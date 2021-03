18letá Kanaďanka Fernandezová si i druhé semifinále zahraje v Mexiku, vyzve Sorribesovou

Leylah Fernandezová si čtvrtfinále turnaje WTA zahrála potřetí v kariéře a opět v Mexiku. Svůj loňský výsledek z Monterrey překonala poté, co si poradila 7-5 6-3 s Viktórií Kužmovou.



22letá Slovenka v Mexiku přerušila sérii 9 porážek, ale ve čtvrtfinále už pošesté v řadě neuspěla. Nevyrovnala tak své maximum na okruhu WTA z Budapešti 2018, Hertogenbosche 2018 a Aucklandu 2019.



Yet to drop a set



18 year old Leylah Annie Fernandez, moves on to the semifinals in ☀️ Monterrey.



Defeats Kuzmova, 7-5, 6-3 and will face the winner of Sorribes Tormo and Schmiedlova. pic.twitter.com/8B9JSHcB6a