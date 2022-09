14. den na US Open: Ruud a Alcaraz se utkají o první titul z majorů a trůn. Krejčíková a Siniaková zaútočí na kariérní GS

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Ruud (5-Nor.) - Alcaraz (3-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Krejčíková/Siniaková (3-ČR) - McNallyová/Townsendová (USA) | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)



• Finále mužů •

Casper Ruud (7.) - Carlos Alcaraz (4.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Letošní mužské finále US Open bude mít neskutečný náboj. Casper Ruud a Carlos Alcaraz si to totiž rozdají o svůj premiérový grandslamový titul a vítěz se stane novou světovou jedničkou. Za sebou mají dva souboje, ve čtvrtfinále loni na antuce v Marbelle i v letošním finále na Masters v Miami se ve dvou setech radoval Alcaraz.

Třiadvacetiletý Ruud už si na rozdíl od Alcaraze jedno finále na majorech vyzkoušel. Jediný norský grandslamový finalista v historii na letošním French Open schytal výprask od Rafaela Nadala. Rodák z Osla má ve finálových duelech bilanci 9-4, všech devět titulů vybojoval na nejmenších akcích série ATP 250 a jediný mimo antuku (San Diego 2021, tvrdý povrch).

"Čeká nás zřejmě největší zápas kariéry," řekl Ruud, který se může stát první norskou světovou jedničkou. V tu chvíli ještě netušil, zda v nedělním finále narazí na Alcaraze, nebo na domácího Francese Tiafoea. "Bylo by nejspravedlivější, kdyby nás oba čekal poslední krok, a kdokoliv by z nás vyhrál, stal by se světovou jedničkou," doplnil.

Silencing the critics.



Casper Ruud has proven that he's more than a clay specialist. pic.twitter.com/JX9boUqJRM — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022

Alcaraz se ještě před pár měsíci mohl pyšnit stoprocentní úspěšností 6-0 (včetně Next Gen ATP Finals) ve finálových zápasech. Na dvou po sobě jdoucích antukových podnicích v Hamburku (Lorenzo Musetti) a Umagu (Jannik Sinner) však ve třech setech prohrál. Pokud rodák z El Palmaru uspěje, stane se v 19 letech nejmladší jedničkou v historii. Překonal by rekord Lleytona Hewitta, jenž usedl na trůn ve 20 letech, 8 měsících a 23 dnech. Ve finále US Open je teprve čtvrtým Španělem v open éře po Manuelovi Orantesovi, svému kouči Juanovi Carlosovi Ferrerovi a Rafaelovi Nadalovi a pátým celkově (Manuel Santana).

"Casper už hrál (grandslamové) finále na French Open, zatímco já v něm budu poprvé. Budu muset zkrotit nervy, ale nechám tam všechno," uvedl Alcaraz. Za posledních pět dní strávil na kurtech 13 hodin a 28 minut, zatímco Ruud zvládl poslední tři zápasy v součtu za necelých devět hodin. "Možná budu trochu unavený, ale teď jsem šťastný. Sehrál jsem více pětisetových zápasů a myslím, že jsem na tyto velké chvíle mentálně a fyzicky připraven. Poslední rok jsem tvrdě makal na kurtech i v posilovně. Podle mě rozhodne především psychika," dodal.

C A R L I T O S



Carlos Alcaraz rallies to reach the #USOpen final in five sets! pic.twitter.com/3mswWvmoUx — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Ruud se od začátku loňské sezony na tvrdých površích ohromně zlepšil, proti Alcarazovi je ale i tak celkem jasným outsiderem. Po většinu zápasu asi bude v defenzivě, a proto si musí připravit svou nejlepší obranu a zároveň minimálně udržet úderovou konzistenci z předchozích zápasů, aby si vynucoval chyby z rakety soupeře. Alcaraze by mohla dostihnout únava, za sebou má tři velmi náročné pětisetové bitvy, na druhou stranu vypadal na konci té poslední stále svěže.

Předchozí zkušenost Ruuda s grandslamovým finále asi nebude hrát velkou roli, tentokrát má totiž mnohem větší šanci uspět a Alcaraz patří k psychicky odolnějším tenistům. Navíc se letos utkali ve velmi podobných podmínkách ve finále na Masters v Miami a celkem jasně měl navrch mladší z finalistů.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Ruud prožívá další povedený rok, letos už třikrát triumfoval, na French Open se poprvé dostal přes osmifinále grandslamů (až ve finále podlehl Rafaelovi Nadalovi) a už celkem devětkrát byl ve čtvrtfinále. Na generálkách posbíral různé výsledky, v Montréalu se podíval až do semifinále a na dalším podniku Masters v Cincinnati senzačně prohrál hned s nezkušeným Benem Sheltonem.

Cesta turnajem

Na US Open měl v úvodních kolech čím dál tím více práce, Kylea Edmunda přehrál bez ztráty setu, Tima van Rijthovena ve čtyřech a Tommyho Paula dorazil v pětisetové bitvě kanárem. V osmifinále si ve čtyřech setech poradil s lucky loserem Corentinem Moutetem, ve čtvrtfinále nepovolil set Matteovi Berrettinimu a v semifinále vyřadil Karena Chačanova.

