18letý Alcaraz ovládl Rio de Janeiro, stal se nejmladším vítězem podniku ATP 500 a pronikne do Top 20

ATP RIO DE JANEIRO - Carlos Alcaraz na antuce v brazilském Riu de Janeiro získal druhý a dosud nejcennější titul. Ve finále 18letý Španěl porazil 6-4 6-2 Argentince Diega Schwartzmana a stal se nejmladším vítězem turnaje kategorie ATP 500. Zítra se v žebříčku posune poprvé do Top 20.

Carlos Alcaraz, který zakončil loňskou sezonu triumfem na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně, tento týden absolvoval teprve druhý letošní turnaj a došel si na něm pro životní úspěch.



Na antuce v deštivém Riu de Janeiro, kde předloni vyhrál svůj první zápas na ATP Tour, nenašel v pěti zápasech přemožitele a došel si tak pro druhý titul. První slavil loni v létě na antuce v Umagu na podniku ATP 250, nyní má trofej také z akce ATP 500, kterou vyhrál jako nejmladší v historii.



18letý Španěl v Brazílii porazil Jaume Munara, Federica Delbonise, světovou šestku Mattea Berrettiniho, Fabia Fogniniho a v dnešním finále si poradil s argentinským šampionem z roku 2018 a světovou čtrnáctkou Diegem Schwartzmanem.







Alcaraz je ve světovém žebříčku nejmladším hráčem v Top 250 a nově se posune už do elitní dvacítky. Míří však mnohem výš.



"Chci být světovou jedničkou, vícenásobným grandslamovým šampionem a olympijským medailistou. Je pravdou, že jsem kluk s velkými sny," řekl sebevědomý mladík, který vyhrál i své druhé finále.



29letý Schwartzman hrál finále počtrnácté v kariéře, stejně jako před týdnem v Buenos Aires ale na titul nedosáhl a potvrdil mizernou finálovou bilanci. Dosud má na kontě jen čtyři tituly, nejcennější trofej získal před čtyřmi lety právě v Riu.



Zatímco Schwartzman bude po sérii tří antukových turnajů v příštím týdnu odpočívat, Alcaraz se představí na tvrdém povrchu v mexickém Acapulku. A hned v prvním kole ho čeká souboj s čerstvým šampionem z Delray Beach Britem Cameronem Norriem (h2h 1-0).