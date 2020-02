14. den v Melbourne: O titul si to rozdají Thiem a obhájce Djokovič. Na programu je také finále čtyřhry mužů

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry mužů • Thiem (5-Rak.) - Djokovič (2-Srb.) | Rod Laver Arena (9:30 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Ram/Salisbury (11-USA/Brit.) - Purcell/Saville (Austr.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)



O pohár Norman Brookes Challenge Cup se letos utkají Dominic Thiem, který zaútočí na premiérový grandslamový vavřín, a největší favorit, se sedmi triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a obhájce titulu Novak Djokovič. Poslední čtyři z pěti soubojů vyhrál rakouský tenista, ve vzájemné bilanci však stále vede srbský favorit, jenž ovládl obě předchozí střetnutí na venkovních betonech.

Šestadvacetiletého Thiema čeká třetí grandslamové finále, mimo antukové French Open se vůbec poprvé dostal do semifinále podniků velké čtyřky. Obě předchozí finále (French Open 2018 a 2019) prohrál, v obou případech nestačil na Rafaela Nadala. Ve finálových bojích má kariérní bilanci 16-9. Už teď je prvním rakouským finalistou v historii úvodního grandslamu sezony a může se stát prvním grandslamovým vítězem narozeným po roce 1990. Rakousko grandslamový titul ve dvouhře mužů slavilo pouze jednou v historii (Thomas Muster, French Open 1995).

Dvaatřicetiletý Djokovič má možnost získat 17. grandslamový vavřín a dotáhnout se na rekordmana Rogera Federera (20) a Nadala (19). V grandslamových finále má bilanci 16-9, na hlavním okruhu pak celkově 77-34. V neděli může vylepšit svůj vlastní rekord v počtu triumfů v Melbourne Parku na osm. Navíc se může stát teprve třetím tenistou, který některý z grandslamů ovládne poosmé - Nadal 12krát kraloval na French Open, Federer osmkrát ve Wimbledonu.

Djokovič se v případě vítězství ve finále vrátí na post světové jedničky a na trůnu vystřídá Nadala. Thiem bude v pondělí nejhůře světovou čtyřkou, pokud by zvítězil, pak vylepší své žebříčkové maximum a bude poprvé v kariéře třetím hráčem světa.

Hrát se bude večer, kurt v Rod Laver Areně bude o něco pomalejší než na přímém slunci. To ovšem zase tolik do karet Djokoviče nehraje, jelikož Thiem na pomalejších površích umí hrát. Djokovič je sice jasným favoritem, ale v poslední době se mu proti Thiemovi nedaří. Proto není Rakušan vůbec bez šance, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že už má za sebou dvě grandslamová finále. Měl by se tedy umět vypořádat s případnou nervozitou.

Možná nás čeká opravdu velmi zajímavé finále. Vzhledem k výsledkům Djokoviče v Melbourne Parku, je však Srb favoritem naprosto zaslouženě. Porazit Djokoviče v Melbourne je totiž momentálně jedním z nejtěžších úkolů v tenisovém světě.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Aktuální forma

Thiemovi se premiéra v novém ATP Cupu vůbec nepovedla, porazil sice Diega Schwartzmana, ale prohrál s Bornou Čoričem a Hubertem Hurkaczem.

Cesta turnajem

Na Australian Open začal hladkým vítězstvím nad Adrianem Mannarinem, proti domácímu outsiderovi Alexovi Boltovi naopak otáčel stav 1-2 na sety, ve třetím kole si poradil s Taylorem Fritzem a v osmifinále bez ztráty setu porazil svého oblíbeného soka Gaëla Monfilse. Ve čtvrtfinále si nejlepší Rakušan vyšlápl na světovou jedničku a vítěze ročníku 2009 Rafaela Nadala a poprvé postoupil do semifinále grandslamu mimo antukové French Open, v semifinále přehrál Alexandera Zvereva.

