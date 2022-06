14. den na French Open: O titul se utkají Šwiateková s Gauffovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (18-USA) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Dodig/Krajicek (Chorv./USA) - Arévalo/Rojer (12-Sal./Niz.) | Court Philippe-Chatrier (17:00 SELČ)



• Finále žen •

Iga Šwiateková (1.) - Cori Gauffová (23.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Iga Šwiateková se pokusí vyrovnat nejdelší vítěznou sérii v tomto století (Venus Williamsová, 35 výher), navázat v Paříži na předloňský triumf, její jediný dosavadní na grandslamových turnajích, a stát se čtvrtou nejmladší tenistkou, která v open éře na pohár Suzanne Lenglenové dosáhne podruhé (Chris Evertová, Steffi Grafová a Monika Selešová). Nasazené jedničky mohou v Paříži kralovat už podvacáté v open éře, naposledy se to povedlo Simoně Halepové v roce 2018.

V cestě jí bude stát Cori Gauffová, kterou čeká finálová premiéra na čtyřech největších tenisových akcích. Ve finále majorů je nejmladší hráčkou od triumfu Marie Šarapovové ve Wimbledonu 2004, v Paříži od Kim Clijstersové v roce 2001, jež ve finále neuspěla. Poslední Američankou, která se do finále French Open dostala bez ztráty setu, je Venus Williamsová, ta ve finále ročníku 2002 prohrála se sestrou Serenou. V tenisové historii se pouze šesti ženám podařilo na French Open triumfovat v dívčí i ženské dvouhře. Gauffová tady ovládla juniorku před čtyřmi lety.

Čerstvě 21letá Šwiateková je bez ohledu na pohlaví jedinou polskou grandslamovou šampionkou. Ve finále má rodačka z Varšavy všeobecně fenomenální úspěšnost. Její třísetová porážka s Polonou Hercogovou v Luganu 2019 je její jedinou v této fázi profesionálních turnajů (15-1). Navíc po zmíněném nezdaru na nejvyšším okruhu vyhrála všech osm finále bez ztráty setu a soupeřkám v nich povolila maximálně pět gamů. Letos kralovala v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu a Římě.

"Snažím se k těmto rozhodujícím zápasům přistupovat jako ke všem jiným. Je to stresující a vím to. Chci ale pokračovat ve své hře. Uvědomuji si také, že i mé soupeřky jsou občas nervózní, takže se snažím pracovat i s tím nepropadat panice z vlastního stresu," citovala Šwiatekovou agentura Reuters. "Pomáhá mi, když vím, jak jsem se sem dostala a v čem jsou mé silné stránky. Vše je o nastavení mysli a přípravě před zápasem," dodala.

Osmnáctiletá Gauffová mezi ženami dosud absolvovala tři finálové duely. V únoru 2019 na domácím podniku W25 v Arizoně neuspěla, ale na nejvyšší tour se rodačka z floridského Delray Beach radovala před třemi lety v linecké hale i loni na antuce v Parmě (obojí WTA 250). Spojené státy měly v posledních deseti letech zastoupení ve finále French Open celkem pětkrát, Serena Williamsová si trofej pro vítězku odvezla v letech 2013 a 2015. Vyjma mladší ze slavných sester naposledy tento turnaj z Američanek ovládla Jennifer Capriatiová v roce 2001.

"Do utkání nastoupím s tím, že nemám co ztratit. To ona (Šwiateková) je papírovou favoritkou," uvedla Gauffová. "Myslím, že když do toho půjdu bez tlaku, budu hrát svůj nejlepší tenis. Ve finále grandslamu se už může stát cokoliv," doplnila.

Velkou bitvu předvídá i osmnáctinásobná grandslamová šampionka Chris Evertová. "Pro mě je Gauffová jedinou hráčkou, která nyní může Šwiatekovou porazit. Je to tenistka s velkou palebnou silou a tvrdým podáním," řekla Evertová.

Šwiateková v případě výhry navýší svůj náskok v čele žebříčku na více než 4 000 bodů. Gauffová má jisté vylepšení maxima na 13. místo, pokud zvládne i finále, bude poprvé v Top 10, konkrétně na osmé příčce.

Šwiateková je v posledních měsících prostě fenomenální, ve finále naprosto nekompromisní a není žádným překvapením, že je jasnou favoritkou. U Gauffové se dá očekávat alespoň na začátku velká nervozita, tak jako tak získá velmi cennou zkušenost. Světovou jedničku zatím neporazila, na US Open 2019 schytala výprask od Naomi Ósakaová a letos v Adelaide podlehla Ashleigh Bartyové. Šwiateková ovládla oba předchozí souboje, těsný průběh nabídl pouze úvodní set loni v Římě.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková začala sezonu pod novým koučem a v Adelaide i na Australian Open se dostala do semifinále. Po překvapivé porážce s Jelenou Ostapenkovou ve druhém kole v Dubaji zatím přemožitelku nenašla a kralovala v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu i Římě, a navíc se ztrátou jediného gamu zvládla obě utkání v kvalifikaci Billie Jean King Cupu.

