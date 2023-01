15, 16 a 20. Do hlavní soutěže Australian Open se dnes probili Brenda Fruhvirtová, Bejlek i Svrčina!

Brenda Fruhvirtová má za sebou první kompletní sezonu na dospělých turnajích a okamžitě se stala jednou z nejsledovanějších teenagerek. Patnáctiletá Češka ovládla osm antukových podniků kategorie W25, předvedla sérii 27 vítězství a vypracovala se až na 128. místo.

Díky výsledkům v předchozím roce a obrovskému vzestupu v žebříčku se letos zatím objevuje pouze na nejvyšším okruhu. Sezonu zahájila v Aucklandu, kam obdržela divokou kartu od pořadatelů, a v prvním kole dostala krutou a očividně velmi cennou lekci od grandslamové finalistky Leylah Fernandezové.

Při svém debutu na ženských grandslamech totiž prošla tříkolovou kvalifikací. V Melbourne Parku nejprve vrátila nedávnou porážku Nataliji Stevanovičové, pak předvedla famózní obrat z 5-7 1-5 proti Darje Snigurové a dnes po bezmála tříhodinové bitvě udolala 3-6 7-6(2) 6-4 Jessicu Bouzasovou.

Nasazená sedmadvacítka dělala v závěru úvodního dějství příliš mnoho chyb, jen jednou si podržela podání a o set se sama připravila. Od začátku druhé sady však byla lepší hráčkou na kurtu, a kdyby za stavu 2-0 nepřišla o náskok 40-0, mohla jej zakončit bez jediného ztraceného servisu. Takhle musela o srovnání skóre ještě pořádně zabojovat a zvládla to až v tie-breaku.

Přes hodinu trvalo i rozhodující dějství. Fruhvirtová v něm dvakrát vedla o brejk, jenže Španělce se pokaždé podařilo aktivní hrou manko smazat. Mladší z talentovaných sester však již poněkolikáté ukázala svou mentální sílu ve vyrovnaných závěrech, soupeřku za stavu 4-4 brejkla čistou hrou a utkání navzdory třem brejkbolovým hrozbám dopodávala.

This 15-year-old has QUALIFIED



Brenda Fruhvirtova moves into her first Grand Slam main draw! #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/UkjcxkFloF