Historie na US Open

Hlavní soutěž hraje popáté, jeho předchozím maximem bylo předloňské třetí kolo. Letos se stal prvním norským čtvrtfinalistou závěrečného majoru sezony.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (F); Montréal (SF)

Bilance: 44-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-5

Bilance proti hráčům Top 10: 2-3 (kariérní 6-18)

Bilance ve finále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Bilance ve finále: 3-2 (kariérní 9-4)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K)

Casper Ruud - US Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Montréal (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Edmund (6-3 7-5 6-2), van Rijthoven (6-7 6-4 6-4 6-4), (29) Paul (7-6 6-7 7-6 5-7 6-0), Moutet (6-1 6-2 6-7 6-2), (13) Berrettini (6-1 6-4 7-6), (27) Chačanov (7-6 6-2 5-7 6-2)

Aktuální forma

Alcaraz má letos fenomenální bilanci 50 výher (nejvíce na tour) a devíti porážek. Silnou měl hlavně první půlku sezony, po triumfu v Rio de Janeiru získal v Miami svou první trofej z Masters a ovládl i Barcelonu a další Masters v Madridu. Po vyřazení ve čtvrtfinále French Open se mu však přestalo dařit a po skončení Wimbledonu se ještě vrátil na antuku, v Hamburku i Umagu prohrál finále. Generálky na US Open se mu nepovedly vůbec, v Montréalu nestačil hned na Tommyho Paula a ve čtvrtfinále v Cincinnati ho zastavil Cameron Norrie.

Cesta turnajem

V New Yorku po cestě do osmifinále neztratil set, postupně si poradil se Sebastiánem Báezem (skreč), Federicem Coríou a Jensonem Brooksbym. V další třech zápasech však potřeboval všech pět dějství, v osmifinále s bývalým šampionem Marinem Čiličem, ve čtvrtfinále s Jannikem Sinnerem (odvracel mečbol na returnu) i rozjetým domácím zástupcem Francesem Tiafoem.

Historie na US Open

Debut na US Open si odbyl loni a prošel až do čtvrtfinále, v němž musel vzdát Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 50-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-4

Bilance proti hráčům Top 10: 8-4 (kariérní 11-8)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 4-2 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 10-1

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Montréal (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Báez (7-5 7-5 2-0 skreč), Coría (6-2 6-1 7-5), Brooksby (6-3 6-3 6-3), (15) Čilič (6-4 3-6 6-4 4-6 6-3), (11) Sinner (6-3 6-7 6-7 7-5 6-3), (22) Tiafoe (6-7 6-3 6-1 6-7 6-3)



• Finále čtyřhry žen •

/ B. Krejčíková / K. Siniaková - / C. McNallyová / T. Townsendová | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)

Už jen jedna výhra dělí Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou od kariérního Grand Slamu, tedy zkompletování sbírky trofejí ze všech podniků velké čtyřky. České duo ve finále vyzve domácí dvojici Caty McNallyová, Taylor Townsendová. Bude se jednat o premiérový souboj.





Krejčíková se Siniakovou už dlouho tvoří jeden z nejúspěšnějších týmů. Šestadvacetileté Češky spolu vybojovaly už 12 vavřínů a pětkrát se radovaly na grandslamech (French Open a Wimbledon 2018, French Open 2021, Australian Open a Wimbledon 2022). Ve finále podniků velké čtyřky disponují bilancí 5-1. Krejčíková bude útočit na svou 14. trofej, Siniaková má ve sbírce 18 titulů. Ryze české duo v historii US Open triumfovalo pouze jednou (Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Hradecká v roce 2013).

Cesta turnajem

1K: Niculescuová/Ruseová (6-3 1-6 6-3)

2K: Bogdanová/Santamariaová (6-2 6-2)

OF: (15) Aojamaová/H. Chan (6-2 6-0)

ČF: (5) Dabrowská/Olmosová (6-3 6-7 6-3)

SF: (10) Melicharová-Martinezová/Perezová (6-3 6-7 6-3)





McNallyová s Townsendovou spojily síly na velké generálce v Cincinnati a vypadly hned v prvním kole. Obě Američanky budou usilovat o první grandslamový triumf, 20letá McNallyová v deblu získala pět trofejí, 26letá Townsendová jen jednu. Posledním domácím párem, který tady ovládl ženskou čtyřhru, jsou Liezel Huberová s Lisou Raymondovou (2011). McNallyová ve Flushing Meadows o titul bojovala i loni a po boku Cori Gauffové prohrála.

Cesta turnajem

1K: Párrizasová/Rusová (6-3 6-4)

2K: (16) Rosolská/Routliffeová (7-6 3-6 6-3)

OF: Gálfiová/Peraová (6-4 6-4)

ČF: (6) Krawczyková/Schuursová (6-3 6-1)

SF: (12) Dolehideová/Sandersová (1-6 6-3 6-3)