14. den na French Open: O titul se utkají Šwiateková s Keninovou, finále čeká i deblisty

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry žen • Šwiateková (Pol.) - Keninová (4-USA) | Court Philippe Chatrier (15:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • M. Pavič/Soares (7-Chorv./Braz.) - Krawietz/Mies (8-Něm.) | Court Philippe Chatrier (16:30 SELČ)



• Finále dvouhry žen •

Iga Šwiateková (54.) - Sofia Keninová (6.) | Court Philippe Chatrier (15:00 SELČ)

Složení finále ženské dvouhry letošního French Open snad nikdo nemohl očekávat. O pohár Suzanne Lenglenové si to rozdají Iga Šwiateková, která předtím na grandslamech nikdy nepřešla osmifinále a v cestě měla nasazenou jedničku a největší favoritku Simonu Halepovou, a vítězka letošního Australian Open Sofia Keninová, jež nikdy předtím na hlavním okruhu nehrála na antuce ani čtvrtfinále a na generálce v Římě neuhrála jediný game s Viktorií Azarenkovou. Finalistky se na dospělých turnajích potkávají poprvé. Dosud se střetly jen v rámci juniorky French Open 2016, Šwiateková vyhrála 6-4 7-5.

Devatenáctiletou Šwiatekovou dnes čeká druhé finále na hlavní tour, loni na antuce v Luganu prohrála souboj o titul s Polonou Hercogovou. Rodačka z Varšavy je teprve druhou Polkou ve finále French Open, tou první byla před dávnou dobou Jadwiga Jedrzejowská (1939), která ve finále podlehla domácí Simonne Mathieuové. Z Polek o titul z největších turnajů naposledy bojovala Agnieszka Radwaňská před osmi lety ve Wimbledonu. Šwiateková se může stát vůbec první polskou grandslamovou šampionkou v historii.

Keninová bude hrát své sedmé finále (bilance 5-1), teprve druhé mimo nejnižší podniky International. Letos senzačně ovládla lednové Australian Open a poté nenašla přemožitelku ještě na slabě obsazené halové akci v Lyonu. Poslední americkou vítězkou antukového grandslamu je Serena Williamsová, jež v areálu Rolanda Garrose triumfovala před pěti lety.

Keninová je momentálně v live žebříčku na svém maximu, čtvrté příčce. Pokud by v Paříži vybojovala trofej pro vítězku, bude v pondělí světovou trojkou. Šwiateková, jejímž maximem ve světovém hodnocení je 48. místo, bude v novém vydání nejhůře na 24. pozici, v případě triumfu se objeví na postu světové šestnáctky.

Šwiateková v Paříži předvádí naprosto famózní výkony a pokud by se nejednalo o její premiérové finále na grandslamech, ve kterém ji může hodně svazovat nervozita, pak by pro nás byla celkem jasnou favoritkou. Keninová se však na French Open zlepšuje zápas od zápasu, výborně se brání a umí z defenzivy zahrát i vítězné údery, navíc už má s grandslamovým finále zkušenost. Suma sumárum vítězství očekáváme od polské teenagerky, která na turnaji ještě neztratila set.

Tip: Šwiateková ve třech setech

Aktuální forma

Šwiatekové se letos daří hlavně na grandslamech, což potvrzuje i v Paříži. Na Australian Open uhrála osmifinále a na US Open třetí kolo. Na generálce v Římě v prvním kole překvapivě nestačila na kvalifikantku Arantxu Rusovou.

Cesta turnajem

Na French Open ovšem zatím předvádí suverénní výkony, šanci nedala loňské finalistce Markétě Vondroušové, Su-Wei Hsieh ani Eugenii Bouchardové, v osmifinále smetla nasazenou jedničku, největší favoritku a 17 zápasů neporaženou Simonu Halepovou, ve čtvrtfinále po dalším hladkém vítězství zastavila senzační jízdu kvalifikantky Martiny Trevisanové a v semifinále deklasovala další ze senzačních jmen v závěrečných kolech, kvalifikantku Nadiu Podoroskou.

