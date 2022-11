19letý Alcaraz zakončí sezonu jako nejmladší světová jednička v historii

Carlos Alcaraz letos vyhrál pět turnajů. V březnu v Miami získal první trofej z podniků Masters 1000, další přidal v květnu díky skalpům Rafaela Nadala či Novaka Djokoviče na domácí antuce v Madridu, v září na US Open slavil první grandslamový triumf a v 19 letech se stal nejmladší světovou jedničkou.



A nyní je jisté, že v 50leté historii světového žebříčku ATP bude jeho nejmladším lídrem i na konci sezony. Ve věku 19 let a 240 dnů překonal Australana Lleytona Hewitta, který v roce 2003 zakončil sezonu na 1. místě ve věku 20 let a 310 dní.



Po vítězství na US Open se přitom španělskému teenagerovi nedařilo a navíc kvůli natrženému břišnímu svalu přišel o premiérový start na Turnaji mistrů. Dal tak ještě malou šanci svým pronásledovatelům, Stefanos Tsitsipas ani Rafael Nadal ji však dlouho neživili.



24letý Řek Tsitsipas potřeboval bez porážky vyhrát Turnaj mistrů, ale včera hned ve svém úvodním vystoupení nestačil na Novaka Djokoviče. 36letému Španělovi Nadalovi 'stačilo' získat premiérovou trofej z Turnaje mistrů 'jakoukoliv' cestou, ale po dvou porážkách ve skupině je už bez šance na postup do semifinále.

From 16-year-old prodigy to the youngest *ever* Year-End No. 1...



Relive @carlosalcaraz' SENSATIONAL rise to the top ✨ pic.twitter.com/OYZahzDtf9 — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2022



"Být grandslamovým šampionem a světovou jedničkou je splněný sen. Cítit se jako světová jednička pro mě moc znamená," řekl Alcaraz na konci října, když v Paříži přebíral trofej pro světovou jedničku. Do čela se vyhoupl jako 28. tenista od roku 1973.



"Přišlo to tak rychle. Na začátku roku by mě nenapadlo, že budu prožívat tak povedenou sezonu. Ale vždy věřím ve svůj tým a ve svou práci, takže to přišlo ruku v ruce s tvrdou dřinou, kterou vynakládám každý den, tvrdou přípravou a prací celého týmu během celé sezony. Tohle všechno se vyplatilo," dodal rodák z Murcii.



Alcaraz přeruší kralování členů Big 4, kteří se na konci posledních 18 sezon střídali v čele žebříčku. Rok zakončí na 1. místo jako teprve druhý Španěl po Nadalovi.