Historie na Australian Open

Thiem až při své letošní, celkově sedmé, účasti prošel do čtvrtfinále. Předtím byl nejdále v osmifinále. Loni ve druhém kole vzdal Alexejovi Popyrinovi.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-0 (kariérní 27-37)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 16-9)

Dominic Thiem - Australian Open

Kariérní bilance: 16-6

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: ATP Cup (skupina, bilance 1-2)

Cesta turnajem: Mannarino (6-3 7-5 6-2), Bolt (6-2 5-7 6-7 6-1 6-2), (29) Fritz (6-2 6-4 6-7(5) 6-4), (10) Monfils (6-2 6-4 6-4), (1) Nadal (7-6 7-6 4-6 7-6), (7) A. Zverev (3-6 6-4 7-6 7-6)

Aktuální forma

Djokovič do letošní sezony vstoupil v ATP Cupu. V premiérovém ročníku nové týmové soutěže vyhrál všech šest dvouher, přičemž porazil i Rafaela Nadala a Daniila Medveděva, a výrazně pomohl Srbsku k celkovému triumfu.

Cesta turnajem

V úvodním zápase v Melbourne musel překvapivě do čtyř setů s Janem-Lennardem Struffem. Od té doby nepovolil svým soupeřům jediný set, s Tatsumou Item i Jošihitem Nišiokou si dokonce poradil bez ztráty podání, v osmifinále vyřadil Diega Schwartzmana, ve čtvrtfinále Milose Raonice a v semifinále Rogera Federera.

Historie na Australian Open

Djokovič je se sedmi triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony, naposledy slavil loni. V Melbourne startuje pošestnácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne. Pokud došel do semifinále, vždy turnaj ovládl.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 12-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 12-0

Bilance proti hráčům Top 10: 4-0 (kariérní 209-97)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 16-9)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 77-34)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 74-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance ve finále: 7-0

Generálka: ATP Cup (vítěz, bilance 6-0)

Cesta turnajem: Struff (7-6 6-2 2-6 6-1), Ito (6-1 6-4 6-2), Nišioka (6-3 6-2 6-2), (14) Schwartzman (6-3 6-4 6-4), (32) Raonic (6-4 6-3 7-6), (3) Federer (7-6 6-4 6-3)



• Finále čtyřhry mužů •

/ R. Ram / J. Salisbury - / M. Purcell / L. Saville | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)

Velmi překvapivé finálové složení nabídne čtyřhra mužů. O titul se utkají jedenáctý nasazený pár Rajeev Ram, Joe Salisbury a domácí duo Max Purcell, Luke Saville startující na divokou kartu. Bude se jednat o premiérový souboj.

Ram se Salisburym spojily síly loni a zaútočí na třetí společný triumf. Oba čeká první grandslamové finále ve čtyřhře, Ram ovšem loni právě v Melbourne slavil v mixu. Pětatřicetiletý Ram bude usilovat o jubilejní 20. trofej, o osm let mladší Salisbury má na kontě jen čtyři tituly.

Cesta turnajem

1K: Evans/Smith (6-1 7-6)

2K: Sandgren/Withrow (6-3 6-3)

OF: (6) M. Granollers/Zeballos (6-4 7-6)

ČF: Kontinen/Struff (6-4 6-4)

SF: Bublik/Kukuškin (4-6 6-3 6-4)

Purcell se Savillem jsou obrovským překvapením letošního ročníku a úspěšně navazují na triumf na challengeru v Canbeře, letos ještě neprohráli. Ani jeden z Australanů, kteří v žebříčku dvouhry figurují až ve třetí a čtvrté stovce, se ještě nikdy v kariéře na hlavním okruhu nedostal do finále čtyřhry.

Cesta turnajem

1K: Rubljov/Vasilevski (6-3 6-2)

2K: (8) Rojer/Tecau (7-6 4-6 6-4)

OF: Molteni/Nys (6-3 7-5)

ČF: González/K. Skupski (6-2 6-4)

SF: (4) Dodig/Polášek (6-7 6-3 6-4)