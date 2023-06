12. den v Paříži: Muchová zabojuje o první grandslamové finále, vyzve Sabalenkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Muchová (ČR) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Haddadová Maiaová (14-Braz.) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (16:30 SELČ) • Finále mixu • Katóová/Pütz (Jap./Něm.) - Andreescuová/Venus (Kan./N. Zél.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)



• Semifinále žen •

Karolína Muchová (43.) - Aryna Sabalenková (2.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Karolína Muchová poprvé od Australian Open 2021 postoupila do semifinále a stejně jako její následující soupeřka už třikrát vylepšila své maximum v areálu Rolanda Garrose a zkompletovala účasti ve druhém týdnu všech čtyř grandslamů. O premiérové grandslamové finále bude usilovat proti vítězce letošního Australian Open a jedné z největších favoritek Aryně Sabalenkové. V minulosti se potkaly jen jednou, v semifinále na WTA Elite Trophy zvítězila ve dvou těsných setech Běloruska.

Šestadvacetiletá Muchová je v semifinále grandslamů podruhé. Předloni na Australian Open, kde bojovala o finále naposledy, podlehla ve třech setech Jennifer Bradyové. Celkově má v semifinálových duelech na nejvyšším okruhu bilanci 2:3 a poslední tři prohrála. Na finále čeká od triumfu v září 2019 v Soulu, předtím si o titul zahrála jen v dubnu téhož roku na Livesport Prague Open (obojí WTA 250). Olomoucká rodačka se může ve čtvrtek stát sedmou českou finalistkou French Open, už čtvrtou za posledních 10 let po Lucii Šafářové, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové. Dosud dokázaly tuto akci ovládnout jen Hana Mandlíková (1981) a Krejčíková (2021). Z Češek hrála jako poslední finále grandslamů Karolína Plíšková předloni ve Wimbledonu.

Pětadvacetiletá Sabalenková má za sebou už čtyři semifinále na grandslamových podnicích a uspěla až v tom posledním na letošním Australian Open, kde se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Předchozí tři semifinále prohrála ve třech setech. Rodačka z Minsku vyhrála posledních šest semifinálových zápasů a v probíhající sezoně zvládla všech pět, dokonce bez ztráty jediného setu (celková bilance v semifinále 23:12). V historii French Open najdeme jedinou běloruskou finalistku, a to Natašu Zverevovou, která v roce 1988 nestačila na obhájkyni titulu a nakonec šestinásobnou šampionku antukového vrcholu sezony Steffi Grafovou.

Sabalenková je celkem jasnou favoritkou, ale v Paříži má i slabší chvilky. V posledním zápase měla potíže s vynikající obranou Eliny Svitolinové, která vrátila spoustu míčů a nutila ji k chybám. Muchová sice takto kvalitní defenzivou nedisponuje, nicméně má velmi pestrou hru. Poslední česká naděje bude muset spoléhat právě na variabilitu, protože Sabalenkovou od základní čáry nepřestřílí. Pomalejší antuka by jí mohla pomoct více neutralizovat palebnou sílu ze druhé strany kurtu a fungovat by mohla i různá délka úderů včetně kraťasů. Muchová má velmi solidní bilanci 8:11 s hráčkami TOP 10 a určitě není proti favoritce úplně bez šance.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Muchová má v letošní sezoně velmi dobrou a hlavně stabilní formu a zatím se na své poměry celkem úspěšně vyhýbá zdravotním problémům. V aktuálním roce vyhrála 24 z 31 zápasů, už počtvrté postoupila mezi nejlepší osmičku a dočkala se své první semifinálové účasti od Australian Open 2021. Do antukového jara vstoupila před měsícem v Madridu, po demolici Anett Kontaveitové nestačila ve druhém kole na Irinu Beguovou. Na mnohem lepší výsledek dosáhla v Římě, kde vypadla až v osmifinále s Paulou Badosaovou.

Cesta turnajem

Na French Open začala skalpem Marie Sakkariové, kterou tady vyřadila i loni, pak si poradila s další bývalou semifinalistkou Nadiou Podoroskou a jasně přehrála nebezpečnou Irinu Beguovou i rozjetého lucky losera Elinu Avanesjanovou. Ve čtvrtfinále zastavila rozjetou předloňskou finalistku Anastasii Pavljučenkovovou.

