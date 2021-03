19letý Ital Musetti poprvé čelil hráči Top 10. V Acapulku si vyšlápl na Schwartzmana

Lorenzo Musetti si loni zahrál poprvé s hráči Top 50 a v září na domácím antukovém Masters 1000 v Římě si připsal první dvě výhry, když porazil trojnásobného grandslamového šampiona Švýcara Stana Wawrinku (17.) a Japonce Keie Nišikoriho (35.).



Včera v Acapulku 19letý Ital čelil poprvé v kariéře hráči Top 10 a dokázal ho porazit. Světovou devítku Argentince Diega Schwartzmana, který před dvěma týdny triumfoval na domácí antuce v Buenos Aires, zdolal 6-3 2-6 6-4.



"Není snadné to popsat. To musíte prožít, abyste to popsali. Jisté je, že dnes večer nebudu moct usnout. Mám v sobě spoustu adrenalinu, takže i když jsem unavený, bude těžké usnout," komentoval Musetti, který si svůj nejcennější skalp připsal nečekaně ve svém vůbec prvním zápase v hlavní soutěži turnaje na tvrdém povrchu.



"Narodil jsem se na antuce. Většina kurtů v Itálii je antukových, takže jsme na ni specialisté. Ale většina turnajů ATP se hraje na tvrdém povrchu. A i když jsem na hardu už hodně zápasů prohrál, získávám zkušenosti a hraju opravdu dobře," řekl Musetti, jenž využil až šestý mečbol.







Musetti je teprve druhým italským teenagerem, který porazil hráče Top 10. Před ním se to povedlo teprve v loňské sezoně Janniku Sinnerovi, který porazil v Rotterdamu Davida Goffina (10.), v Římě Stefanose Tsitsipase (6.) a na Roland Garros Alexandera Zvereva (7.).



Nyní Musettiho dělí ještě dvě výhry od posunu do Top 100, ve které může být devátým Italem a po Sinnerovi druhým italským teenagerem. Nejprve si zahraje o své druhé a dosud největší čtvrtfinále proti Američanu Francesi Tiafoemu, s nímž loni svedl dvě třísetové bitvy na antuce s bilancí 1-1.



Roli nasazené jedničky plní Stefanos Tsitsipas a při svém debutu v Acapulku nezaváhal. Řecký tenista v Mexiku nastoupil čtyři dny po zaváhání v Marseille a s náladovým Francouzem Benoitem Pairem si poradil snadno 6-3 6-1. V osmifinále ho čeká Američan John Isner (h2h 2-2).





• ATP 500 ACAPULCO •

Maxiko, tv. povrch, 1.204.960 dolarů

úterní výsledky (16. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Tsitsipas (1-Řec.) - Paire (Fr.) 6-3 6-1 Musetti (It.) - Schwartzman (3-Arg.) 6-3 2-6 6-4 Raonic (4-Kan.) - Paul (USA) 7-6(6) 6-4 Fognini (6-It.) - Travaglia (It.) 7-5 6-2 Tiafoe (USA) - Nakashima (USA) 6-4 6-7(5) 7-6(5) Norrie (Brit.) - Kozlov (USA) 6-3 6-3 Griekspoor (Niz.) - Kudla (USA) 7-6(4) 4-6 6-3 Dimitrov (Bulh.) - Mannarino (Fr.) 6-4 3-0 skreč M. Ruud (Nor.) - Galán (Kol.) 6-4 6-1 Kecmanovič (Srb.) - F. López (Šp.) 6-4 6-4