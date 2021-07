18letý Alcaraz je nejmladším finalistou na ATP od roku 2008, o titul z Umagu se utká s Gasquetem

Carlos Alcaraz má v 18 letech na kontě čtyři tituly z antukových challengerů, druhé kolo na Australian Open či třetí kolo na Roland Garros a nově si do statistik připsal finále na turnaji ATP.



Španělský teenager se do něj dostal na antuce v chorvatském Umagu, kde porazil Francouze Lucase Pouillea, Slováka Andreje Martina, Srba Filipa Krajinoviče a v semifinále si poradil 6-2 7-6 s třiatřicetiletým krajanem Albertem Ramosem, který plnil roli nasazené jedničky.



Do finále turnaje ATP se 73. hráč světa Alcaraz dostal jako nejmladší tenista od roku 2008, kdy stejně starý Japonec triumfoval na tvrdém povrchu v americkém Delray Beach.

Utterly awesome in Umag



The moment @alcarazcarlos03 defeated Ramos-Vinolas 6-2 7-6 to reach his maiden ATP final at @CroatiaOpenUmag! pic.twitter.com/g9LpDoSr06 — Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2021



Ve světovém žebříčku si Alcaraz zajistil posun na své nové maximum (60. místo). Titul, o který si zahraje s Richardem Gasquetem, by ho vyhoupl ještě o šest příček výše.



Pětatřicetiletý Francouz Gasquet v semifinále v letovisku na Istrii udolal v maratonském duelu 7-6 3-6 6-3 o třináct let mladšího Daniela Altmaiera. Německého přemožitele obhájce titulu Dušana Lajoviče udolal až po 3 hodinách a 12 minutách boje.



Gasquet hrál své poslední 31. finále v červenci 2018 v Bastadu, měsíc předtím získal na trávě v Hertogenboschi dosud poslední 15. titul. V Umagu se bývalý čtvrtý hráč světa stal druhým nejstarším finalistou v historii turnaje.



Tento týden se do svého prvního finále na okruhu ATP dostali hned tři tenisté z NextGen. Na hardu v mexickém Los Cabos bude o titul hrát 19letý Američan Brandon Nakashima, na antuce ve švýcarském Gstaadu na triumf zaútočí 20letý Francouz Hugo Gaston.

Form is temporary, class is permanent @richardgasquet1 reaches his first ATP final in over three years with 7-6 3-6 6-3 win over Altmaier in a semi-final contest lasting over 3 hours at @CroatiaOpenUmag! pic.twitter.com/aW9fA275Us — Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2021