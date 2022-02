16letá Linda Fruhvirtová v Mexiku poprvé vyhrála turnaj ITF W25 a napodobila svou sestru

Linda Fruhvirtová získala první dva tituly mezi ženami loni v únoru v pouhých 15 letech na turnajích ITF W15 v tuniském Monastiru. Od té doby si už připsala i tři výhry na turnajích WTA či skalp hráčky Top 100.



Na další semifinále si ale musela rok počkat. Když už se ho však dočkala, nenašla tento týden v mexickém Cancúnu přemožitelku a bez ztráty setu si dokráčel pro třetí titul a první z podniku s dotací 25.000 dolarů.



16letá Češka cestou za vítězstvím porazila dvě hráčky třetí světové stovky a dvě členky druhé světové stovky. Dvě z nich jsou dokonce bývalými hráčkami Top 50.



V dnešním finále si Fruhvirtová poradila s druhou nasazenou Kanaďankou Rebeccou Marinovou. Bývalou 38. tenistku světa aktuálně figurující na 161. místě žebříčku WTA porazila za 81 minut hry 6-3 6-4, když pouze jednou přišla o podání a sama využila všechny tři šance na brejk.



307. hráčka světa Fruhvirtová vyhrála turnaj ITF W25 jen sedm dní poté, co to její mladší sestra Brenda dokázala dvakrát během dvou týdnů na antuce v argentinském Tucumánu. 14letá Brenda bude dnes v mexické Guadalajaře bojovat o postup do hlavní soutěže podniku WTA 250.

ITF titles of Brenda and Linda Fruhvirtova



Linda Fruhvirtova



3 titles

25k ITF Cancun 2022

15k ITF Monastir 2021

15k ITF Monastir 2021



Brenda Fruhvirtova



2 titles

25k ITF Tucuman 2022

Palicová a Paulson na titul nedosáhli

Finále si dnes zahrála také Barbora Palicová, v hale v Glasgow ale druhý titul a první z podniku ITF W25 nezískala. Ve finále 17letá Češka podlehla 6-7 5-7 domáci Sonaye Kartalové.



Na turnaji mužů neuspěl Andrew Paulson. Na akci ITF M15 v tuniském Monastiru v boji o třetí titul 20letý Čech prohrál jednoznačně 2-6 0-6 se Španělem Albertem Barrosem.