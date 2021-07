15letá Bejlek na ITF W60 v Olomouci postoupila již do semifinále

ITF OLOMOUC - Sara Bejlek na domácím antukovém klání ITF W60 v Olomouci překvapivě porazila i 253. ženu světového žebříčku Francouzku Dianu Parryovou a poprvé na turnaji žen postoupila do semifinále. V něm se 15letá hráčka z nadějné generace českých tenistek utká s druhou nasazenou Britkou Francescou Jonesovou.

Sara Bejlek patří do generace velmi talentovaných českých tenistek společně se sestrami Brendou a Lindou Fruhvirtovými, Lindou Noskovou, Nikolou Bartůňkovou či Lucií Havlíčkovou.



Mezi juniorkami už získala dva tituly, v dívčím žebříčku se vyšplhala na 52. místo světa a od června 15letá slečna z Hrušovan nad Jevišovkou sbírá první zkušenosti na turnajích žen.



Tento týden si připisuje čtvrtý start a zatím pokaždé vyhrála alespoň jeden zápas. V turecké Antalyi byla dvakrát ve čtvrtfinále a k tomu přidala titul ve čtyřhře. Nyní na domácím podniku s dotací 60.000 dolarů v Olomouci je dokonce už v semifinále.



Bejlek si na Hané připsala skalpy 31leté Slovenky Zuzany Zlochové (356. v WTA), bývalé 69. hráčky světa Slovinky Dalily Jakupovičové (280.) a dnes přehrála 6-1 6-4 i o tři roky starší Francouzku Dianu Perryovou (253.), jež za poslední měsíc ovládla dva turnaje ITF W25.



Bejlek v zápase proti bývalé nejlepší juniorce světa odvrátila 7 z 8 brejkbolů a po hodině a 38 minutách hry proměnila svůj celkově 5. mečbol, když soupeřka v dlouhém závěrečném gamu poslala míček do sítě.



O postup do finále se Bejlek utká se 178. hráčkou světa Britkou Francescou Jonesovou. 20letá Britka, jež minulý týden v Biarritzu přerušila sérii osmi porážek a nakonec si došla pro titul, porazila 6-4 6-1 Slovinku Niku Radišičovou a zaznamenala osmou výhru v řadě.



O druhé místo ve finále se utkají nejvýše nasazená Maďarka Panna Udvardyová a Argentinka Paula Ormaecheová, jež až po bezmála tří a půlhodinové bitvě udolala 6-2 6-7 7-6 Australanku Jaimee Fourlisovou.