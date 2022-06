15. den na French Open: Nadal má na dosah vylepšení vlastního rekordu, antukového krále ve finále vyzve Ruud

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Nadal (5-Šp.) - Ruud (8-Nor.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Gauffová/Pegulaová (8-USA) - Garciaová/Mladenovicová (Fr.) | Court Philippe-Chatrier (11:30 SELČ)



• Finále mužů •

Rafael Nadal (5.) - Casper Ruud (8.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Rafael Nadal může posunout vlastní rekord a 22. grandslamovým triumfem už o dvě trofeje odskočit svým největším rivalům Novakovi Djokovičovi a Rogerovi Federerovi. V nedělním finále French Open se rekordman turnaje utká se svým "žákem" Casperem Ruudem, kterého čeká premiérové finále na majorech. Hráči se potkávají poprvé.

Šestatřicetiletý Nadal absolvuje své jubilejní 30. finále na čtyřech největších podnicích (21-8), ve finále French Open zvládl všech 13. Sedm z osmi porážek navíc zaznamenal proti Djokovičovi a Federerovi, zaskočit ho dokázal pouze Stan Wawrinka na Australian Open 2014, jenž tehdy útočil na svůj premiérový grandslamový vavřín. Celkově má na dosah 92. titul, ve finále na hlavní tour disponuje úspěšností 91-38. Poprvé v kariéře může v rámci jedné sezony ovládnout úvodní dva grandslamy roku.

Rodák z Manacoru je druhým nejstarším finalistou Roland Garros po 37letém Billu Tildenovi v roce 1930. Pokud v neděli uspěje, stane se nejstarším vítězem turnaje v historii. "Bojoval jsem a udělal všechno možné, abych měl další šanci zahrát si finále Roland Garros. Ve chvíli, kdy pak ale dojde na tyhle okamžiky, všechny oběti, co jsem musel podstoupit, dávají smysl," řekl.

Třiadvacetiletý Ruud má za sebou 11 finále (8-3), všechny výhry si připsal na nejmenších akcích ATP 250 a proti žebříčkově níže postaveným soupeřům. Sedm titulů vybojoval na antuce, která je jeho jasně nejúspěšnějším povrchem. Před startem turnaje bylo jeho maximem na grandslamech loňské osmifinále Australian Open. Rodák z Osla je prvním norským finalistou majorů, ze skandinávských zemí naposledy o titul na turnajích velké čtyřky bojoval Robin Söderling na French Open 2010 a prohrál právě s Nadalem.

Když Nadal v roce 2005 na French Open triumfoval poprvé, bylo Ruudovi teprve šest let. "Casper má skvělou povahu, aby v tenise uspěl. Je uvolněný, pokorný a učenlivý. Myslím, že jsme mu v akademii dokázali trochu pomoci," uvedl. "Nadal je mým životním idolem a tenhle zápas pro mě bude obrovskou výzvou. Nebude to snadné, zkusím si to užít. Vím, že budu outsider, ale pokusím se zabojovat. Dnes a zítra budu snít o velkých vítězích a památných soubojích, protože jestli mám mít šanci, budu muset předvést také takový výkon. Musím ale věřit, že to zvládnu," řekl Ruud.

Nadal bude v novém vydání žebříčku bez ohledu na výsledek dnešního finále světovou čtyřkou a Ruud se v pondělí posune na nové maximum, šesté místo.

Nadal je jasným favoritem. Antukový král by neměl mít ve finále větší potíže, pokud nebude zdravotně limitován. V Paříži si vede velmi solidně a Ruud bude ve svém prvním kariérním finále na grandslamech určitě nervózní, navíc bude čelit svému "učiteli" a velkému vzoru. I získaný set by byl pro mladšího z aktérů velkým úspěchem.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Nadal loňskou sezonu uzavřel už v srpnu a letos se vrátil v plné parádě, když zvládl úvodních 20 zápasů, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamovou trofej a ovládl také generálku v Melbourne a Acapulko. Jeho vítězná série se zastavila až ve finále Masters v Indian Wells, kde si přivodil zranění žebra. Do své nejoblíbenější části sezony naskočil až v Madridu, ve čtvrtfinále prohrál s krajanem a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V Římě se mu znovu ozvalo chronické zranění levého chodidla a v osmifinále podlehl Denisovi Shapovalovovi.

Cesta turnajem

Na French Open neztratil set s Jordanem Thompsonem, Corentinem Moutetem ani Boticem van de Zandschulpem. V osmifinále však musel do rozhodující sady se svěřencem svého strýce Félixem Augerem-Aliassimem a ve čtvrtfinále ve čtyřech setech přetlačil svého loňského přemožitele a obhájce titulu Novaka Djokoviče. Potíže měl i v semifinále, za stavu 6-7 6-6 ze svého pohledu mu vzdal Alexander Zverev.

