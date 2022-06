14 titulů na French Open = 240 hodin a 56 minut na kurtu aneb jak dlouho trvaly boje o grandslam

Druhý grandslam letošní sezony je minulostí, ten třetí na travnatých kurtech londýnského All England Clubu vypukne už za necelé tři týdny. TenisPortál.cz se společně s Livesportem v období, kdy odborníci i fanoušci ještě probírají dozvuky French Open, zároveň už ale debatují nad blížícím se Wimbledonem, podíval na turnaje velké čtyřky trochu jiným úhlem pohledu. Spočítali jsme, kolik času museli v posledních 10 sezonách hráči a hráčky strávit na kurtech pro zisk titulu.

Co se mužské dvouhry týče, vůbec nejdéle, přesně 22 hodin a 38 minut, trvaly boje o grandslamový titul Rafaelu Nadalovi na letošním Australian Open. Během pouti turnajovým pavoukem se "zdržel" ve čtvrtfinále s Denisem Shapovalovem, který mu vzdoroval 4 hodiny a 8 minut a nakonec padl 3-6 4-6 6-4 6-3 3-6, ale zejména ve finále. V tom měl dlouho navrch Daniil Medveděv, jenž vyhrál první dva sety, další už ale španělský fenomén nepustil. Zvítězil 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 v čase 5:24.

Mezi ženami je rekordmankou co do doby potřebné k zisku grandslamu Emma Raducanuová. Svůj zatím jediný titul vybojovala mladičká Britka před rokem na US Open za 13 hodin a 37 minut, nicméně jde o trochu zkreslený údaj. Samotným turnajem totiž prolétla bez ztráty setu a tudíž velmi svižně, v celkovém čase je však započítána i kvalifikace, v níž se Raducanuová musela prokousat přes tři soupeřky.

Pokud bychom ji tedy ze seznamu vyškrtli, na první místo nejdelší cesty za grandslamem se dostane Barbora Krejčíková. Aby rodačka z Ivančic mohla loni převzít pohár Suzanne Lenglenové, musela na kurtech v areálu Rolanda Garrose strávit 13 hodin a 20 minut.

Na opačném pólu byl v mužské kategorii nejrychlejší Roger Federer. Wimbledon 2017 ovládl v čase 11:55, ovšem dlužno dodat, že hned v prvním kole mu za stavu 6-3, 3-0 vzdal Ukrajinec Alexandr Dolgopolov. I tak šlo pro legendárního Švýcara o poměrně pohodový turnaj, neztratil v něm ani jeden set. Zdaleka nejvíc práce měl v semifinále s Tomášem Berdychem, s nímž se o první i druhou sadu přetahoval v tie-breaku. Nakonec Federer vyhrál 7-6(4) 7-6(4) 6-4, zápas trval 2 hodiny a 18 minut.

Pakliže hledáme “nejrychlejšího” grandslamového šampiona, jemuž nepomohla skreč soupeře, dostaneme s k Daniilu Medveděvovi. Ten na loňském US Open prohrál pouze jeden set a to ve čtvrtfinále s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem. Ve finále jej nezbrzdil ani Novak Djokovič, kterého Rus vyprovodil třikrát 6-4. Za celý turnaj strávil na kurtech jen 14 hodin a 19 minut.

V ženách drží primát dnes už bývalá tenistka Ashleigh Bartyová díky působivému představení na letošním Australian Open, kde domácím fanouškům předváděla své zápasové umění jen po dobu 7 hodin a 43 minut. V celém turnaji přišla o pouhých 30 gamů a musela absolvovat jediný tie-break – až ve druhém setu finále s Danielle Collinsovou. Zápas, který je v kariéře Bartyové zapsán jako vůbec poslední, nakonec Australanka vyhrála 6-3 7-6(2) a získala svůj třetí grandslam.

Ze statistik rovněž vyplývá, že jedinkrát za posledních 10 let trvala cesta k titulu déle v ženské než v mužské dvouhře. Došlo k tomu na French Open 2017, kde se pozdější šampionka Jelena Ostapenková pachtila se soupeřkami 12 hodin a 51 minut, přičemž Rafael Nadal pobyl na kurtech o 28 minut kratší dobu. Roli však opět hrála skreč, Španělovi během cesty za Pohárem mušketýrů vzdal ve čtvrtfinále krajan Pablo Carreño za stavu 6-0 2-0.

A když už jsme v Paříži, mezi ženami vyhrála French Open nejrychleji Iga Šwiateková, před dvěma lety to stihla v čase 8:30.

Naopak nejdelší pouť pavoukem zaznamenala, jak už bylo řečeno, Krejčíková, z mužů pak Novak Djokovič. V roce 2021 vybojoval na Roland Garros svůj 19. grandslamový titul za 21 hodin a 7 minut.

Na závěr ještě jednou Rafael Nadal. Pokud byste se chtěli "na jeden zátah" podívat na veškeré jeho zápasy na všech 14 French Open, které vyhrál, museli byste si na to vyhradit více než 10 dnů. Dohromady totiž trvaly přesně 240 hodin a 56 minut.