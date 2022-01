16letý Menšík v Melbourne postoupil do finále juniorky Australian Open!

Jakub Menšík byl před měsícem v anketě Zlatý kanár vyhlášen Talentem roku a oprávněnost ocenění potvrzuje hned při svém teprve druhém startu na grandslamovém turnaji juniorů.



Při premiéře na Australian Open si poradil se soupeři z Rakouska, Spojených států amerických, Austrálie, Ruska a v dnešním semifinále i se Švýcarem. Kiliana Feldbausche přehrál díky výrazně útočnější hře 6-1 4-6 6-2.



16letý Čech v dvouhodinovém zápase na kurtu číslo 5 přestřílel svého vrstevníka na vítězné údery 29-8, přičemž udělal jen o pět nevynucených chyb více (43-38). Na koncovky setů se můžete podívat na webu ausopen.com.



"Je úžasný pocit, že budu hrát finále, obzvlášť na jednom ze čtyř největších turnajů," řekl nadšený Menšík pro web Tenisový svět.



"První set byl jednoznačný, ale ve druhém setu začal hrát soupeř lépe a já jsem více chyboval. Na třetí set jsem nastoupil s čerstvými silami, více jsem chodil na síť a pohlídal jsem si to," uvedl hráč prostějovského klubu, odkud v minulosti vzešly hvězdy jako Petra Kvitová či Tomáš Berdych.



V sobotním souboji o titul si svěřenec kouče Tomáše Josefuse zahraje s juniorskou světovou trojkou Američanem Brunem Kuzuharou, kterého porazil cestou do osmifinále loňského US Open.



Menšík se může stát druhým českým vítězem chlapeckého Australian Open, prvním byl v roce 2011 Jiří Veselý. Od té doby vyhrál grandslam juniorů jen Jonáš Forejtek (US Open 2018) a zařadil se do společnosti Veselého, Ivana Lendla, Davida Škocha a Dušana Lojdy.



Vzorem je Djokovič

"Moc si přeji, abych se stal juniorskou světovou jedničkou," řekl šestý junior světa, který už letos plánuje začít hrát i mezi muži. "Odehraji juniorské grandslamy a asi nějaké přípravné turnaje před grandslamy, ale postupně se budu přesouvat k dospělým."



České naději se líbí styl Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea a jeho vzorem je světová jednička a dvacetinásobný grandslamový šampion Srb Novak Djokovič. "Fandím mu. A snad směřuji tam, kde je on. Samozřejmě vím, že to jsou velké cíle," řekl Menšík.



Dosud největší úspěch zaznamenal loni koncem října. V Kapském Městě vyhrál juniorský turnaj kategorie A (stejnou mají juniorské grandslamy). Ve finále porazil ve dvou setech Leo Borga, syna legendárního Björna Borga, který zápas sledoval. "Byla velká čest hrát před takovým velkým a legendárním jménem, jako je Björn Borg," řekl poté serveru Tiebreak Tennis.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

páteční výsledky (28. 1. 2022) • Dvouhra juniorů - semifinále • Menšík (4-ČR) - Feldbausch (11-Švýc.) 6-1 4-6 6-2 Kuzuhara (1-USA) - Vallejo (3-Par.) 7-6(2) 6-3