16letá Valentová US Open juniorek nevyhrála. Ve finále podlehla zkušenější Američance Huiové

Duel mezi Valentovou a Huiovou byl hned v úvodu prvního setu za stavu 1:1 přerušen kvůli nepříznivému počasí. Po návratu na kurt přišla česká juniorka třikrát o servis a úvodní sadu ztratila za 47 minut.

Ani ve druhém setu se Valentové dlouho nedařilo a brzy prohrávala 0:4 a 1:5. Přesto česká tenistka zvládla finále ještě zdramatizovat. Vyhrála tři hry po sobě, snížila na 4:5 a odvrátila šest mečbolů. Huiová ale nakonec při svém servisu sedmou možnost na ukončení zápasu využila.

Katherine Hui is the girls' singles US Open champion! pic.twitter.com/PEUPxXnEQ1