Historie na French Open

Šwiateková i při své druhé účasti na French Open prošla do druhého týdne. Loni se postupem do osmifinále, v němž schytala výprask od Halepové, dočkala životního výsledku.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (finále)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 1-2)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 9-1

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: (15) Vondroušová (6-1 6-2), Su-Wei Hsieh (6-1 6-4), Bouchardová (6-3 6-2), (1) Halepová (6-1 6-2), Trevisanová (6-3 6-1), Podoroská (6-2 6-1)

Aktuální forma

Keninová se od senzačního triumfu na Australian Open hodně trápila, přestože o měsíc později po vydřených výhrách ovládla slabě obsazený halový podnik v Lyonu. Po pauze startovala na amerických betonech ve Flushing Meadows na generálce i US Open a vyhrála jen tři zápasy, na antukové generálce v Římě dokonce v úvodním utkání neuhrála jediný game s Viktorií Azarenkovou.

Cesta turnajem

Na French Open úvodními dvěma koly prošla s problémy, když musela do rozhodující sady proti Ljudmile Samsonovové i Aně Bogdanové, ve třetím kole smetla kvalifikantku Irinu Baraovou. V osmifinále suverénně otočila souboj s domácí Fionou Ferrovou a ukončila její sérii osmi antukových vítězství, další třísetové vítězství oslavila ve čtvrtfinálovém derby s Danielle Collinsovou. V semifinále ve dvou těsných setech vyřadila poslední českou naději ve dvouhře Petru Kvitovou.

Historie na French Open

Keninová v areálu Rolanda Garrose startuje v hlavní soutěži potřetí. Při své předloňské premiéře vypadla v prvním kole, loni prohrála v osmifinále s pozdější vítězkou Ashleigh Bartyovou.

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: French Open (finále)

Bilance: 24-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-1 (kariérní 31-20)

Bilance ve finále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance ve finále: 2-0 (kariérní 5-1)

Grandslamy: Australian Open (vítězka), US Open (osmifinále)

Sofia Keninová - French Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Samsonovová (6-4 3-6 6-3), Bogdanová (3-6 6-3 6-2), Baraová (6-2 6-0), Ferrová (2-6 6-2 6-1), Collinsová (6-4 4-6 6-0), (7) Kvitová (6-4 7-5)



• Finále čtyřhry mužů •

/ M. Pavič / B. Soares - / K. Krawietz / A. Mies | Court Philippe Chatrier (16:30 SELČ)

Ve finále mužského debla se potkávají vítězové nedávného US Open Mate Pavič a Bruno Soares s obhájci titulu Kevinem Krawietzem a Andreasem Miesem. Jediný dosavadní souboj vyhráli loni v prvním kole na Masters v Cincinnati první jmenovaní.

Pavič se Soaresem zahájili spolupráci loni těsně před Wimbledonem. Premiérového společného triumfu se dočkali loni na Masters v Šanghaji a další titul přidali na nedávném US Open. Sedmadvacetiletý Pavič bude útočit na svou 18. kariérní trofej, třetí grandslamovou (Australian Open 2018, US Open 2020). Jeho o 11 let starší parťák má doma již 33 titulů, na grandslamech se radoval třikrát (Australian Open a US Open 2016, US Open 2020).

Cesta turnajem

1K: Daniell/Oswald (6-2 6-3)

2K: Molteni/Nys (7-5 6-4)

OF: (12) Rojer/Tecau (7-5 1-6 6-3)

ČF: (3) Ram/Salisbury (4-6 6-4 7-5)

SF: (1) Cabal/Farah (7-6 7-5)

Osmadvacetiletý Krawietz s o dva roky starším Miesem prožili nejlepší rok loni, kdy šokovali triumfem právě na French Open. Loni vyhráli celkem tři turnaje, mimo French Open nenašli přemožitele ještě na halových akcích v New Yorku a Antverpách, pro oba se jedná o jejich jediné triumfy na hlavním okruhu. Letos se jim ovšem vůbec nedařilo, proto je překvapením, že jsou v Paříži, kde vyhráli všech 11 duelů, znovu ve finále.

Cesta turnajem

1K: Bublik/Kukuškin (6-2 6-3)

2K: Coría/Schwartzman (6-2 6-0)

OF: Bonzi/Hoang (6-4 1-6 7-6)

ČF: (13) J. Murray/N. Skupski (6-4 6-4)

SF: (9) Koolhof/Mektič (6-3 7-5)