Historie na French Open

Nadal je suverénně nejúspěšnějším hráčem antukového grandslamu v historii. Na svém nejoblíbenější turnaji startuje poosmnácté a pouze čtyřikrát si z areálu Rolanda Garrose neodvezl trofej pro vítěze (2009 - osmifinále, 2015 - čtvrtfinále, 2016 - odstoupení před zápasem třetího kola a 2021 - semifinále).

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T)

Největší úspěchy na antuce: French Open (F)

Bilance: 29-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 6-1 (kariérní 184-100)

Bilance ve finále grandslamů: 1-0 (kariérní 21-8)

Bilance ve finále: 3-1 (kariérní 91-38)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 111-3

Nejlepší výsledek: triumf (2005-08, 2010-14, 2017-20)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 13-0

Generálka: Madrid (ČF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Thompson (6-2 6-2 6-2), Moutet (6-3 6-1 6-4), (26) van de Zandschulp (6-3 6-2 6-4), (9) Auger-Aliassime (3-6 6-3 6-2 3-6 6-3), (1) Djokovič (6-2 4-6 6-2 7-6), (3) Zverev (7-6 6-6 skreč)

Aktuální forma

Ruud v únoru ovládl další antukovou akci série ATP 250 a v Miami si zahrál své premiérové finále na Masters. V průběhu antukového jara měl ale zpočátku nečekané potíže a zaznamenal i několik překvapivých porážek. Přes čtvrtfinále se dostal až v Římě, kde ho v semifinále zastavil Novak Djokovič. Na poslední akci v Ženevě obhájil loňský triumf.

Cesta turnajem

V Paříži nepotřeboval více než tři sady pouze s Emilem Ruusuvuorim a nejvíce se nadřel proti Lorenzovi Sonegovi, proti němuž otáčel stav 1-2 na sety. Jo-Wilfrieda Tsongu, Huberta Hurkacze, Holgera Runeho i Marina Čiliče porazil ve čtyřech setech.

Historie na French Open

V hlavní soutěži debutoval v roce 2018 a vypadl ve druhém kole, při dalších třech návštěvách skončil o kolo dál.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Buenos Aires (T); Miami (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Buenos Aires (T); Řím (SF)

Bilance: 30-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 21-5

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 5-16)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 2-1 (kariérní 8-3)

Grandslamy: Australian Open (-)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (T)

Cesta turnajem: Tsonga (6-7 7-6 6-2 7-6), Ruusuvuori (6-3 6-4 6-2), (32) Sonego (6-2 6-7 1-6 6-4 6-3), (12) Hurkacz (6-2 6-3 3-6 6-3), Rune (6-1 4-6 7-6 6-3), (20) Čilič (3-6 6-4 6-2 6-2)



• Finále čtyřhry žen •

/ C. Gauffová / J. Pegulaová - / C. Garciaová / K. Mladenovicová | Court Philippe-Chatrier (11:30 SELČ)

Cori Gauffová včera neuspěla ve finále dvouhry letošního French Open, ale chuť si může spravit ve čtyřhře. S krajankou Jessicou Pegulaovou ve finále vyzvou domácí šampionky z roku 2016 Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou. Bude se jednat o premiérový souboj.





Gauffová s Pegulaovou spolu absolvují teprve pátý letošní turnaj a budou útočit na druhý společný triumf, na konci února ovládly "tisícovku" v Dauhá. Po cestě do finále French Open ztratily v pěti zápasech jediný set. Osmnáctiletá Gauffová má na kontě čtyři tituly, na první grandslamový zatím čeká. Její o deset let starší krajanka v této disciplíně slavila dvakrát a na majorech si finále zahraje poprvé.

Cesta turnajem

1K: Rybakinová/Samsonovová (6-3 7-5)

2K: Niculescuová/Van Uytvancková (6-3 6-1)

OF: (10) Hradecká/Mirzaová (6-4 6-3)

ČF: Bondárová/Minnenová (6-4 4-6 6-4)

SF: Keysová/Townsendová (6-4 7-6)





Garciaová s Mladenovicovou patřily k nejúspěšnějším párům sezony 2016, letos se k sobě částečně vrátily a hrají společně i druhý grandslam sezony. Zatímco na Australian Open vypadly už ve druhém kole, na French Open zvládly všech pět duelů. Nyní zaútočí na páté společné prvenství, všechny čtyři trofeje včetně French Open vybojovaly na antuce. Osmadvacetiletá Garciaová může získat sedmý vavřín a druhý grandslamový. O rok starší Mladenovicová má doma čtyřnásobnou sbírku titulů, French Open může ovládnout počtvrté, k tomu má dva kousky z Australian Open a ještě tři z mixu.

Cesta turnajem

1K: Alexandrovová/Siegemundová (6-4 4-6 6-3)

2K: Beguová/Osoriová (6-0 6-4)

OF: Doiová/Tomljanovicová (5-7 6-4 6-2)

ČF: (13) Y. Xu/Z. Yang (6-3 6-3)

SF: (14) L. Kičenoková/Ostapenková (2-6 6-4 6-2)