15letá Bejlek v Olomouci zaskočila i šestnáct setů neporaženou hráčku Top 200 a je ve finále!

ITF OLOMOUC - 15letá Češka Sara Bejlek na domácím antukovém podniku ITF W60 v Olomouci smetla 6-0 6-3 osm zápasů a šestnáct setů neporaženou Britku Francescu Jonesovou (178. v WTA) a na svém teprve čtvrtém turnaji mezi ženami se prodrala už do finále. V něm se utká s Argentinkou Paulou Ormaecheovou.

Sara Bejlek patří do generace velmi talentovaných českých tenistek společně se sestrami Brendou a Lindou Fruhvirtovými, Lindou Noskovou, Nikolou Bartůňkovou či Lucií Havlíčkovou.



Mezi juniorkami už získala dva tituly, v dívčím žebříčku se vyšplhala na 52. místo světa a od června 15letá slečna z Hrušovan nad Jevišovkou sbírá první zkušenosti na turnajích žen.



Tento týden si připisuje čtvrtý start a zatím pokaždé vyhrála alespoň jeden zápas. Na malých akcích ITF W15 v turecké Antalyi byla dvakrát ve čtvrtfinále a k tomu přidala titul ve čtyřhře. A nyní na větším domácím podniku s dotací 60.000 dolarů v Olomouci je dokonce už v finále.



Bejlek si na Hané připsala skalpy zkušené Slovenky Zuzany Zlochové (356. v WTA), bývalé 69. hráčky světa Slovinky Dalily Jakupovičové (280.), bývalé nejlepší juniorky světa Francouzky Diane Perryové (253.), jež za poslední měsíc ovládla dva turnaje ITF W25, a v dnešním semifinále dokonce smetla 6-0 6-3 druhou nasazenou Britku Francescu Jonesovou (178.).



O pět let starší Britce, jež minulý týden triumfovala na antukovém klání ITF W60 ve francouzském Biarritzu a před dnešním zápasem neprohrála 8 zápasů a 16 setů v řadě, nedala žádnou šanci. V prvním setu jí povolila pouze pět fiftýnů, během utkání ani jednou nepřišla o podání a zápas ukončila po 71 minutách vítěznou smečí.







Bejlek si nečekaným úspěchem zajišťuje raketový posun ve světovém žebříčku, v němž figuruje na 1004. místě. Své současné bodové konto rozšíří z 16 na 72 a už nyní má jistotu, že vyletí někam k 550. místu. Ve finále bude hrát o dalších 38 bodů, které by ji katapultovaly dokonce o dalších sto příček vzhůru.



O překvapivý cenný titul si Bejlek zahraje v neděli proti bývalé 59. hráčce světa Paule Ormaecheové. Osmadvacetiletá Argentinka, která aktuálně figuruje na 213. místě žebříčku, dnes zdolala 3-6 7-5 6-2 nejvýše nasazenou Maďarku Pannu Udvardyovou a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-0.