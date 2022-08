15letá Brenda Fruhvirtová zvládla i své čtvrté finále na ITF! Ve Švédsku smetla Němku Barthelovou

Brenda Fruhvirtová už hraje juniorské turnaje minimálně, přesto v žebříčku okupuje pátou příčku. Mladší z talentovaných sester se však chce soustředit hlavně na profesionální tour, na které vyhrála posledních 10 zápasů, pokud přičteme exhibiční duely, tak 14 a jen v jednom ztratila set.

Patnáctiletá hvězdička zazářila v únoru v Argentině, kdy během dvou týdnů ovládla oba podniky v Tucumánu a stala se nejmladší šampionkou na okruhu ITF po více než šesti letech. Další triumf slavila o čtyři měsíce později ve Švýcarsku. V tomto týdnu ve švédském Danderydu v pěti utkáních prohrála jediný set a jen 19 gamů.

V dějišti vzdáleném zhruba 12 kilometrů od hlavního města Stockholmu porazila Američanku Madison Bourguignonovou (#1185), Norku Emilii Eldeovou (-), Řekyni Sapfo Sakellaridiovou (#337), Dánku Sofii Nami Samavatiovou (#320) a v dnešním finále 6-1 6-3 bývalou světovou třiadvacítku a nyní 372. hráčku světa Monu Barthelovou z Německa.

15 year old Brenda Fruhvirtova wins her 4th 25k ITF title of 2022!



25k Danderyd,

25k Klosters,

25k Tucuman

25k Tucuman pic.twitter.com/OxfCkGOblp