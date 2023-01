14. den v Melbourne: Djokovič může ve finále s Tsitsipasem vyrovnat rekord Nadala. Krejčíková a Siniaková mají na dosah obhajobu

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále čtyřhry žen • Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Aojamaová/Šibaharaová (10-Jap.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ) • Finále mužů • Tsitsipas (3-Řec.) - Djokovič (4-Srb.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)



• Finále čtyřhry žen •

/ B. Krejčíková / K. Siniaková - / Š. Aojamaová / E. Šibaharaová | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou mohou poprvé v kariéře obhájit deblový triumf na grandslamech. Na Australian Open se to naposledy podařilo Italkám Saře Erraniové a Robertě Vinciové v roce 2014. Jejich soupeřkami budou Šúko Aojamová s Enou Šibaharaovou, které se mohou stát prvním ryze japonským párem, jenž vyhraje jakoukoliv čtyřhru na majorech. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.





Krejčíková se Siniakovou společně triumfovaly už 13krát, šestkrát na grandslamech (French Open 2018, Wimbledon 2018, French Open 2021, Australian Open 2022, Wimbledon 2022 a US Open 2022), mají zkompletovaný kariérní Grand Slam a na kontě i zlato z olympijských her a prvenství na Turnaji mistryň. Sedmadvacetiletá Krejčíková posbírala v této disciplíně 14 trofejí (pouze tu úvodní neslavila se Siniakovou), o rok mladší Siniaková rovných dvacet. Ve finále grandslamů uspěly v šesti ze sedmi případů, jediný nezdar zaregistrovaly předloni právě v Melbourne. Loni vyhrály Australian Open jako teprve druhý ryze český pár po Janě Novotné a Heleně Sukové (1990).

Cesta turnajem

1K: Eikeriová/Harrisonová (6-2 3-6 6-2)

2K: L. Fruhvirtová/Riskeová-Amritrajová (6-2 6-2)

OF: Kalašnikovová/Parksová (6-0 6-3)

ČF: (6) Krawczyková/Schuursová (6-2 6-3)

SF: Kosťuková/Ruseová (6-2 6-2)





Aojamaová se Šibaharaovou spojily na turnajích síly znovu po roce. Na kontě mají osm triumfů, ale žádný grandslamový. Pětatřicetiletá Aojamaová má ve sbírce 17 vavřínů a ve finále grandslamů si zahraje poprvé, o 11 let mladší Šibaharaová jich vlastní jen osm, nicméně loni ovládla mix na French Open s Nizozemcem Wesleym Koolhofem. Spolu jsou ve finále podesáté a posledních osm vyhrály.

Cesta turnajem

1K: Linetteová/Xiyu Wang (7-5 3-6 6-3)

2K: N. Kičenoková/Zimmermannová (6-2 6-2)

OF: Pavljučenkovová/Rybakinová (6-2 7-6)

ČF: Dolehideová/Kalinská (6-3 6-3)

SF: (2) Gauffová/Pegulaová (6-2 7-6)



• Finále mužů •

Stefanos Tsitsipas (4.) - Novak Djokovič (5.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Novaka Djokoviče už dělí jen jedna výhra od jubilejního 10. triumfu na Australian Open a zisku 22. grandslamové trofeje, kterou by vyrovnal rekordmana Rafaela Nadala. V cestě mu stojí Stefanos Tsitsipas, jenž bude naopak bojovat o svůj premiérový titul z majorů. Djokovič vyhrál posledních devět střetnutí a ve vzájemné bilanci dominuje poměrem 10-2. Finále letošního ročníku Australian Open nabídne přímý souboj o post světové jedničky.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas je jediným řeckým grandslamovým finalistou v historii, na French Open 2021 v pěti setech podlehl právě Djokovičovi. Rodákovi z Atén finálové duely obecně moc nejdou, má v nich bilanci 9-15, poslední tři prohrál, loni zvládl jen dva ze sedmi a proti hráčům Top 5 vyhrál pouze jeden z devíti (Dominic Thiem, Turnaj mistrů 2019). V květnu 2016 to dotáhl do čela juniorského žebříčku a teď má možnost na to samé dosáhnout mezi muži. Ještě nikdy však na nejvyšším okruhu netriumfoval na venkovních betonech.

"Tohle jsou chvíle, kvůli kterým jsem celé ty roky tvrdě pracoval. Vše jsem směřoval k tomu, abych si mohl zahrát finále, které bude víc než jen finále," řekl Tsitsipas.

Pětatřicetiletý Djokovič absolvuje své 132. finále (92-39), rekordní 33. na grandslamech (21-11) a jubilejní 10. v Melbourne Parku, kde nikdy nenašel přemožitele v semifinále ani finále a s devíti triumfy je nejúspěšnějším hráčem turnaje. "Tyto zkušenosti mi pomáhají. Finále Australian Open jsem ještě neprohrál, což mi dodá sebejistotu. Na druhou stranu musím na kurtu odvést práci, která je třeba," uvedl. Od začátku Wimbledonu 2014 má rodák z Bělehradu ve finále majorů famózní úspěšnost 15-4. Na Australian Open je jediným srbským šampionem v historii. Celkově 93. vavřínem může v počtu titulů překonat Rafaela Nadala a 22. grandslamovým dorovnat jeho rekord.

Djokovič, který plní roli nasazené čtyřky, může úspěšně zakončit návrat do Melbourne, odkud byl vloni před Australian Open vyhoštěn kvůli chybějícímu očkování proti covidu-19. Během turnaje si u arbitrů stěžoval na pokřiky provokatérů v hledišti nebo měl problémy se stehenním svalem, které později vyřešil. "Bude to znít jako klišé, ale musíte to vše přijmout. Něco takového se ale snadněji řekne, než udělá. Mám pocit, že se u mě věci hromadí z nějakého důvodu. Není to ideální, když se musíte s tím vším vypořádat, ale bohužel to je poslední roky součást mého života. Prostě se to snažím zvládnout a vyjít z toho silnější," řekl Djokovič.

