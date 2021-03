18letá Fernandezová v Monterrey vyřadila šampionku z Guadalajary a zahraje si o první titul

V talentované Leylah Fernandezové je ukrytý velký potenciál. Mezi ženami ho 18letá Kanaďanka prodává zatím jen na turnajích v Mexiku, kde si zahrála všechny tři čtvrtfinále na okruhu WTA.



A podruhé to dotáhla až do finále. I když na čtyřech letošních turnajích vyhrála dohromady jen tři zápasy, tento týden v Monterrey neztratila ve čtyřech duelech ani set.



Postupně vyřadila Coco Vandewegheovou, Kristínu Kučovou, Viktórii Kužmovou a v semifinále zastavila i sedm zápasů neporaženou Saru Sorribesovou. O šest let starší Španělku, která minulý týden v Guadalajaře proměnila své první finále v premiérový titul, porazila po velmi dobrém výkonu 7-5 7-5.

Game, set, match Canada



A second final for @leylahfernandez



She'll face Viktorija Golubic for the @Abierto_GNP trophy tomorrow. pic.twitter.com/V5N7ZLxxd4 — wta (@WTA) March 21, 2021



Fernandezová mezi ženami slavila jediný titul předloni na domácím turnaji ITF W25 v Gatineau. Na okruhu WTA byla ve finále loni v Acapulku, kde podlehla Britce Heather Watsonové.



Druhý pokus na premiérový triumf na okruhu WTA bude mít v Monterrey proti Viktoriji Golubicové. 28letá Švýcarka v semifinále porazila 6-2 6-4 o osm let mladší Američanku Ann Liovou a včetně kvalifikace neprohrála 12 setů v řadě.

From qualifiers ➡️ to the finals in Monterrey.



Viktorija Golubic of Switzerland is into her second final of the year @Abierto_GNP | #AbiertoGNPSeguros2021 pic.twitter.com/IMR0czem7h — wta (@WTA) March 20, 2021



102. hráčka světa Golubicová, jejímž maximem ve světovém žebříčku je 51. příčka, má letos skvělou formu. Zápasovou bilanci vylepšila na 25 výher a 4 porážky a už počtvrté postoupila do finále. Dvakrát si ho zahrála na turnajích ITF, minulý měsíc v Grenoblu ho přetavila v titul.



Na okruhu WTA se Golubicová dostala do finále počtvrté v kariéře a na druhém turnaji po sobě. Před dvěma týdny se do něj dostala v hale v Lyonu rovněž jako kvalifikantka a rovněž v něm čelila 18leté soupeřce, Dánce Claře Tausonové tehdy podlehla ve dvou setech.



Jediný titul švýcarská tenistka slavila na domácí antuce ve Gstaadu 2016.