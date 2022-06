18letá Gauffová se stala nejmladší finalistkou grandslamu od roku 2004. O titul z French Open se utká se Šwiatekovou

Cori Gauffová se na grandslamech už čtyřikrát dostala do druhého týdne a loni na French Open vypadla dokonce až ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou.



Letos ale jen dvakrát vyhrála tři zápasy po sobě a do Paříže rozhodně nedorazila v pozici jedné z favoritek. Nicméně 18letá Američanka využila příznivého losu, ani jednou nenarazila na papírovou favoritku a bez ztráty setu prolétla do finále.



V dnešním semifinále smetla 6-3 6-1 o deset let starší Italku Martinu Trevisanovou, která hrála semifinále na grandslamu rovněž poprvé v kariéře, a oplatila jí dva roky starou porážku z druhého kola.



"Jsem trochu v šoku. Až mi chybí slova, abych popsala, jak se teď cítím. V zápase jsem ale nebyla nervózní. Lehká nervozita sice přišla ráno, ale šla jsem se projít a vyčistit hlavu," řekla Gauffová.



"Musela jsem hrát trpělivě. Potkala jsem se s ní (Trevisanovou) už před dvěma lety a prohrála. Vím, jak je těžké proti ní hrát," doplnila rodačka z Atlanty.



Gauffová se stala šestou Američankou v Open éře, která na cestě do finále Roland Garros neztratila ani set. Americká teenagerka je také třetí nejmladší grandslamovou finalistkou v tomto století a první od Rusky Marie Šarapovové ve Wimbledonu v roce 2004.







O titul si Gauffová zahraje s Igou Šwiatekovou (h2h 0-2), jež smetla za šestašedesát minut Darju Kasatkinovou 6-2 6-1. Rodačka z Varšavy potrestala v utkání 24 nevynucených chyb své soupeřky, sama jich udělala o jedenáct méně a zahrála 22 vítězných míčů. Soupeřku porazila už počtvrté v tomto roce a poprvé na antuce.



Jednadvacetiletá Polka prodloužila sérii výher na 34 zápasů, čímž vyrovnala výkon Američanky Sereny Williamsové z roku 2013. O jedno vítězství více má v tomto století už jen Venus Williamsová.



Ze šesti letošních zápasů na Roland Garros dosud ztratila jen jediný set. Zároveň je v šestém finále turnaje WTA za sebou, naposledy prohrála v únoru v Dubaji s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Letos vyhrála 43 z 46 utkání, z posledních 56 setů prohrála pouze dva.



Do finále grandslamu Šwiateková postoupila podruhé v kariéře a znovu na Roland Garros. Předloni slavila triumf, když v sedmi zápasech ztratila jen 28 gamů.



"Je to skvělý moment. Cítím velké emoce. Jsem vděčná, že tu jsem, jsem zdravá a mohu hrát svou hru. Mám to tu ráda," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková.



"Snažím se přistupovat ke každému zápasu stejně. Kdybych si uvědomila, že je to jeden z mých největších zápasů v sezoně, mohlo by mě to vystresovat," doplnila Polka, jež má bilanci ve finálových 8-1. Od porážky v Luganu 2019 ve finále osmkrát po sobě neztratila ani set.





• FRENCH OPEN 2022 •

Paříž (Francie), antuka, 43.600.000 eur

čtvrteční výsledky (02. 06. 2022) • Dvouhra žen - semifinále • Šwiateková (1-Pol.) - Kasatkinová (20-Rus.) 6-2 6-1 Gauffová (18-USA) - Trevisanová (It.) 6-3 6-1