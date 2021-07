13. den ve Wimbledonu: Djokovič o rekordní 20. grandslamový triumf zabojuje proti Berrettinimu

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Djokovič (1-Srb.) - Berrettini (7-It.) | Centre Court (15:00 SELČ) • Finále mixu • N. Skupski/Krawczyková (7-Brit./USA) - Salisbury/Dartová (Brit.) | Centre Court (17:30 SELČ)



• Finále mužů •

Novak Djokovič (1.) - Matteo Berrettini (9.) | Centre Court (15:00 SELČ)

Světová jednička a vítěz obou letošních grandslamů Novak Djokovič má na dosah 20. grandslamový triumf, kterým by vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala. Pětinásobný wimbledonský šampion a vítěz posledních dvou ročníků bude čelit Matteovi Berrettinimu, který je bez ohledu na pohlaví prvním zástupcem Itálie ve finále nejslavnějšího turnaje světa. Oba předchozí souboje vyhrál Djokovič. V tom úvodním na Turnaji mistrů 2019 ztratil jen tři gamy, ve čtvrtfinále nedávného French Open potřeboval čtyři sety.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič bude hrát své páté letošní finále (bilance 3-1) a už 121. kariérní (84-36). Na grandslamech má ve finále úspěšnost 19-10, konkrétně ve Wimbledonu 5-1 a v případě šestého triumfu se osamostatní na třetí příčce historických tabulek.

Zatímco Djokovič bude útočit už na svůj 20. grandslamový vavřín a hrát své 30. grandslamové finále, 25letý Berrettini je ve finále grandslamů poprvé v kariéře. Římského rodáka, který letos na trávě vyhrál všech 11 utkání, dnes čeká čtvrté letošní (bilance 2-1) a celkově osmé finále (5-2). Itálie na grandslamový titul čeká už přes 45 let, posledním vítězem je Adriano Panatta (French Open 1976).

Djokovič si bez ohledu na dnešní výsledek s přehledem udrží tenisový trůn. Berrettini se v pondělí posune minimálně na osmou příčku a vyrovná své žebříčkové maximum. V případě dnešního vítězství bude poprvé světovou sedmičkou.

Djokovič je i ve svém sedmém zápase jasným favoritem a už před startem turnaje byl na jeho triumf vypsán nízký kurz. Od světové jedničky a 19násobného grandslamového šampiona se očekává, že si souboj s debutantem ve finále grandslamů pohlídá a dorovná rekordmany Federera a Nadala.

Berrettini ovšem letos na trávě předvádí vynikající tenis, jeho dělový servis a forhend a nepříjemný slajs prostě na nejrychlejším povrchu fungují, tuto nepříjemnou medicínu letos ochutnalo už 11 hráčů. Pokud budou Berrettinimu zbraně fungovat i ve finále a vstoupí do něj dobře, měl by jasného favorita minimálně potrápit. Djokovič měl velké potíže už v semifinále s agresivní hrou Denise Shapovalova, a dokonce přiznal, že kanadský mladík byl v prvním a druhém setu lepším hráčem.

Djokovičovi opět pomohly zkušenosti a jeho silná psychická odolnost, k tomu se přidaly slabší nervy Shapovalova, který hrál svůj největší zápas v kariéře. Berrettini se ale zdá být psychicky odolnější než Shapovalov, navíc má lepší formu. Kdyby Djokoviče porazil, bezpochyby by to bylo velkým překvapením. Berrettini nicméně vůbec není bez šance, i když ho dnes čeká ta nejtěžší možná výzva, a sice porazit rodáka z Bělehradu na grandslamovém turnaji.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Aktuální forma

Vítězi obou letošních grandslamů Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce.

Cesta turnajem

Do Wimbledonu vstoupil prohraným setem, pak však už set neztratil a vyřadil domácího mladíka Jacka Drapera, v repríze finále 2018 Kevina Andersona, kvalifikanta Denise Kudlu, Christiana Garína, Mártona Fucsovicse a Denise Shapovalova.