Historie na French Open

Na začátku turnaje bylo French Open jediným grandslamem, na kterém ještě nebyla ve druhém týdnu. Ze čtyř předchozích startů v hlavní fázi k tomu měla nejblíže předloni a loni, kdy skončila ve třetím kole.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (SF)

Bilance: 24:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 8:11)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: (8) Sakkariová (7:6, 7:5), Podoroská (6:3, 0:6, 6:3), (27) Beguová (6:3, 6:2), Avanesjanová (6:4, 6:3), Pavljučenkovová (7:5, 6:2)

Aktuální forma

Sabalenková může letošní sezonu už teď hodnotit jako tu zatím nejpovedenější. Do francouzské metropole přijela se skvělou zápasovou bilancí 29:5 a letos už třikrát triumfovala. Na Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a přemožitelku nenašla ani v Adelaide. Ve výborné letošní formě pokračuje v průběhu antukového jara. Ve Stuttgartu si třetím rokem po sobě zahrála finále a znovu po dvou letech ovládla "tisícovku" v Madridu. V Římě i vinou vyčerpávajícího programu posledních týdnů vypadla hned na úvod se Sofií Keninovou.

Cesta turnajem

Na French Open nepovolila set Martě Kosťukové, Iryně Šymanovičové ani Kamille Rachimovové a poprvé prošla do druhého týdne. V osmifinále si poradila ve dvou setech s bývalou finalistkou Sloane Stephensovou, ačkoli v úvodní sadě zahodila vedení 5:0, a do rozhodující sady nemusela ani ve čtvrtfinále s osm zápasů neporaženou Elinou Svitolinovou.

Historie na French Open

V hlavní fázi French Open startuje pošesté a poprvé se dostala do druhého týdne. Jejím předchozím maximem bylo třetí kolo z posledních tří ročníků.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (T); Stuttgart (F)

Bilance: 34:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 14:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 22:3 (kariérní 130:75)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:3)

Bilance v semifinále: 5:0 (kariérní 23:12)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - French Open

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (F), Madrid (T), Řím (2K)

Cesta turnajem: Kosťuková (6:3, 6:2), Šymanovičová (7:5, 6:2), Rachimovová (6:2, 6:2), Stephensová (7:6, 6:4), Svitolinová (6:4, 6:4)



Iga Šwiateková (1.) - Beatriz Haddadová Maiaová (14.) | Court Philippe-Chatrier (16:30 SELČ)

Iga Šwiateková v areálu Rolanda Garrose pokračuje v obhajobě loňského triumfu a také souboji na dálku o post světové jedničky s Arynou Sabalenkovou. Vítězka dvou ze tří posledních ročníků se v semifinále utká s Beatriz Haddadovou Maiaovou, která nikdy předtím na grandslamech nepřešla přes druhé kolo. Teprve druhé brazilské semifinalistce majorů v open éře a první od roku 1968 může oplatit loňskou porážku z Toronta a srovnat vzájemnou bilanci na 1:1.

Dvaadvacetiletá Šwiateková má v semifinálových duelech vynikající úspěšnost 17:6 (letos 4:2). V pozitivních číslech je i na grandslamech, za sebou má čtyři a neuspěla pouze na loňském Australian Open proti Danielle Collinsové. Všechna tři předchozí finále na majorech přetavila v triumf. Semifinále French Open si zahrála dvakrát a stejným výsledkem 6:2, 6:1 zničila Nadiu Podoroskou i Darju Kasatkinovou. Rodačka z Varšavy je jedinou polskou vítězkou antukového podniku velké čtyřky, finále tu absolvovala už jen Jadwiga Jedrzejowská v roce 1939 a neuspěla.

Sedmadvacetiletá Haddadová Maiaová si zahraje své teprve druhé letošní semifinále (0:1), celkově deváté na této úrovni (4:4) a premiérové na grandslamových turnajích. V tom jediném v probíhající sezoně podlehla v únoru v Abú Zabí jednoznačně Belindě Bencicové. Ve čtvrtek se může stát rodačka ze Sao Paula první brazilskou finalistkou majorů v otevřené éře tenisu, konkrétně na French Open bojovala o titul pouze Maria Buenová v roce 1964 a prohrála s Margaret Courtovou.

Haddadová Maiaová prožívá nejlepší turnaj své kariéry, ale její senzační jízda by měla v semifinále skončit. Šwiateková je totiž v posledních letech jasně nejlepší hráčkou na nejpomalejším povrchu a bude úplně jiným kalibrem než předchozí soupeřky Brazilky. Haddadové Maiaové nejspíše nepomůže do dalšího kola ani solidní bilance 9:9 v soubojích se zástupkyněmi TOP 10. Polka je jednoznačnou favoritkou a nic jiného než její vítězství se neočekává.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková loni dominovala, ovšem v aktuální sezoně roli světové jedničky úplně nepotvrzuje. Na kontě má jen dva triumfy a oba vybojovala na akcích WTA 500, když obhájila trofej ve Stuttgartu a Dauhá. K obhajobě v Paříži dorazila s letošní bilancí 28:6. Přípravu měla solidní, i když se očekávalo, že zvítězí na všech třech turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu prohrála v Madridu finále s Arynou Sabalenkovou a v Římě musela vzdát čtvrtfinále s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou.

