17letá Havlíčková v Trnavě vyhrála souboj vítězek dívčích grandslamů a zahraje si o první titul

Lucie Havlíčková loni zářila mezi juniorkami. Na dívčím Roland Garros vyhrála dvouhru i čtyřhru, na US Open si zahrála singlové finále a triumfovala v deblu a na konci sezony byla vyhlášena nejlepší juniorkou roku.



A na podzim se začala prosazovat i mezi ženami. V říjnu odehrála dva povedené halové turnaje ITF v Trnavě, kde se poprvé dostala do semifinále a o dva týdny později si poprvé zahrála finále.



A nyní se české teenagerce v Trnavě daří znovu. Na podniku ITF W60 vyhrála včetně kvalifikace šest zápasů v řadě a podruhé v kariéře postoupila do finále. V boji o něj si dnes poradila s vítězkou wimbledonské juniorky z roku 2019 Darjou Snigurovou. O tři roky starší Ukrajinku zdolala 7-6 6-1.



17letá Havlíčková v první sadě dvakrát smazal manko brejku a za stavu 6-5 nevyužila dva setboly. V tie-breaku sama jeden setbol odvrátila a na celkově čtvrtý pokus dějství ukončila. Ve druhém setu už dominovala. Od stavu 2-1 ztratila už jen pět míčků a po 80 minutách se mohla radovat z postupu do druhého a dosud největšího finále.



345. hráčka světa Havlíčková vylepšila svou skvělou letošní bilanci na 15-4 a zajistila si premiérový posun do Top 300 žebříčku WTA. O titul si zahraje den před svými 18. narozeninami s bývalou členkou elitní padesátky Océane Dodinovou z Francie, jež aktuálně figuruje na 102. místě.

• ITF W60 TRNAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 60.000 dolarů

sobotní výsledky (11. 03. 2023) • Dvouhra - semifinále • Havlíčková (ČR) - Snigurová (4-Ukr.) 7-6(7) 6-1 Dodinová (3-Fr.) - Minnenová (6-Belg.) 6-2 6-3