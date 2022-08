16letá Bartůňková v Polsku vstoupila vítězně do turnaje ITF W100

WTA GRODZISK MAZOWIECKI - Nikola Bartůňková vstoupila do antukového turnaje ITF W100 v polském Grodzisku Mazowiecku výhrou 6-4 6-1 nad bývalou 140. hráčkou světa Zoe Hivesovou z Austrálie. O čtvrtfinále se 16letá Češka utká s osmou nasazenou Francouzkou Ponchetovou.

Nikola Bartůňková si na letošním Roland Garros juniorek zahrála semifinále dvouhry a finále čtyřhry, především však sbírá čím dál více zkušeností na turnajích žen.



Už loni v listopadu si zahrála finále v Milovicích (ITF W25), letos v lednu byla dvakrát v semifinále v Manacoru (ITF W25) a před dvěma měsíci v Istanbulu (ITF W60) se dostala do svého dosud největšího finále.



Dnes teprve 16letá Češka úspěšně vstoupila do turnaje ITF s dotací 100.000 dolarů v polském městě Grodzisk Mazowieck, kde přehrála bývalou 140. hráčku světa Zoe Hivesovou. O devět let zkušenější Australanku porazila 6-4 6-1.



O dosud největší čtvrtfinále si 344. hráčka světa Bartůňková zahraje s aktuálně 157. ženou žebříčku WTA Jessikou Ponchetovou z Francie, jež předminulý týden ve Španělsku triumfovala na podniku ITF W60.



Z českých tenistek se na kvalitně obsazeném turnaji v Polsku představí také třetí nasazená Kateřina Siniaková, vítězky dvou posledních ročníků French Open juniorek Linda Nosková a Lucie Havlíčková, Tereza Smitková a po dnes zvládnuté kvalifikaci i 21leté Laetitia Pulchartová a Nikola Břečková. Nejvýše nasazenými jsou domácí Magda Linetteová a Magdalena Fręchová.