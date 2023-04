17letá Fruhvirtová v Charlestonu i potřetí zvládla úvodní kolo, letos vyřadila Teichmannovou

Linda Fruhvirtová před dvěma lety v Charlestonu debutovala na okruhu WTA a na turnaji kategorie WTA 250 došla do čtvrtfinále. Loni už startovala ba podniku kategorie WTA 500 a vypadla ve druhém kole s pozdější šampionkou Belindou Bencicovou.



Letos se na netradiční zelenošedou antuku v Severní Karolína vrátila potřetí a opět odstartovala vítězstvím. V zahajovacím utkání na centrálním kurtu si s 31. hráčkou světa Jil Teichmannovou ze Švýcarska poradila navzdory šesti prohraným servisům 6-2 3-6 6-2.



"Ve druhém setu jsem byla zbytečně pasivní. Ve třetím jsem se mi ale podařilo vstoupit víc do kurtu a také mi pomohlo neustále povzbuzování z mého trenérského boxu," usmívala se po zápase Fruhvirtová, která pár týdnů spolupracuje s věhlasným trenérem Svenem Groenevaldem.



"Jsem šťastná že jsem se potřetí vrátila do Charlestonu a mohla si zahrát na tomto krásném kurtu," dodala talentovaná Češka v pozápasovém rozhovoru.







17letá Fruhvirtová zvládla vstup do turnaje na páté ze šesti posledních akcí. O druhou letošní minisérii dvou výher po sobě si zahraje se zkušenou Němkou Sabinou Lisickou, nebo s domácí Caroline Dolehideovou.



Z českých tenistek v Charlestonu zahájí antukovou část sezony ještě Marie Bouzková, jež se v úterý v prvním kole utká se Španělkou Cristinou Bucsaovou.



Nejvýše nasazenými jsou domácí světová trojka Jessica Pegulaová, Tunisanka Ons Džabúrová, šampionka z roku 2017 Darja Kasatkinová a švýcarská obhájkyně titulu Belinda Bencicová. Po mateřské pauze se na kurty vrací Ukrajinka Elina Svitolinová.