Cesta turnajem

V Paříži si poradila s Cristinou Bucsaovou i Claire Liuovou, obě porazila stejným skóre a dorazila kanárem. Xinyu Wang dokonce nepovolila game a v osmifinále jí za stavu 1:5 vzdala Lesja Curenková. Ve čtvrtfinále zvládla reprízu loňského finále s Cori Gauffovou, s Američankou vyhrála i sedmý souboj.

Historie na French Open

Také při všech čtyřech předchozích startech v areálu Rolanda Garrose došla do druhého týdne, v letech 2020 a 2022 v tomto dějišti triumfovala.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 33:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 17:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:4 (kariérní 42:19)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Bilance v semifinále: 4:2 (kariérní 17:6)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 26:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:0), Liuová (6:4, 6:0), Xinyu Wang (6:0, 6:0), Curenková (5:1 skreč), (6) Gauffová (6:4, 6:2)

Aktuální forma

Haddadová Maiaová loni excelovala, na trávě získala své první tituly na nejvyšší tour a vyšplhala se do TOP 20 žebříčku. V letošní sezoně je to o něco slabší, v Paříži dosáhla na své teprve druhé semifinále. Přípravu na antukový vrchol měla solidní. Po čtvrtfinále ve Stuttgartu, kde slavila svou první vítěznou sérii po více než dvou měsících, se do stejné fáze probojovala také v Římě. Mezitím prohrála úvodní zápas v Madridu s mladou kometou Mirrou Andrejevovou.

Cesta turnajem

Na French Open začala demolicí Tatjany Mariaové, ale pak sehrála třísetovou bitvu s Dianou Šnajderovou, Jekatěrinou Alexandrovovou, proti které likvidovala mečbol, i Sarou Sorribesovou, s níž prohrávala o set a dva brejky. A aby toho nebylo málo, tak další obrat, už třetí v řadě, předvedla ve čtvrtfinále s Ons Džabúrovou.

Historie na French Open

Na pařížské antuce startuje pošesté, nikdy předtím nebyla dál než ve druhém kole a třikrát skončila v kvalifikaci.

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (SF)

Bilance: 22:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:3 (kariérní 9:9)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 4:4)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Beatriz Haddadová Maiaová - French Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (ČF), Madrid (2K), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Mariaová (6:0, 6:1), Šnajderová (6:2, 5:7, 6:4), (23) Alexandrovová (5:7, 6:4, 7:5), Sorribesová (6:7, 6:3, 7:5), (7) Džabúrová (3:6, 7:6, 6:1)



• Finále mixu •

/ M. Katóová / T. Pütz - / B. Andreescuová / M. Venus | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Miju Katóová byla kvůli nešťastnému odpalu míčku diskvalifikována ze čtyřhry, ale v mixu si vše vynahrazuje. Dokonce to může po boku Tima Pütze dotáhnout až k triumfu. Ve finále se japonsko-německý tým premiérově utká s Kanaďankou Biancou Andreescuovou a Novozélanďanem Michaelem Venusem.





Katóová s Pützem spolu absolvují první turnaj a po cestě do finále neztratili ve čtyřech zápasech jediný set. Osmadvacetiletá Katóová má tři trofeje z klasické čtyřhry a ve finále grandslamů je poprvé v kariéře, jejím předchozím maximem bylo semifinále čtyřhry z Australian Open 2017. Také pro 35letého Pütze se jedná o premiéru ve finále majorů, předtím nikdy napříč všemi disciplínami nepřekročil čtvrtfinále. Z mužského deblu má sedm vavřínů. Katóová může navázat na loňské prvenství krajanky Eny Šibaharaové s Nizozemcem Wesleym Koolhofem.

Cesta turnajem

1K: Burelová/Gaston (6:3, 6:2)

2K: Lechemiaová/Olivetti (6:4, 6:4)

ČF: Stefaniová/Matos (7:6, 6:2)

SF: Sutjiadiová/Middelkoop (7:5, 6:0)





Rovněž Andreescuová s Venusem spojily síly premiérově a naopak v předchozích kolech museli ve třech ze čtyř případů do super tie-breaku. Dvaadvacetiletá Andreescuová, která v roce 2019 ovládla US Open, obyčejně jiné soutěže než singl nehraje a čeká ji první finále s někým v páru. Pětatřicetiletý Venus je v tomto ohledu mnohem zkušenější, ze čtyřhry má včetně triumfu na French Open 2017 celkem 20 titulů a v mixu se do finále probojoval už potřetí (nezdary na US Open 2017 a 2019).

Cesta turnajem

1K: Melicharová-Martinezová/Krawietz (2:6, 6:1, 10:8)

2K: Matteková-Sandsová/Pavič (6:4, 4:6, 10:8)

ČF: (7) Kosťuková/Arévalo (7:5, 3:6, 10:6)

SF: Dabrowská/Lammons (7:6, 7:6)