finále by jí případně stačilo, aby se na tenisovém trůnu udržela. Ani Andreescuová se už nikam neposune, v pondělí bude nehledě na výsledek finále světovou šestkou.

Obě hráčky v Miami předvádí skvělý tenis a ve finále jsou zaslouženě, i když po cestě do něj musely řešit nejednu komplikaci a vyžádaly si i pauzu na ošetření. Obě finalistky za sebou mají delší přestávku a do tenisového kolotoče z různých důvodů znovu naplno naskočily až v letošní sezoně. Přece jen o něco solidnější byla ve svých zápasech Bartyová, hlavně by měla mít ve finále více sil.

Tip: Bartyová ve třech setech

Aktuální forma

Bartyová loni po restartu sezony už nehrála a do akce se vrátila až letos na domácích turnajích. Hned na prvním podniku (generálka v Melbourne) získala titul a na Australian Open ve čtvrtfinále prohrála s Karolínou Muchovou. Domácí sérii završila v Adelaide, kde nezvládla úvodní duel s Danielle Collinsovou. Od té doby kvůli zranění nohy nehrála.

Cesta turnajem

V Miami měla hned na úvod obrovské potíže, proti kvalifikantce Kristíně Kučové musela v rozhodující sadě otáčet stav 2-5 a odvracet mečbol. Mnohem lépe si vedla v následujícím zápase proti Jeleně Ostapenkové, ve třech setech zdolala běloruský dvojboj v podobě trojnásobné šampionky Viktorie Azarenkové a Aryny Sabalenkové (první souboj s hráčkami Top 10 od Australian Open 2020) a v semifinále si snadno poradila s Elinou Svitolinovou.

Historie na Miami Open

Bartyová v Miami debutovala v roce 2017 a uhrála druhé kolo, o rok později osmifinále a poslední ročník ovládla, když v předloňském finále porazila Karolínu Plíškovou.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (vítězka)

Bilance: 13-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-0 (kariérní 20-20)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-2)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 9-5)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Ashleigh Bartyová - Miami Open

Kariérní bilance: 14-2

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítězka

Bilance ve finále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Kučová (6-3 4-6 7-5), Ostapenková (6-3 6-2), (14) Azarenková (6-1 1-6 6-2), (7) Sabalenková (6-4 6-7 6-3), (5) Svitolinová (6-3 6-3)

Aktuální forma

Andreescuová více než rok laborovala se zraněním kolene a na okruh se znovu vrátila až na letošním Australian Open, kde vypadla ve druhém kole. Poté na menší akci v Melbourne v semifinále prohrála třísetovou bitvu s Marií Bouzkovou. Následovala více než měsíční pauza.

Cesta turnajem

V Miami na úvod vyřadila českou kvalifikantku Terezu Martincovou a poté zvládla těžké třísetové bitvy s domácí Amandou Anisimovovou, letos fantasticky hrající Garbiñe Muguruzaovou, která ovládla první letošní podnik WTA 1000 v Dubaji, Sarou Sorribesovou a Marií Sakkariovou.

Historie na Miami Open

Andreescuová v Miami debutovala předloni. Na Floridu dorazila po čerstvém triumfu v kalifornském Indian Wells a turnaj nezvládla dohrát, když v osmifinále vzdala Anett Kontaveitové.

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 4 (semifinále)

Bilance: 9-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 8-3)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Bianca Andreescuová - Miami Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Martincová (7-6 6-2), (28) Anisimovová (7-6 6-7 6-4), (12) Muguruzaová (3-6 6-3 6-2), Sorribesová (6-4 3-6 6-3), (23) Sakkariová (7-6 3-6 7-6)



• Finále čtyřhry mužů •

/ D. Evans / N. Skupski - / N. Mektič / M. Pavič | Grandstand (21:30 SELČ)

Daniel Evans s Nealem Skupskim se pokusí své premiérové společné a naprosto senzační tažení zakončit triumfem. Britské duo ve finále Miami Open vyzve nasazené dvojky a druhý nejúspěšnější pár letošní sezony Nikolu Mektiče a Mateho Paviče z Chorvatska.





Evans čtyřhru skoro vůbec nehraje, ale spolupráce s krajanem a deblovým specialistou Skupskim mu sedla na jedničku. Britská dvojice si v Miami vyšlápla na sehrané Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem a v semifinále na nejúspěšnější letošní pár Ivan Dodig, Filip Polášek. Pro 30letého Evanse se bude jednat o premiérové deblové finále na hlavním okruhu. O rok starší Skupski bude hrát své 14. finále (bilance 5-8), druhé na turnajích Masters, kde ještě nikdy netriumfoval.

Cesta turnajem

1K: Monroe/Tiafoe (7-6 6-2)

2K: (5) J. Murray/Soares (5-7 7-6 10-7)

ČF: Arevalo/Tecau (6-7 6-3 11-9)

SF: (4) Dodig/Polášek (7-6 1-6 10-8)





Mektič s Pavičem začali spolupracovat od letošní sezony a mají skvělou bilanci 24-3, už tři triumfy a na všech předchozích šesti akcích došli minimálně do čtvrtfinále. Po cestě do finále v Miami neztratili jediný set. Dvaatřicetiletý Mektič bude útočit na svůj 12. titul, čtvrtý z Masters. O pět let mladší Pavič může zahájit třetí desítku své sbírky trofejí, tu z turnajů Masters ovšem rozšířit teprve o druhý kousek.

Cesta turnajem

1K: Johnson/Querrey (7-6 6-4)

2K: Fritz/Isner (6-4 6-4)

ČF: Kecmanovič/Kuréší (6-2 6-2)

SF: (7) Ram/Salisbury (6-3 7-6)