Jak už bylo řečeno, bude se jednat o přímý souboj o post světové jedničky. Djokovič na něm strávil rekordní počet týdnů, Tsitsipas by žebříčku ATP kraloval poprvé v kariéře. Poražený bude v pondělním vydání figurovat na třetím místě.

Djokovič ve druhém týdnu exceluje, a pokud bude pokračovat ve výkonech z posledních tří zápasů, nepočítaje chvilkovou ztrátu koncentrace v pátečním semifinále, pak by měl slavit další grandslamový triumf. Tsitsipas je ve finále zaslouženě, nicméně jeho předvedená hra nebyla zdaleka tak přesvědčivá. Proti jasnému favoritovi bude potřebovat co nejlepší servis a vyvarovat se vysokému počtu nevynucených chyb, aby měl šanci sety případně dotáhnout do tie-breaku, v nichž je Djokovič ovšem velmi silný. Zároveň musí ideálně využít jakoukoli nabídnutou šanci, protože takto kvalitnímu protivníkovi v průběhu turnaje ještě nečelil a Djokovič bude jeho zaváhání na rozdíl od předchozích soupeřů trestat.

Otázkou je, jak moc má Tsitsipas v hlavě jejich jediné předchozí střetnutí ve finále grandslamů. Předloni na French Open totiž vyhrál úvodní dva sety, nicméně v těch následujících naprosto dominoval Djokovič. Na Srba sice umí zahrát, ale prohrál s ním posledních devět soubojů a hlavně všech pět finále, přičemž kromě první a druhé sady na French Open 2021 byla všechna jednoznačnou záležitostí. Na Australian Open se potkávají poprvé a Djokovič by měl pokračovat v letošní neporazitelnosti a tu Řekovu ukončit.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Tsitsipas se loni velmi rychle vrátil po operaci lokte a na mnoha turnajích nebyl v nejlepší formě, dokonce si připsal několik překvapivých porážek. Přesto dokázal posbírat nejvíce výher na tour, přidat další dva tituly a s přehledem sezonu zakončit v Top 10. V letošním tenisovém roce stále nenašel přemožitele, v týmovém United Cupu porazil Grigora Dimitrova, Davida Goffina, Bornu Čoriče i Mattea Berrettiniho.

Cesta turnajem

Na Australian Open si až do poloviny osmifinálového duelu počínal suverénně. Set nepovolil Quentinovi Halysovi, Rinkymu Hijikatovi ani Tallonovi Griekspoorovi. V osmifinále však zahodil náskok 2-0 na sety proti Jannikovi Sinnerovi a Itala v repríze loňského čtvrtfinále zdolal až v páté rozhodující sadě. Ve čtvrtfinále si poradil bez ztráty setu s Jiřím Lehečkou a v semifinále ve čtyřech sadách s Karenem Chačanovem.

Historie na Australian Open

Australský grandslam je jeho nejúspěšnějším. V hlavní soutěži startuje pošesté a počtvrté se probil do druhého týdne. Ještě v pátek bylo jeho nejlepším výsledkem semifinále, v němž byl také v letech 2019 a 2021-22.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 10-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 10-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 31-40)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 9-15)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 21-5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: United Cup (4-0)

Cesta turnajem: Halys (6-3 6-4 7-6), Hijikata (6-3 6-0 6-2), Griekspoor (6-2 7-6 6-3), (15) Sinner (6-4 6-4 3-6 4-6 6-3), Lehečka (6-3 7-6 6-4), (18) Chačanov (7-6 6-4 6-7 6-3)

Aktuální forma

Djokovič odehrál loni kvůli odmítavému postoji k očkování jen 11 turnajů, po deportaci přišel o kompletní australské léto a zúčastnit se nemohl ani sezony amerických betonů včetně US Open. Přesto posbíral pět titulů, posedmé vyhrál Wimbledon a sezonu zakončil prvenstvím na Turnaji mistrů a v Top 5. Od začátku travnaté části sezony prohrál jediný ze 37 duelů na individuálních akcích. Do nového roku vstoupil triumfem v Adelaide a ziskem 92. titulu dorovnal Rafaela Nadala. Na australské půdě zvládl už 40 zápasů v řadě, poslední porážku zaznamenal na Australian Open 2018.

Cesta turnajem

V Melbourne si letos až na jeden ztracený set suverénně poradil s Robertem Carballésem, Enzem Couacaudem i Grigorem Dimitrovem. V osmifinále zničil Alexe de Minaura, domácí naději povolil po fenomenálním představení jen pět gamů. Pouze o dva více prohrál ve čtvrtfinále se svým žebříčkovým sousedem Andrejem Rubljovem. V semifinále proti Tommymu Paulovi i přes menší ztrátu koncentrace (vedl 5-1 v prvním setu) dominoval. Na Australian Open neprohrál už 27 zápasů v řadě, čímž stanovil nový rekord.

Historie na Australian Open

S devíti triumfy je nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne startuje poosmnácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne. Dvakrát slavil hattrick, naposledy v letech 2019-21. Loni se kvůli chybějícímu očkování zúčastnit nemohl.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 11-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 11-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 242-107)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 21-11)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 92-39)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 88-8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 9-0

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Carballés (6-3 6-4 6-0), Couacaud (6-1 6-7 6-2 6-0), (27) Dimitrov (7-6 6-3 6-4), (22) de Minaur (6-2 6-1 6-2), (5) Rubljov (6-1 6-2 6-4), Paul (7-5 6-1 6-2)