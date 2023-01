18letá Nosková sedmou výhru v Adelaide nepřidala. Ve svém prvním finále na turnajích WTA podlehla Sabalenkové

S Lindou Noskovou se letos na nejvyšším okruhu počítá, ale že hned na prvním turnaji, ještě k tomu natřískaném podniku WTA 500 v Adelaide, kde startovaly čtyři členky Top 10 žebříčku, postoupí až do finále, se rozhodně neočekávalo.

Osmnáctiletá Češka, která loni zazářila na Livesport Prague Open svými úvodními výhrami v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a premiérovým postupem do čtvrtfinále a zároveň semifinále na turnajích WTA, přitom mohla skončit už v prvním kole kvalifikace. V něm totiž byla jediný míček od porážky s Annou Kalinskou.

Rodačka ze vsetínské Bystřičky však právě v tu chvíli nastartovala své senzační tažení a v australské metropoli vyřadila Anastasii Potapovovou, světovou osmičku Darju Kasatkinovou (první souboj s hráčkami elitní desítky), Claire Liuovou, Viktorii Azarenkovou (odvracela mečbol) a nasazenou jedničku a druhou hráčku pořadí Ons Džabúrovou.

Stala se tak nejmladší finalistkou akcí WTA 500 či vyšších od triumfu Caroline Wozniacké v New Havenu 2008 a aby toho nebylo málo, tak i nejmladší finalistkou australských turnajů po dlouhých 17 letech (prvenství Michaëlly Krajicekové v Hobartu 2006). Na premiérovou trofej si však bude muset vítězka juniorky na předloňském French Open ještě počkat, ve svém prvním finále na hlavním okruhu nestačila 3-6 6-7(4) na světovou pětku Arynu Sabalenkovou.

Back in the winner's circle.



World No.5 Aryna Sabalenka opens her season with a perfect week in Adelaide to capture her 11th title and 1st since 2021 Madrid.



Sabalenka defeats Linda Noskova 63 76 to go 8-0 in sets for the week. #AdelaideTennis pic.twitter.com/PWYxYDQ1XN