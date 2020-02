17letá Kanaďanka Fernandezová si v Acapulku zahraje poprvé ve finále

Leylah Fernandezové měla před turnajem na kontě jedinou výhru na okruhu WTA, v Acapulku však vyřadila už čtyři soupeřky a včetně kvalifikace neprohrála již 6 zápasů a 12 setů v řadě.



V semifinále sedmnáctiletá Kanaďanka zastavila domácí divokou kartu Renatu Zarazúaovou, jež hrála semifinále turnaje WTA jako první Mexičanka po 27 letech. O pět let starší soupeřku porazila navzdory třem ztraceným servisům 6-3 6-3.



"Dnes to nebylo jednoduché. Jsem ráda, že jsem bojovala a snažila se hrát na maximum, abych vyhrála. Dnes mi paradoxně pomohlo publikum, i když většinu času povzbuzovalo Renatu. Z fanoušků jsem čerpala energii a dokázala jsem se soustředit," komentovala Fernandezová.



Vítězka loňského Roland Garros juniorek Fernandezová si v Mexiku zajistila posun do Top 130 a pokud by dokázala vyhrát i finálový zápas, bude mít na dosah elitní stovku.



"Je to skvělý pocit. Vůbec by mě nenapadlo, že si tu zahraju finále. Fanoušci dnes byli skvělí. Teď doufám, že zítra přijdou znovu a budou fandit mě, místo proti mě," dodala Fernandezová, jež v předchozích kolech vyřadila Srbku Stojanovičovou, Japonku Hibinovou a Rusku Potapovovou.



O titul se Fernandezová utká se sedmou nasazenou Heather Watsonovou (h2h 0-2). Sedmadvacetiletá Britka v pátek přehrála 6-4 7-6 osmnáctiletou Číňanku Xiyu Wang, jež byla v semifinále poprvé v kariéře.



69. hráčka světa Watsonová bude usilovat o svůj celkově 4. titul. Všechny předchozí trofeje získala rovněž na tvrdém povrchu, naposledy triumfovala před čtyřmi lety v mexickém Monterrey.

• WTA INTERNATIONAL ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 275.000 dolarů

páteční výsledky (28. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Watsonová (7-Brit.) - Xiyu Wang (Čína) 6-4 7-6(6) Fernandezová (Kan.) - Zarazuaová (Mex.) 6-3 6-3