Cesta turnajem

V Paříži v dominanci pokračuje. Kvalifikantce Lesje Curenkové i zkušené Alison Riskeové povolila pouhé dvě hry, problémy měla až s Dankou Koviničovou a také v osmifinále s Qinwen Zheng, se kterou ztratila úvodní set. Ve čtvrtfinále nicméně nedala šanci Jessice Pegulaové a v semifinále smetla Darju Kasatkinovou.

Historie na French Open

Při všech třech účastech postoupila do druhého týdne, po osmifinále v roce 2019 tu předloni získala svůj vůbec první titul a loni vypadla ve čtvrtfinále.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (T)

Bilance: 43-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 15-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 21-3 (kariérní 38-21)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Bilance ve finále: 5-0 (kariérní 8-1)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 20-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 1-0

Generálka: Řím (T)

Cesta turnajem: Curenková (6-2 6-0), Riskeová (6-0 6-2), Koviničová (6-3 7-5), Qinwen Zheng (6-7 6-0 6-2), (11) Pegulaová (6-3 6-2), (20) Kasatkinová (6-2 6-1)

Aktuální forma

Gauffová letos nemá nejlepší formu a v předchozím průběhu aktuální sezony se mezi nejlepší kvarteto podívala pouze jednou, a to v lednu na malém podniku v Adelaide. Alespoň čtvrtfinále si pak zahrála už jen na konci února v Dauhá. Na French Open přijela po osmifinálových účastech na velkých akcích v Madridu a Římě.

Cesta turnajem

V Paříži využila příznivého losu a zaváhání favoritek a bez ztráty setu si poradila s kvalifikantkou Rebeccou Marinovou, Alison Van Uytvanckovou, Kaiou Kanepiovou, Elise Mertensovou, krajankou a bývalou finalistkou Sloane Stephensovou i Martinou Trevisanovou.

Historie na French Open

V hlavní fázi debutovala předloni a vypadla ve druhém kole, loni ji ve čtvrtfinále zastavila pozdější šampionka Barbora Krejčíková.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (F)

Bilance: 20-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-4 (kariérní 5-9)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 11-2

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Madrid (OF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Marinová (7-5 6-0), Van Uytvancková (6-1 7-6), Kanepiová (6-3 6-4), (31) Mertensová (6-4 6-0), Stephensová (7-5 6-2), Trevisanová (6-3 6-1)



• Finále čtyřhry mužů •

/ I. Dodig / A. Krajicek - / M. Arévalo / J. Rojer | Court Philippe-Chatrier (17:00 SELČ)

Finále čtyřhry mužů na letošním French Open překvapivě obstarají nenasazení Ivan Dodig s Austinem Krajicekem a turnajové dvanáctky Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer. Páry se potkávají poprvé.





Dodig s Krajicekem úspěšně navazují na svůj první společný triumf, který vybojovali na poslední generálce v Lyonu. Sedmatřicetiletý Chorvat bude bojovat o svou 18. deblovou trofej, třetí grandslamovou (French Open 2015 a Australian Open 2021), k tomu má čtyři vavříny z mixu. Jednatřicetiletý Krajicek může získat šestý titul, ve finále majorů je poprvé.

Cesta turnajem

1K: (8) Peers/Polášek (6-4 7-6)

2K: Doumbia/Reboul (4-6 6-4 7-6)

OF: Bublik/Kokkinakis (6-3 6-2)

ČF: (1) Ram/Salisbury (3-6 7-6 7-6)

SF: (4) Granollers/Zeballos (4-6 7-6 7-5)





Arévalo s Rojerem spolu začali spolupracovat letos a na třech turnajích v řadě byli ve finále (triumfy v Dallasu a Delray Beach a finále v Acapulku). Znovu si o titul zahrají až dnes v Paříži. Jednatřicetiletý Arévalo má na dosah pátý triumf, premiérový na akcích velké čtyřky. Čtyřicetiletý Rojer už se na grandslamech radoval ve Wimbledonu 2015 a na US Open 2017 a ještě v mixu na French Open 2014 a má doma 31 trofejí.

Cesta turnajem

1K: Hach Verdugo/Oswald (7-6 6-3)

2K: Couacaud/Guinard (3-6 7-5 6-4)

OF: (7) Pütz/Venus (6-4 2-6 6-1)

ČF: Matos/Vega (7-6 6-3)

SF: (16) Bopanna/Middelkoop (4-6 6-3 7-6)