Historie ve Wimbledonu

Djokovič se Wimbledonu účastní pošestnácté a pouze třikrát nepostoupil do druhého týdne. Již posedmé se v All England Clubu probojoval až do finále a pětkrát v něm uspěl, naposledy předloni proti Rogerovi Federerovi, přestože čelil dvěma mečbolům.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 33-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 6-0

Bilance proti hráčům Top 10: 7-1 (kariérní 222-101)

Bilance ve finále grandslamů: 2-0 (kariérní 19-10)

Bilance ve finále: 3-1 (kariérní 84-36)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 78-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Bilance ve finále: 5-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Draper (4-6 6-1 6-2 6-2), Anderson (6-3 6-3 6-3), Kudla (6-4 6-3 7-6), (17) Garín (6-2 6-4 6-2), Fucsovics (6-3 6-4 6-4), (10) Shapovalov (7-6 7-5 7-5)

Aktuální forma

Berrettini se letos až na jednu výjimku na všech turnajích dostal minimálně do osmifinále. Na kontě má dva tituly, přemožitele nenašel na antuce v Bělehradu a vyhrál generálku v londýnském Queen's Clubu, kde v pěti zápasech ztratil jediný set a slavil svůj pátý triumf.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si bez větších potíží poradil s Guidem Pellou, Boticem van de Zandschulpem, Aljažem Bedenem, Iljou Ivaškou, Félixem Augerem-Aliassimem i Hubertem Hurkaczem, senzačním přemožitelem Rogera Federera, a protáhl svou neporazitelnost na 11 zápasů.

Historie ve Wimbledonu

Berrettini hraje svůj třetí Wimbledon a každou účastí se zlepšuje. Při svém debutu v roce 2018 vypadl ve druhém kole, předloni v osmifinále po výprasku od Rogera Federera.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad (vítěz); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (vítěz)

Bilance: 32-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 11-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 7-12)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 2-1 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

Matteo Berrettini - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Queens (vítěz)

Cesta turnajem: Pella (6-4 3-6 6-4 6-0), van de Zandschulp (6-3 6-4 7-6), Bedene (6-4 6-4 6-4), Ivaška (6-4 6-3 6-1), (16) Auger-Aliassime (6-3 5-7 7-5 6-3), (14) Hurkacz (6-3 6-0 6-7 6-4)



• Finále mixu •

/ N. Skupski / D. Krawczyková - / J. Salisbury / H. Dartová | Centre Court (17:30 SELČ)

Letošní ročník smíšené čtyřhry bude mít alespoň jednoho domácího vítěze. Ve finále se utkají sedmá nasazená dvojice Neal Skupski, Desirae Krawczyková s domácím párem Joe Salisbury, Harriet Dartová. Poprvé od roku 1934 jsou ve finále wimbledonského mixu tři Britové. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.





Skupski s Krawczykovou hrají první společný turnaj. Jednatřicetiletý Skupski je ve finále grandslamů vůbec poprvé, 27letá Krawczyková si zahrála finále čtyřhry na loňském French Open a v mixu může navázat na letošní triumf na pařížské antuce.

Cesta turnajem

1K: volný los

2K: Bambridge/Muhammadová (6-3 7-6)

OF: Fery/T. Mooreová (7-6 6-3)

ČF: (14) Rojer/Klepačová (7-6 6-2)

SF: (17) Peers/S. Zhang (3-6 7-6 7-5)





Rovněž Salisbury s Dartovou na turnajích spojily síly poprvé. Devětadvacetiletý Salisbury už má grandslamovou trofej ze čtyřhry (Australian Open 2020) i mixu (French Open 2021), v Paříži triumfoval právě s Krawczykovou. Jeho o pět let mladší krajanka si grandslamové finále zahraje poprvé.

Cesta turnajem

1K: Kontinen/Watsonová (6-1 7-6)

2K: (3) Koolhof/Schuursová (6-2 1-6 6-4)

OF: Marach/L. Kičenoková (6-3 6-7 6-3)

ČF: Chardy/Broadyová (4-6 6-4 7-5)

SF: (9) Krawietz/Peschkeová (6-2 4-6 6-4)